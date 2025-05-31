Ідеальна відпустка: Топ-15 курортів Греції

Коли ми думаємо про Грецію, перед очима одразу з’являються сонячні пляжі, смарагдові води та білосніжні будинки з синіми дахами. Але Греція – це не лише мальовнича картинка, це цілий світ, сповнений дивовижних відкриттів і незабутніх вражень. У 2024 році Греція відкриває свої двері ще ширше, запрошуючи мандрівників з усього світу насолодитися її безмежною гостинністю та унікальною культурою.

Серед численних курортів кожен знайде щось своє: розкішні готелі з видом на море, відокремлені бухти для тихого відпочинку чи мальовничі села, де можна відчути традиційне грецьке життя. У цій статті ми ділимося з вами сімома найкращими курортами Греції, які обов’язково мають бути у вашому списку для відвідування у 2024 році. Відкрийте для себе місця, де історія зустрічається з сучасністю, а розкіш поєднується з простотою. Готуйтеся до подорожі, яка залишиться у вашій пам’яті назавжди!

1. Angsana Corfu Resort & Spa

Місцезнаходження : Острів Корфу, Греція

: Острів Корфу, Греція Адреса : Akra Punta, 11 Km National Rd Corfu Benitses, Керкіра 490 84, Греція

: Akra Punta, 11 Km National Rd Corfu Benitses, Керкіра 490 84, Греція Вебсайт : https://www.angsana.com/greece/corfu

: https://www.angsana.com/greece/corfu Рейтинг: 4.7 ⭐

Angsana Corfu розташований неподалік від міжнародного аеропорту Корфу, що забезпечує легкий доступ до острова з різних країн.

Курорт розташований на зеленому пагорбі біля кришталево чистих вод Іонічного моря та поєднує грецьку гостинність із азійськими впливами, створюючи унікальну атмосферу для гостей.

Курорт пропонує 37 приватних вілл із басейнами, які ніби зливаються з морем, створюючи ілюзію безмежного простору.

Angsana Corfu також пропонує спа-процедури з використанням натуральних інгредієнтів для відновлення тіла та душі. Тут можна насолодитися масажами та персоналізованими тренуваннями.

Angsana Corfu – це магічне місце для відпустки та безлічі вражень у Греції.

2. Nana Princess Suites, Villas & Spa

Місцезнаходження : Острів Крит, Греція

: Острів Крит, Греція Адреса : Old National Road (El. Venizelou), Drapanos, Chersonissos, Crete, Chersonisos 700 14, Греція

: Old National Road (El. Venizelou), Drapanos, Chersonissos, Crete, Chersonisos 700 14, Греція Вебсайт : https://www.nanaprincess.gr/

: https://www.nanaprincess.gr/ Рейтинг: 4.9 ⭐

Nana Princess Suites розташований на приватному пляжі, де гості можуть надихатися дивовижною красою безмежних горизонтів.

Курорт пропонує 102 неймовірно оформлені люкси та вілли. Кожен номер вражає сучасними меблями та дизайном, що створює відчуття палацової розкоші.

На курорті є сучасний оздоровчий клуб і спа-центр із різноманітними процедурами. Тут можна розслабитися в спа, відвідати фітнес-центр або насолодитися масажем.

Nana Princess Suites має 2 відкриті басейни та 3 ресторани з різноманітними кулінарними пропозиціями. Кожен знайде тут щось для себе.

Nana Princess Suites, Villas & Spa – це розкішна відпустка в Греції з бездоганним сервісом.

3. Abaton Island Resort & Spa

Приголомшливі краєвиди з номерів найкращих курортів Греції. Джерело: Image by Mikele Designer from the Pixabay website Приголомшливі краєвиди з номерів найкращих курортів Греції. Джерело: Image by Mikele Designer from the Pixabay website

Місцезнаходження : Острів Крит, Греція

: Острів Крит, Греція Адреса : Themistokleous Avenue, Chersonisos 700 14, Греція

: Themistokleous Avenue, Chersonisos 700 14, Греція Вебсайт : https://www.abaton.gr/

: https://www.abaton.gr/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Abaton надихається унікальним стилем і обрамлений бірюзовими водами Егейського моря. Це місце, де розкіш поєднується з комфортом.

