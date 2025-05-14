Головною метою літнього наступу РОВ є прорив до великих міст: на випадок провалу Росія тримає в запасі другий сценарій

Від початку 2025 року тільки й розмов про якесь "перемир'я" і навіть "мир", що наближається, насамперед ініційовані й нав'язувані нашими заокеанськими партнерами. І це незважаючи на те, що було вже безліч прикладів небажання Росії йти на реальні переговори. І продовжуючи війну, російська сторона чомусь наполегливо продовжує імітувати дипломатичну активність. Навіщо це Росії і які в неї плани на другу половину року?

Докладніше про це – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Тож завтра стартують зустрічі на відродженому стамбульському переговорному майданчику – і це таке собі дежавю. Адже у 2022 році ми з вами були свідками аналогічних подій там же. Якщо хтось не бачить схожості, поясню.

У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення військ країни-агресора в Україну, російська сторона дуже швидко усвідомила, що захоплення Києва за 2-3 дні неможливе, а нереально великі втрати призвели до стагнації угруповання ворога першої хвилі. Тоді й було розпочато, назвемо її так, дипломатичну операцію "імітація" для створення запасного сценарію щодо виходу з конфлікту. Але при цьому РОВ не припиняли активних бойових дій.

Аналогічно і зараз. Російська армія виснажена як ніколи раніше. Здебільшого вона зараз воює за рахунок чисельної переваги особового складу, але говорити про класичну комплектацію підрозділів уже не доводиться. Проте Росія готується до великого наступу влітку 2025 року. Парадокс? Не зовсім.

Військові цілі на літо 2025 року

Цілі великої літньої наступальної кампанії у російських генералів вкрай амбітні, а саме – протягом літнього сезону домогтися:

по-перше:

- окупації Часового Яру;

- окупації Торецька;

- закрити Торецький виступ по трасі 0504;

- вийти на Костянтинівку з можливістю початку міських боїв у період осінь-зима.

По-друге:

- зрізати Курахівський виступ;

- охопити Покровськ із заходу та сходу, з виходом для цих цілей у Дніпропетровську область;

- взяти під повний контроль трасу Н-15;

- виконати всі ці завдання для створення умов початку міських боїв за Покровськ у період осінь-зима.

По-третє:

- на Куп'янському напрямку – створити на правому березі річки Оскіл повноцінний плацдарм, достатній для формування ударної тактичної групи;

- на Лиманському напрямку – вийти на Борову;

- за підсумком літньої кампанії на Лимано-Куп'янській осі створити всі умови для початку міських боїв за Куп'янськ, Борову і Лиман у період осінь-зима.

По-четверте:

- активізувати Сіверський напрямок;

- прорватися у напрямку Білогорівка – Григорівка – Серебрянка – Дронівка;

- прорватися у напрямку Верхньокам'янське – Сіверськ;

- охопити Сіверськ з півдня, сходу і півночі з метою початку міських боїв у період осінь-зима.

По-п'яте:

- інтенсифікувати бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях, але не стільки з метою виходу до Запоріжжя або для окупації Херсона, скільки для сковування Сил оборони України і відволікання уваги на південь – з вирішенням переважно тактичних завдань.

Якщо простежити загальні риси наступу за різними напрямками, можна помітити, що практично всі вони орієнтовані на те, щоб до періоду осінь-зима вийти до великих міст і почати бої за них. І цьому є цілком раціональне пояснення.

Російські війська зараз максимально виснажені в питаннях комплектації підрозділів основними бойовими танками і ББМ. Броньовану техніку економлять, а основним бойовим транспортом стали цивільні автомобілі з мотоциклами у зв'язці з артилерією і fpv-дронами. Тому головною метою літнього наступу РОВ є прорив до великих міст до початку сезону дощів і зимових холодів, снігопадів, коли на мотоциклах особливо не поштурмуєш.

Тобто завдання РОВ у складний сезонний період для стану їхньої армії – вийти на міста, де почнуться міські бої, у яких переважно буде задіяна піхота за підтримки артилерії і fpv-дронів.

Але тут виникає питання: якщо у командування РОВ саме такі плани, то, повертаючись до наших баранів, чому ж вони зберігають дипломатичний трек у режимі імітації?

Дипломатія про запас

Дипломатичний трек зберігається Росією на той випадок, якщо літній наступ провалиться і її війська не досягнуть поставлених цілей, залишаючись у сезон дощів і морозів у полі. Саме тому агресор продовжує імітувати дипломатичну активність, щоб потім запропонувати режим "припинення вогню" для продовження діалогу про "мир".

Але станеться це, якщо літня кампанія провалиться і тільки для того, щоб за осінь-зиму відновити боєздатність, компенсувати втрати, накопичити техніку і боєприпаси, підготуватися до весняної наступальної кампанії-2026, яка може виявитися значно запеклішою та інтенсивнішою, ніж влітку 2025 року – якщо дозволити Росії до неї підготуватися.

І ось тут ми знову згадуємо 2022 рік і дежавю.

Déjà Vu

На момент старту "стамбульського формату" 2022 року російські війська були так само виснажені, як і зараз, але вони продовжували наступати, незважаючи на початок переговорів. Причому після втечі з північного плацдарму, Київської, Чернігівської та Сумської областей вони суворо зорієнтувалися на сході та півдні України.

Під час переговорів 2022 року Росія висувала Україні ультимативні вимоги, особливо щодо територій, на які Київ ніколи б не пішов і не піде. Аналогічно як і зараз.

Усе літо 2022 року РОВ робили спроби інтенсивно наступати, після чого розпочався процес обвалу їхньої оборони через розтягування лінії зіткнень і брак ресурсів для її утримання. Унаслідок цього російські окупанти до кінця 2022 року втекли з Харківської області та з правобережної Херсонщини, а для стабілізації можливостей угруповання провели "часткову" мобілізацію.

Знову-таки, ситуація дуже схожа і з літньою кампанією-2025, запланованою РОВ, яка може витратити стільки ресурсів, що для їхньої компенсації в Росії доведеться проводити загальну мобілізацію. А ось що стосується фронту, особливо ближче до осінньо-зимового періоду, то... тут не будемо забігати наперед. Але абсолютно не виключаю повторення подій другої половини 2022 року на тій чи іншій ділянці фронту.

Саме з усіх цих вищевикладених причин події 2025 року дедалі більше набувають схожості з подіями 2022-го – як на дипломатичному, так і на військовому полі бою. І це дуже добре усвідомлюють у Росії, заздалегідь готуючись до двох сценаріїв на цей рік, але не до чогось іншого – "миротворчого".