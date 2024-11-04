Ворожіння на солдатах КНДР у Курській області: навіщо Кремлю все це знадобилося

До традиційних способів ворожіння можна додати новий – ворожіння на солдатах КНДР у РФ. Причина - Москва заперечує їхнє перебування в РФ, зокрема, в Курській області, а в Пхеньяні просто мовчать і навіть головами не хитають. Тому доводиться розгадувати, навіщо кремлівцям все це знадобилося.

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Версия первая – у кремлёвцев мало войск для наступления в Курской области – уже не убеждает никого из-за ежедневно стабильных продвижений рашистов на многих участках фронта. Очевидно, если бы в кремле очень захотели, то продвинулись бы и к Судже, и без 8 тыс. солдат из КНДР. Цена потерь, это не то, что может серьёзно смущать кремлёвцев и их генералов. Вместо этого они устраивают шоу с солдатами из КНДР и при этом делают вид, что их там нет. Пока это какое-то недошоу.

Версия вторая – Ким Третий направил свои войска в Курскую область для обучения их не на полигоне, а в условиях реального боя. Ему это надо якобы для подготовки к войне с армией Южной Кореи, которую КНДР скоро начнёт.

Действительно, в Пхеньяне сейчас делают много, чтобы продемонстрировать – КНДР готова начать боевые действия в любой момент. Уничтожение в КНДР дорог, ведущих на юг, в сочетании с воинственной риторикой, военными учениями и пробным пуском новой межконтинентальной ракеты "Хвасонпхо-19", выглядят убедительно. Убедительней, чем сотни воздушных шаров с мусором, начавших прилетать из КНДР на юг Кореи через два месяца после подписания Кимом договора о стратегическом сотрудничестве с "путиным".

27 октября северокорейский "Институт изучения дел врагов" издал Белую книгу "О преступной сущности и горькой участи марионетки Юн Сок Ёля". Это о действующем президенте Республики Корея. "Институт" заявил, Юн Сок Ёль уже превратил Республику Корею в жертву ядерной войны. Словарный гибрид из пропагандистских штампов времён Сталина и ядерного пепла телевидения РФ. Досталось и Антонио Гутерришу. МИД КНДР обвинил его 2 ноября в отказе КНДР в праве на самооборону. Этот отказ выражается в том, что канцелярия генсека ООН осудила испытания ракеты "Хвасонпхо-19". Пока Гутерриш не объявлен персоной нон-грата в КНДР.

Во всём этом смущают несколько моментов.

Прежде всего, немая сцена на Ярославском вокзале в Москве 1 ноября между лавровым и мадам Цой Цон Хи, возглавляющей МИД КНДР. На Ярославский вокзал мадам занесло в связи с открытием мемориальной доски в честь прибытия на него в 1949 г. поезда с Кимом Первым. Как в Москве и Пхеньяне жили 75 лет без этой доски – непонятно. Зато понятно, что открывают её по требованию Кима Третьего в память его деда.

Очевидно – это один из пунктов стратегического соглашения между ним и "путиным", и показатель того, насколько сейчас ценен для кремлёвцев Ким Третий. Ким явно поставил кремлёвцам условие: без этой доски КНДР не будет воевать не то что с Южной Кореей, но даже с Украиной.

Это наблюдение подтверждает и сцена на вокзале. Лавров явился с букетом цветов, но не для мемориальной доски, а для мадам из Пхеньяна, которую тут же взял под локоток. Весь вид лаврова источал – откроем доску и поедем в номера. Мадам смотрела на него с явным изумлением, пытаясь угадать – значится ли ночь с лавровым секретным пунктом в договоре о стратегическом сотрудничестве КНДР с РФ и под каким номером. Лица других участников этой сцены на вокзале тоже красноречивы.

Так раскрываются государственные тайны. Лавров лез из кожи вон, чтобы обаять мадам из КНДР по заданию "Единой расеи", сообщившей через ТАСС об открытии 29 октября в школе № 80 Хабаровска "Молодёжного общества изучения идей Чучхе". ТАСС было уполномочено назвать и темы, которые начнут изучать школьники – это "Возрождение японского милитаризма как угроза РФ и КНДР", "Развитие экономики КНДР при маршале Ким Чен Ыне" и тому подобные.

Изучение Чучхе в РФ – это тоже один из пунктов пакта "путина" и Кима. Такой же как доска на Ярославском вокзале. КНДР требует от Москвы демонстрации уважения к Чучхе и семейству Кимов на государственном уровне. Иначе не даст ни снарядов, ни солдат. Ким Чен Ын заставляет кремлёвцев уважать себя. Забавно, что это происходит на фоне отмены де-факто с 10 октября в КНДР летоисчисления Чучхе, ведущегося от дня рождения Кима Первого в 1912 г. Теперь сайты КНДР ставят дату 2024 год, а не 113 год эры Чучхе.

После подписания в июне договора Ким много от Москвы добился, включая запрета в её СМИ на критику порядков в КНДР. Взамен обязался поставлять военное снаряжение, солдат и рабочих, а также демонстрировать готовность начать войну с Южной Кореей.