Курорт пропонує 152 унікальні номери, люкси та вілли з 71 басейном. Басейн із ефектом нескінченності та приватний піщаний пляж створюють ідеальні умови для релаксу.

Спа та релаксація чекають на вас тут. Усі процедури розроблені для гармонії тіла та розуму з використанням продуктів Elemis.

Buddha-Bar Beach – одне з найгарячіших місць, де можна насолодитися азійсько-ф’южн кухнею та коктейлями. Світові діджеї та живі заходи створюють літню атмосферу. Ресторани порадують гурманів вишуканими стравами з місцевих продуктів, від критської до міжнародної кухні.

Курорт пропонує унікальний шопінг-досвід: від місцевих дизайнерських бутіків до ювелірних виробів – тут можна знайти щось особливе.

Abaton Island Resort & Spa – ідеальне місце для відпочинку серед сучасних зручностей на узбережжі.

4. Grecotel Amirandes Exclusive Resort

Місцезнаходження : Гувес, Крит, Греція

: Гувес, Крит, Греція Адреса : Gouves 700 14, Греція

: Gouves 700 14, Греція Вебсайт : https://www.grecotel.com/amirandes/

: https://www.grecotel.com/amirandes/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Amirandes розташований серед запашних садів і лагун, оточених пальмами, та пропонує розкішне проживання з неймовірними краєвидами на море.

Курорт пропонує колекцію вишуканих номерів, люксів і вілл. Персоналізований дизайн і комфорт створюють затишну атмосферу.

Курорт рекомендує 10 ресторанів і барів із різноманітними кухнями. Від вишуканих страв до свіжих коктейлів – вибір за вами.

Для релаксу доступний спа-центр Six Senses із критим басейном, сауною та фітнес-обладнанням. Або скористайтеся олімпійським басейном із солоною водою, дитячим басейном, піщаним пляжем і лагуною – тут є все для всіх.

Amirandes Grecotel Boutique Resort – чудовий курорт у Греції, який подарує унікальні моменти надовго.

5. Anemos Luxury Grand Resort

Місцезнаходження : Георгіуполі, Ханья, Крит, Греція

: Георгіуполі, Ханья, Крит, Греція Адреса : Georgioupoli 730 07, Греція

: Georgioupoli 730 07, Греція Вебсайт : https://www.anemosresort.com/en-gb

: https://www.anemosresort.com/en-gb Рейтинг: 4.7 ⭐

Anemos Luxury Grand Resort пропонує чудові краєвиди на гірський хребет Лефка-Орі та Критське море. Це місце, де можна надихатися красою природи та мальовничими пейзажами.

Усі номери, люкси та бунгало в Anemos Luxury Grand Resort оформлені зі смаком. Деякі бунгало та люкси навіть мають особисті басейни. Для молодших гостей є зручності для активного дозвілля.

Курорт оснащений чотирма відкритими басейнами та одним критим басейном із підігрівом. Гості також можуть розслабитися в спа-центрі, де досвідчені майстри пропонують персоналізовані процедури.

Три ресторани пропонують автентичну середземноморську та критську кухню. Гості також можуть насолоджуватися коктейлями та іншими напоями в чотирьох барах.

Anemos Luxury Grand Resort – ідеальне місце для тих, хто хоче насолодитися розкішшю, красою природи та високим рівнем сервісу в Греції.

6. Lyttos Mare

Романтична атмосфера в грецьких курортах. Джерело: Image by Michelle Raponi from Pixabay website Романтична атмосфера в грецьких курортах. Джерело: Image by Michelle Raponi from Pixabay website

Місцезнаходження : Херсоніссос, Крит, Греція

: Херсоніссос, Крит, Греція Адреса : Ανισσαράς 700 14, Греція

: Ανισσαράς 700 14, Греція Вебсайт : https://www.lyttosmare.gr/

: https://www.lyttosmare.gr/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Lyttos Mare пропонує комфортабельні номери та люкси з сучасним дизайном. Види на море та зелені сади створюють атмосферу релаксу.

Курорт оснащений різноманітними басейнами, від олімпійських до дитячих. Гості також можуть відвідати спа-центр для відпочинку та оздоровлення.

Ресторани курорту вражають смачною їжею. Тут вас здивують місцевими та міжнародними стравами, приготованими з найсвіжіших і органічних продуктів.

