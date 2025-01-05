Із солідарності з ким мають мерзнути придністровці

Відмова влади Придністров'я 3 січня від купівлі газу до ЄС, люб'язно запропонованого ним урядом Молдови, показує – у кремлі налаштовані на відновлення транзиту газу через Україну та найближчим часом. Для цього у кремлі бачать два шляхи.

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Первый – больше бомбить, особенно энергосистему. Масштабная ракетная атака 25 декабря на Рождество имела целью добиться продления договора. Кремлёвцы явно до последнего дня года не верили, что это произойдёт. Но чекистская уверенность, что тот, кто шёл на сотрудничество, не может так оборзеть, подвела их. Кремлёвцы недооценили зависимость Украины от помощи ЕС и последовательности его бюрократии в реализации своих планов. Притом, что могли бы исходить из ещё своего советского опыта, и понять, если решение прекратить транзит утвердили, то оно будет выполнено, несмотря на нытьё Роберта Фицо и бомбёжки.

С Фицо вообще всё как-то загадочно. Он улетел в Москву 22 декабря и до сих пор не вернулся в Братиславу. Всё это время премьер-министр Словакии руководит страной в дистанционном режиме через свои странички в Фейсбуке и в других соцсетях. Там он ругается с Брюсселем и Зеленским, обещает отключить свет и газ Украине и прекратить выплаты беженцам от войны. Тем временем правительство без Фицо поменяло музыку к гимну Словакии и сообщало в последние дни декабря в Брюссель, что будет по мере сил поддерживать Украину и беженцев из неё, и готово к прекращению транзита. Но просит учитывать интересы Словакии, а Украину быть политкорректной.

Заявления правительства Словакии заметно диссонируют с текстами Фицо в соцсетях. Один из читателей их заявил 3 января, ссылаясь на фото Фицо, что премьер находится в дорогом отеле в Ханое. Как Фицо из Москвы попал во Вьетнам и при этом не засветился ни в Астане на встрече с Токаевым, ни в Пекине на встрече с Си Цзиньпином – большая загадка. Такая же, как и то, что Фицо делает в Ханое, и почему нет информации о встречах его с руководством Вьетнама. Даже для приватного визита всё странно, тем более, что в мае Фицо уже летал во Вьетнам.

У Фицо с Вьетнамом очень занятная история отношений. В 2008 г. Фицо, тогда впервые ставший премьером, лично открывал посольство Словакии во Вьетнаме. В 2017 г., когда Фицо второй раз был премьером (2012-2018), он дал спецслужбе Вьетнама самолёт для вывоза похищенного ею в Берлине и переправленного тайно в Братиславу бизнесмена Триань Суан Тханя, которого на родине обвиняли в даче взяток за получение лицензий на добычу нефти.

Из-за похищения Тханя возник крупный скандал – Германия выслала несколько вьетнамских дипломатов, Польша выписала ноту протеста Фицо, так как самолет летел через неё, а Словакия после смены правительства на выборах закрыла своё посольство во Вьетнаме. Против Фицо и главы МВД Роберта Калиняки начали расследование, в ходе которого выяснилось, что вьетнамская спецслужба обещала им заплатить за перелёт этого самолёта из Братиславы в Ханой, но вроде не заплатила. Во Вьетнаме объявили, что Тхань вернулся добровольно и приговорили его к двум пожизненным заключениям. В 2023 г., когда Фицо в третий раз стал премьером, то пообещал опять открыть посольство в Ханое, и нанести свой первый визит в Китай и Вьетнам.

Сейчас Фицо вроде бы снова во Вьетнаме, но не понятно, как и зачем он туда попал из Москвы и почему не возвращается в Словакию. Можно предположить, что Фицо либо сбежал в РФ навсегда, либо там его удерживают силой и заставляют писать в Интернете угрозы в адрес Украины. В любом случае с 22 декабря премьер-министр отсутствует и может быть уволен за прогулы без уважительной причины.

С рождественско-новогодними ракетно-дроновыми атаками рашистов по Украине как способом сохранить транзит газа тоже не всё однозначно. Для начала ВСУ попытались объяснить кремлёвцам бесперспективность этого пути падением наших дронов в Брянской области близи нефтепровода "Дружба". Вполне прозрачный намёк, что можно отключить не только транзит газа, но и нефти. Не в связи с истечением контракта, а по военно-моральным и другим причинам.

Но так как кремлёвцы оказались непонятливыми, то британская "Дейли телеграф" опубликовала 3 января статью с размышлениями о недостатках новой украинской ракеты "Трембита", способной достигать Москвы. По мнению газеты, главный недостаток – это невысокая точность ракеты, но его можно снивелировать, если запускать их много и сразу. Одна по цели точно попадёт. По сути, это предупреждение кремлёвцам – в Москве может произойти большой и глубокий блэкаут, если они продолжат бомбить Украину с целью принудить к возобновлению транзита газа. Глубинный народ может истолковать глубокий блэкаут по-своему, и захотеть посмотреть, как живут слуги народа в Москве и чем торгуют в дорогих бутиках.

В общем, кремлёвцам уже дважды посоветовали искать другой путь к возобновлению транзита газа, и лучше всего через транзит власти в РФ. В выборе транзита власти их пока ничем не ограничивают, кроме временем, отсчёт которого начнётся после 20 января.

У кремлёвцев на 20 января свои виды – привязать прекращение огня к возобновлению транзита газа. Поэтому они дали команду властям Тирасполя – всё отключить и мёрзнуть, но газ у Молдовы и ЕС не покупать до дальнейших указаний, а те появятся только после начала переговоров с Трампом.

Пока приднестровцам разрешено мёрзнуть из солидарности с кем-нибудь, но только не с палестинцами. С палестинцами нельзя, так как Израиль уже союзник РФ по борьбе с революционной Сирией, чтобы не передавала снаряды Украине. Поэтому Нетаньяху и бомбит Сирию как "путин" Украину, рассказывая как и тот, что сирийцы хотят напасть на Израиль. Заодно подобно "путину" осуществляет ползучую интервенцию в Сирии.

В результате перед кремлёвцами стоят две задачи.

Первая, придумать с кем приднестровцам мёрзнуть из солидарности. Решение её осложняется тем, что Москва по своей гордыни заявила, – это не Украина прекратила транзит, ссылаясь на войну и истечение срока контракта, а Газпром отключил всем газ за долги Молдовы. Долги, заметим, фиктивные.

Вторая задача, постараться ни во что больше не вляпаться до инаугурации Трампа, так как последствия могут быть непредсказуемыми и переговоры пойдут не по плану. Ещё им надо найти способ как вернуть Фицо на родину. В Словакии премьер-министр пропадает впервые.