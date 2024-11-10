Як Європа фінансує путінську війну в Україні

Погана, навіть мерзотна новина зранку.

Поки Україна мріє про ЄС, захищає собою Європу та просуває європейські цінності, а бізнес будує в Києві єврохаби, виявляється, європейські банки та страховики продовжують фінансувати путінську війну в Україні через тіньовий флот (!)

Здивовані?

Нагадаю, що тіньовий флот щотижня приносить путіну на фінансування війни в Україні 1,3 млрд євро.

А це:

- 26 тис Шахедів у найдорожчій комплектації (за $50 тис), якими кожного дня тероризують українців або

- 325 сучасних САУ 2С42 "Лотос" або

- 5 Ту-160, які пускають по Україні ракети

І це лише за 1 тиждень, коли ми закриваємо очі на існування "тіньового флоту".

А французи не закривають.

Розслідування Le Monde розкрило масштабну схему, в якій замішані найбільші європейські банки та страхові компанії.

Ключові організатори схем (про них вже писав раніше):

– Етібар Еюб – азербайджанський трейдер, що оперує з Dubai Platinum Tower

– Тахір Гараєв – засновник Coral Energy

Обидва перебувають під розслідуванням Мін'юсту США (але не українських правоохоронців).

Структура тіньових операцій (за описом французів):

1. "Сині команди" (публічна частина):

- Coral Energy (зараз нова назва, типу ребрендинг, "2Rivers")

- Офіційні контракти із західними банками

- Легальний фасад операцій

2. "Червоні команди" (тіньова частина):

- Blackford Corporation

- Nord Axis

- Bellatrix Energy (вже у чорному списку США)

- Працюють напряму з російською нафтою

Схема роботи:

"Червоні команди" купують російську нафту Проводять перевалку в морі (наприклад, операція Osaka - Marlin-Lome) Змішують з іншою нафтою (навіть 1-2% достатньо для зміни походження) "Сині команди" продають "чистий" продукт

Тепер хто ці "чисті" європейці з брудними руками:

– Société Générale, який заявляє про повну підтримку санкцій, виявляється, таємно фінансує (!) схеми обходу обмежень на €51.9 млн.

– Raiffeisen Bank, який також публічно засуджує агресію, але надав €2.2 млн на розвиток тіньового флоту.

– UBS, що пишається своєю репутацією, також тихо кредитує нафтові схеми путіна.

Але банки – це лише верхівка айсберга.

TotalEnergies, Shell та BP роками розповідали про "припинення роботи з росією".

Реальність виявилася іншою:

– Вони продовжують закупівлі через підставні компанії

– Ігнорують походження нафтопродуктів

– Закривають очі на очевидні порушення

Страховики не відстають:

– Британська West of England та норвезька Gard запевняють у "суворому дотриманні санкцій".

При цьому:

– Страхують перевезення вище цінової стелі

– Приймають фальшиві сертифікати походження

– Забезпечують роботу тіньового флоту

Масштаби операцій:

Лише одна компанія Coral Energy (перейменована в 2Rivers для відбілювання репутації):

– зробила 82 поставки російської нафти за рік

– ще 41 поставка нафти через Trafigura

– Перевищення цінової стелі $45 за барель

– $277 млн прибутку тільки на операціях з Trafigura

Морські операції:

– Танкери з відключеними транспондерами проводять перевалку прямо в європейських водах (!!!)

– Завантаження в Новоросійську

– Перевалка в Лаконійській затоці

– Фальсифікація документів походження

А що наша з вами Україна?

Поки європейські партнери заробляють на війні, Україна досі не помічає тіньового флоту:

– не створений спеціальний орган по боротьбі з тіньовим флотом та комунікації із західними партнерами для перекриття нафтового краника

– Немає системи відстеження підозрілих суден

– Немає санкцій проти компаній-порушників, їх власників, менеджерів, портів, що приймають

– Немає тиску на європейських посібників (навіть тих, хто працює в Україні)

– Немає ініціювання антифлотового Рамштайна

– Немає порушених кримінальних справ про фінансування тероризму та рішень судів про арешт активів...

Що можна зробити?

Якщо, звісно, хтось хоче щось зробити і зменшити смерті українців:

– Створити міжвідомчу групу з моніторингу тіньового флоту

– Ініціювати міжнародне розслідування

– Ввести санкції проти компаній-порушників, їх номінальних власників, бенефіціарів, менеджерів

– Заарештовувати судна-порушники в територіальних водах

– Вимагати від партнерів реального, а не декларативного дотримання санкцій (!!!)

Європа продовжує грати подвійну гру – публічно засуджує агресію, але таємно фінансує путінську воєнну машину через банки, страховиків та нафтові компанії.

Тіньовий флот залишається головним джерелом коштів для російських ракет, що вбивають українців.

Нагадаю, що експорт нафти – це 25% доходів російського бюджету, з якого 30% витрат - це витрати на вбивство українців.

Поки Україна сама не почне жорстко тиснути на європейських партнерів і не створить дієвий механізм боротьби з тіньовим флотом – війна продовжуватиметься на гроші "цивілізованої" Європи.

Читайте, робить висновки, поширюйте!

І не втрачаємо надію на персоналізовані санкції від "добрих українців!