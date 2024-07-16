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Політика

Як ЄС планує ізолювати антиукраїнську політику Орбана

Віктор Небоженко

Як ЄС планує ізолювати антиукраїнську політику Орбана
Як ЄС планує ізолювати антиукраїнську політику Орбана

Угорщина Віктора Орбана вже кілька років, використовуючи механізми узгодження рішень євроатлантичного блоку, навчилася дискредитувати та послаблювати НАТО у її військово-політичній допомозі Україні у боротьбі з російською агресією. Справа дійшла до того, що Орбан у Вашингтоні, осмілілий (знахабнілий), на урочистому саміті НАТО з нагоди 75-річного ювілею відмовився підписувати заключний документ за результатами цієї зустрічі, бо там були "погані слова" про Росію та Китай. Такого в історії НАТО ще не було.

Як рядовий член Євросоюзу, виконуючи волю Кремля, Орбан не раз ставив палиці в колеса військово-політичної та економічної допомоги Україні. Зараз, коли Угорщина головує у Раді ЄС, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виконуючи настанови Кремля, намагається використати цю роль для потужних політичних інтриг на користь Росії. Мета та сама, що й у випадку з НАТО-відокремити Європу від США та від України і повернути ЄС у зону впливу путінської Росії.

Ось чому Євросоюз бойкотуватиме саміт міністрів закордонних справ Європи у Будапешті, який збирає особисто Орбан. Таким чином, ЄС принижує не Угорщину, а друга Путіна та його агента впливу в Європі прем'єр-міністра Орбана, показує безсилля Орбана змінити антиросійську політику ЄС.

Відповідно завдання дипломатії Євросоюзу показати, що Орбан – це не європейська Угорщина, куди хотіли б приїхати європейські політики та дипломати. У свою чергу Брюссель, провідні політики Євросоюзу вже відкрито кажуть, що Орбан не представляє інтересів і політики ЄС.

Тому Євросоюзу доведеться, використовуючи засоби європейської демократії та дипломатії, виробити механізми ізоляції антиукраїнської та проросійської політики Орбана. Інакше Кремль, відчувши слабкість ЄС, перейде в наступ і в інших "розгублених" країнах Європи – це називається "орбанізація Європи".

Джерело:facebook.com

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