Lyttos Mare – це магічний світ розкоші та комфорту для чудового відпочинку в Греції.

7. 12 Gods Resort

Місцезнаходження : Пілос, Пелопоннес, Греція

: Пілос, Пелопоннес, Греція Адреса : EO Pilou Kalamatas 82, Pilos 240 01, Греція

: EO Pilou Kalamatas 82, Pilos 240 01, Греція Вебсайт : https://12gods.biz/

: https://12gods.biz/ Рейтинг: 4.6 ⭐

12 Gods Resort розташований на горі, що забезпечує прекрасні панорамні краєвиди на море та порт Пілоса. Усі апартаменти комфортно обладнані, включаючи міні-кухню та затишний балкон. Також є сезонний відкритий басейн, де можна розслабитися та милуватися дивовижною красою.

Курорт пропонує безкоштовний Wi-Fi на всій території, щоб ви завжди залишалися на зв’язку. Для любителів велоспорту є можливість оренди транспорту для дослідження околиць.

12 Gods Resort – чудовий вибір для тих, хто шукає спокійний і комфортний відпочинок із гарними краєвидами.

8. Creta Maris Resort

Місцезнаходження : Херсоніссос, Крит, Греція

: Херсоніссос, Крит, Греція Адреса : Dimokratias, Chersonisos 700 14, Греція

: Dimokratias, Chersonisos 700 14, Греція Вебсайт : https://www.cretamaris.gr/

: https://www.cretamaris.gr/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Creta Maris Resort – екологічний курорт із системою "все включено", який дотримується принципів сталого розвитку та екологічної свідомості. Це важливо для тих, хто цінує екологічний відпочинок.

Курорт розташований лише за 25 км від Іракліона, у мальовничому місті з чудовими краєвидами на море та гори. Усі апартаменти оснащені кондиціонерами та комфортними ліжками.

Creta Maris має власний пляж, де можна насолоджуватися сонцем і морем із комфортом курорту.

На території є 10 відкритих басейнів, 1 критий басейн із підігрівом і 5 дитячих басейнів. Також є аквапарк і кінотеатр просто неба. Крім того, доступні дитячі ігрові кімнати та спеціальні заходи для молодших гостей.

На курорті є 7 ресторанів, 5 снек-барів і 10 барів. Насолоджуйтеся критською, середземноморською та міжнародною кухнею.

Для любителів спа-процедур є спеціально обладнані кімнати для масажу обличчя та тіла, а також сауна та хамам.

Creta Maris Resort пропонує комфортне проживання, різноманітні розваги та уважне обслуговування для всіх гостей.

9. Porto Galini Seaside Resort & Spa

Відокремлені пляжі в найкращих курортах Греції. Джерело: Image by Nina Evensen from the Pixabay website Відокремлені пляжі в найкращих курортах Греції. Джерело: Image by Nina Evensen from the Pixabay website

Місцезнаходження : Нікіяна, острів Лефкада, Греція

: Нікіяна, острів Лефкада, Греція Адреса : Main Street, Lefkada 311 00, Греція

: Main Street, Lefkada 311 00, Греція Вебсайт : https://portogalini.gr/

: https://portogalini.gr/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Porto Galini Seaside Resort & Spa – спа-готель у селі Нікіяна з доглянутими садами та відокремленим пляжем. Розташований на східному узбережжі острова Лефкада, лише за 12 км від міста Лефкада.

Курорт створений для забезпечення максимального комфорту, високої якості обслуговування та рекреаційних можливостей. Варіанти розміщення включають одномісні номери, номери з видом на сад, апартаменти з видом на море та розкішні люкси.

Porto Galini Seaside Resort & Spa має приватний пляж із дивовижною зеленою водою Іонічного моря, а також 2 відкриті басейни та спа-центр із 2 критими басейнами.

Готель пропонує різноманітну міжнародну кухню та місцеві делікатеси. Сніданок подається у форматі шведського столу.

Porto Galini Seaside Resort & Spa рекомендує широкий спектр активностей:

3 тенісні корти;

сучасний тренажерний зал із видом на море;

майданчик для пляжного волейболу.

Також є павільйон для йоги, орієнтований на заняття на світанку.

Porto Galini Seaside Resort & Spa – чудовий вибір для тих, хто шукає романтику за доступними цінами.

