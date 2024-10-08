Як підрив Кримського мосту змінив хід війни

Україно-російська війна має власний календар ключових подій. Звільнення Київщини, затоплення Крейсера "Москва", звільнення Херсону і т.д. Сьогодні одна з важливих дат війни – рівно два роки тому СБУ вперше підірвала Кримський міст. Ця спецоперація не тільки змінила перебіг бойових дій, але й досі має вплив на хід війни.

Судіть самі, де ситуація значно спокійніша, ніж на Донбасі і Харківщині. Важку військову техніку і боєприпаси мостом більше не наважуються везти. Підривом мосту, Служба показала, що битву за Чорне море можна виграти з допомогою креативних і технологічних рішень.

Міст підірвала вантажівка з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, вибухівку замаскували у рулонах з пакувальною плівкою. Співробітникам СБУ вдалося "обійти" спецглушилки на мосту, які заважають дистанційній детонації. Операцію розробляв і курував втілення у життя голова СБУ Василь Малюк з кількома співробітниками Служби. Він особисто брав участь у задумі та реалізації спецоперації, а за підривом спостерігав у власному кабінеті – Служба хакнула одну з відеокамер росіян.

Підрив мосту, це не просто дата в історії Криму, але і початок "періоду бавовни" на півострові. Нагадаю, що після першого разу, СБУ змогла і вдруге підірвати Кримський міст. У липні 2023 року морські дрони "Sea Baby" протаранили дві опори мосту.

А сьогодні окупанти вже звикли до влучань і повітряних тривог, про що свідчать і недавні вибухи у Феодосії, де підірвали нафтовий термінал. Термінал досі палає, а сили ППО ворога відтягнуті на захист мосту від третього підриву. Однак, впевнений, що і вони російському мосту не допоможуть.

Цікаво, що міст було підірвано на наступний день після дня народження російського диктатора Путіна. Не знаю чи згадував вчора Путін про власний провал два роки тому. Втім впевнений, що підрив продемонстрував – влада Путіна над окупованими територіями така ж вразлива, як і збудований ним Кримський міст.