Як ЄС планує ізолювати антиукраїнську політику Орбана

Угорщина Віктора Орбана вже кілька років, використовуючи механізми узгодження рішень євроатлантичного блоку, навчилася дискредитувати та послаблювати НАТО у її військово-політичній допомозі Україні у боротьбі з російською агресією. Справа дійшла до того, що Орбан у Вашингтоні, осмілілий (знахабнілий), на урочистому саміті НАТО з нагоди 75-річного ювілею відмовився підписувати заключний документ за результатами цієї зустрічі, бо там були "погані слова" про Росію та Китай. Такого в історії НАТО ще не було.

Як рядовий член Євросоюзу, виконуючи волю Кремля, Орбан не раз ставив палиці в колеса військово-політичної та економічної допомоги Україні. Зараз, коли Угорщина головує у Раді ЄС, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виконуючи настанови Кремля, намагається використати цю роль для потужних політичних інтриг на користь Росії. Мета та сама, що й у випадку з НАТО-відокремити Європу від США та від України і повернути ЄС у зону впливу путінської Росії.

Ось чому Євросоюз бойкотуватиме саміт міністрів закордонних справ Європи у Будапешті, який збирає особисто Орбан. Таким чином, ЄС принижує не Угорщину, а друга Путіна та його агента впливу в Європі прем'єр-міністра Орбана, показує безсилля Орбана змінити антиросійську політику ЄС.

Відповідно завдання дипломатії Євросоюзу показати, що Орбан – це не європейська Угорщина, куди хотіли б приїхати європейські політики та дипломати. У свою чергу Брюссель, провідні політики Євросоюзу вже відкрито кажуть, що Орбан не представляє інтересів і політики ЄС.

Тому Євросоюзу доведеться, використовуючи засоби європейської демократії та дипломатії, виробити механізми ізоляції антиукраїнської та проросійської політики Орбана. Інакше Кремль, відчувши слабкість ЄС, перейде в наступ і в інших "розгублених" країнах Європи – це називається "орбанізація Європи".