10. Sani Resort

Місцезнаходження : Півострів Кассандра, Халкідікі, Греція

: Півострів Кассандра, Халкідікі, Греція Адреса : Sani Resort, Kassandra 630 77, Греція

: Sani Resort, Kassandra 630 77, Греція Вебсайт : https://sani-resort.com/

: https://sani-resort.com/ Рейтинг: 4.8 ⭐

Sani Resort – справжній рай, розташований у бухті Егейського моря на півострові Кассандра в Халкідікі. Цей курорт об’єднує п’ять 5-зіркових готелів, пропонуючи гостям незабутній відпочинок у Греції.

Курорт оточений тропічною зеленню лісів, пишною рослинністю боліт і сімома чистими пляжами. Це місце, де природа вражає своєю незайманою красою.

Усі готелі курорту отримали престижні нагороди та пропонують розкішне проживання та високий рівень сервісу.

Sani Resort пропонує вісім ґрунтових тенісних кортів, інфраструктуру світового класу та індивідуальні програми для гостей. Легенда тенісу Рафаель Надаль нещодавно відвідував курорт.

Курорт організовує різноманітні заходи, такі як Sani Festival, де можна насолоджуватися виступами легенд живої музики, і Sani Gourmet, свято першокласної кухні.

На Sani Gourmet гості можуть насолоджуватися вишуканими стравами від найкращих шеф-кухарів. Також є ресторан Over Water, який пропонує сучасну французьку кухню.

Sani Resort – ідеальне місце, де всі мрії про розкішну відпустку стають реальністю.

11. Elounda Bay Palace

Місцезнаходження : Елунда, Крит, Греція

: Елунда, Крит, Греція Адреса : Schisma Eloundas 720 53, Греція

: Schisma Eloundas 720 53, Греція Вебсайт : https://www.eloundabay.gr/

: https://www.eloundabay.gr/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Elounda Bay Palace – ексклюзивний курорт у Греції, розташований серед тінистих садів на мальовничому узбережжі Середземного моря.

Курорт пропонує різноманітні категорії номерів, люксів і вілл. Незалежно від ваших потреб, ви знайдете ідеальне розміщення для комфортної відпустки.

Elounda Bay Palace пишається унікальною гостинністю та шармом Криту. На вас чекає першокласний персоналізований сервіс, щоб ви могли повною мірою насолодитися відпочинком у Греції.

Курорт рекомендує відвідати оздоровчий центр Chenot Spa. Тут вам допоможуть повністю розслабитися та відновитися. Це місце, де піклуються про ваше здоров’я та красу.

Elounda Bay Palace – шикарний грецький курорт, де можна насолоджуватися відпочинком в оточенні природи та уваги до деталей.

12. Elounda Beach Hotel and Villas

Найкращі спа у курортах Греції. Джерело: Image by omameIS from the Pixabay website Найкращі спа у курортах Греції. Джерело: Image by omameIS from the Pixabay website

Місцезнаходження : Елунда, Крит, Греція

: Елунда, Крит, Греція Адреса : Lassithi, Elounda Crete 720 53, Греція

: Lassithi, Elounda Crete 720 53, Греція Вебсайт : https://www.eloundabeach.gr/

: https://www.eloundabeach.gr/ Рейтинг: 4.8 ⭐

Elounda Beach – розкішний курорт на острові Крит із неймовірними краєвидами на море. Готель розташований на першій лінії пляжу, що створює відчуття раю на землі.

Курорт пропонує різноманітні варіанти розміщення. Ви можете обрати один із п’яти клубів відповідно до ваших уподобань. Від розкішних номерів до вілл – тут є місце для кожного.

Elounda Beach дотримується цілісного підходу до здоров’я та душі. Спа-центр допоможе вам розслабитися та відновитися.

На курорті є 7 ресторанів із унікальними кухнями, від середземноморської до азійської. Ви можете насолоджуватися вишуканими стравами та бездоганним сервісом. А також лаундж-бари, де можна потягувати коктейль і розслаблятися в будь-який час дня.

Elounda Beach пропонує просторі приміщення для заходів. Тут можна святкувати важливі події в неймовірно красивому оточенні.

Elounda Beach Hotel & Villas – один із найкращих курортів Греції, де на вас чекає неймовірний досвід у комфортних умовах.

13. Porto Elounda Golf & Spa Resort

Місцезнаходження : Елунда, Крит, Греція

: Елунда, Крит, Греція Адреса : Schisma Eloundas 720 53, Греція

: Schisma Eloundas 720 53, Греція Вебсайт : https://portoelounda.com/en/

: https://portoelounda.com/en/ Рейтинг: 4.5 ⭐

Porto Elounda Golf & Spa Resort – розкішне місце на острові Крит. Готель розташований на першій лінії біля моря, надаючи гостям чудові краєвиди на затоку Мірабелло. Приватний пляж – ідеальне місце для відпочинку під сонцем.

Курорт пропонує затишні номери з дерев’яною підлогою та верандами з видом на море. Меблі з тикового дерева та квітучі рослини створюють атмосферу затишку та комфорту.

Six Senses Spa – це гольф і спа курорту. Тут можна насолоджуватися процедурами, розслаблятися в критому басейні з прісною водою, відчувати гармонію або грати в улюблену гру.

Ресторани Porto Elounda пропонують різноманітні кулінарні варіанти. Насолоджуйтеся вишуканими стравами з видом на море.

Porto Elounda Golf & Spa Resort – затишний курорт у Греції з усім необхідним для найкращої відпустки.

14. Elounda Mare Hotel

Місцезнаходження : Елунда, Крит, Греція

: Елунда, Крит, Греція Адреса : Schisma Eloundas 720 53, Греція

: Schisma Eloundas 720 53, Греція Вебсайт : https://eloundamare.com/en/

: https://eloundamare.com/en/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Elounda Mare – сучасний курорт у Греції, розташований на узбережжі затоки Мірабелло в північній частині Криту. Готель розташований у зоні приголомшливої природи та з 1988 року є членом міжнародної мережі готелів Relais & Châteaux.

Курорт пропонує просторі номери, люкси та вілли. Вони натхненні багатою культурною спадщиною Криту та оформлені в м’яких кольорах, створюючи спокійну атмосферу. Бунгало оточені дворами та мають приватні басейни.

Гості мають доступ до спа-центру Six Senses Spa у партнерському готелі Porto Elounda Golf and Spa Hotel, розташованому за 500 метрів. Він пропонує широкий спектр відновлювальних процедур, включно з масажем і ароматерапією.

Elounda Mare має великий відкритий басейн і приватний піщаний пляж із безкоштовними шезлонгами та парасольками.

Ресторани готелю славляться своєю вишуканою кухнею. Сніданки включають місцеві трави, сири, масло та різноманітні міжнародні продукти.

Elounda Mare Hotel – незабутній досвід в одному з найкращих курортів Греції.

15. Elounda Peninsula All Suite Hotel

Комфортне проживання в найкращих курортах Греції. Джерело: Image by burakyamanlica from Pixabay website Комфортне проживання в найкращих курортах Греції. Джерело: Image by burakyamanlica from Pixabay website

Місцезнаходження : Елунда, Крит, Греція

: Елунда, Крит, Греція Адреса : Pigadakia, Schisma Elountas 720 53, Греція

: Pigadakia, Schisma Elountas 720 53, Греція Вебсайт : https://eloundapeninsula.com/en/

: https://eloundapeninsula.com/en/ Рейтинг: 4.8 ⭐

Elounda Peninsula All Suite Hotel – найексклюзивніший готель у Греції. Розташований на півострові, що виступає в море. Тут можна насолоджуватися чудовим видом на затоку Елунда, Мірабелло та безмежжя Егейського моря.

Курорт пропонує елегантно оформлені люкси та вілли з балконами або терасами з видом на море. Більшість із них мають приватні басейни з підігрівом, а деякі навіть розкішні ванні кімнати з паровими лазнями.

Elounda Peninsula розташований на першій лінії біля моря, і гості можуть насолоджуватися приватним піщаним пляжем із кришталево чистими водами.

Курорт має сучасний спа-центр, де гості будуть розпещені спа-процедурами, а професійні масажисти створять ідеальну атмосферу для релаксу.

У Elounda Peninsula є вишуканий ресторан і винний погреб із широким вибором грецьких та імпортних вин.

Elounda Peninsula All Suite Hotel пропонує винятковий сервіс, розкіш і приголомшливі краєвиди на море в шикарному грецькому курорті.