Но если он действительно готовится к такой войне и хочет, чтобы армия КНДР училась у рашистов, то 8 тыс. солдат в Курской области – это явно не метод и не масштаб. Логично или завозить инструкторов из РФ на полигоны в КНДР, или солдат КНДР и её технику на полигоны в РФ. Второе явно целесообразней. Но так как на полигонах Дальнего Востока находится 1,5 тыс. спецназовцев КНДР и без своей техники, а не около 100 тыс. обычных солдат, необходимых для начала вторжения в Южную Корею, то это точно не их массовое обучение. Одну дивизию, завезенную самолётами в Курскую область без техники и, вроде без собственного оружия, тоже сложно назвать подготовкой к вторжению. Тем более, что неизвестно, сколько их вернётся в КНДР.

Это, вместе со сценой на Ярославском вокзале, вынуждает отклонить версию, что в Курскую область их завезли для обучения и по инициативе Ким Че Ына. Слишком уж очевидно, что это идея Москвы, которую он был вынужден принять. Если бы обстояло наоборот, то мадам из Пхеньяна после букета от лаврова произнесла бы что-то более определённое, чем просто поддержка КНДР российского "сво" с 2022 г. Получилось, что между 2014 и 2022 г. Пхеньян не поддерживал агрессию РФ против Украины. Лавров смог выдавить из мадам только это, несмотря на все свои старания.

Поэтому третью версию о пропагандистском и политическом эффекте, который РФ и КНДР хотели бы извлечь из Курской области, тоже надо отклонить. Во всяком случае в данный момент они для этого ничего не делают и небензя в ООН всё отрицает. Если такой расчёт есть в планах Москвы, то только на некую перспективу.

Расчёт есть и его засвечивает мидовская Маша на своих брифингах. Но захарова вряд ли сама понимает, чем занимается.

Идея кремлёвцев с размещением носителей Чучхе в Курской области содержит три перспективы.

Первая, подготовиться к возможному размещению военных из Франции, Эстонии и других стран на границе Украины с Беларусью. Типа, раз вы так поступаете, то мы тоже разместим иностранные войска на границе РФ с Украиной.

Захарова давно дует в это направлении, рассказывая об "иностранных наёмниках" в армии Украине. Поэтому мало кто обратил внимание на её комментарий 28 октября о бое 27 октября в Брянской области. Захарова подчёркнуто заявила, что в этом бою погибло якобы четыре "наёмника" из США, Канады и Польши и у одного якобы была татуировка 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США. Она покричала о двойных стандартах и сделала подводку, что и "наёмникам" из КНДР в Курской области находиться можно.

Вторая, попытаться таким способом "заморозить" линию фронта на время возможных переговоров. Войскам КНДР в Москве отводят роль войск ООН, поскольку чучхеисты из ООН не выходят, притом, что обижаются на Гутерриша. Это можно развернуть в схему – с одной стороны фронта стоят войска Индии, приглашённые Зеленским, а с другой стороны КНДР, приглашённые "путиным", и следят, чтобы никто не стрелял.

Третья возможная перспектива – это заявить, чучхеисты в Курской области ни с кем не воюют, а лишь обеспечивают транзит газа из Азербайджана через Суджу в Венгрию и ещё куда-то.

Банковая уже просто обречена не продлевать контракт с Газпромом на 2025 г. Нельзя выкатывать постоянно претензии к Америке и Европе, открывать дела на Порошенко, и прокачивать газ из РФ. "На часі" переводить трубу в реверсный режим. Тем более, что Кабмин доложил – газом запаслись достаточно для прохождения отопительного сезона.

Но достаточно и желающих этого не делать. О чём и поведал "Блумберг", сообщив 31 октября, что Венгрия и Словакия близки к соглашению с Азербайджаном о прокачке 12-14 млрд. кубов газа, в том числе через Украину. Сообщил, что у Азербайджана столько его в продаже нет, и понятно, это будет газ из РФ. На следующий день правительство Словакии это опровергло через "Рейтер", а его глава Роберт Фицо прилетел в Китай, пожаловался Си Цзиньпину и просил помочь с прокачкой. Турция тоже 1 ноября вклинилась и сообщила: в 2025 г. откроет в Стамбуле газовую биржу и мощный хаб на паях с Газпромом и другими компаниями. В Газпроме и кремле не хотят терять покупателей на 40 млрд. кубов газа, и не против схем, по которым через Суджу можно будет продолжать прокачку, по крайней мере 12-14 млрд. кубов.

Преобразование Курской народной республики в Курскую народно-демократическую республику в лучах идей Чучхе прекрасно позволяет снять все юридические сложности.

Венгрия и Словакия будут покупать газ на территории КурНДР, контролируемой 8 тыс. солдатами и тремя генералам КНДР, а торговать им будут компании из Азербайджана с партнёрами. КурНДР станет своего рода международным газовым хабом в "серой зоне" под контролем "Общества по изучению идей Чучхе". Поскольку зона "серая", то можно будет прокачивать и больше, чем 14 млрд. кубов. При этом Украина будет получать газ для прокачки не с территории РФ, а из КурНДР как филиала КНДР. Ни один юрист не сможет обвинить Украину, что она перекачивает газ РФ и ведёт с ней бизнес. Дивизия солдат из КНДР в Курской области будет этому опровержением.

При кажущейся фантастике такого газового сценария он выглядит вполне реалистично в контексте варианта переговоров Украины с РФ при условии размещения иностранных войск по обе стороны фронта. Для этого даже не надо проводить в Судже митинг, чтобы объявить о создании КурНДР.

Похоже, это основная и реальная причина, по которой в РФ завезли военных из КНДР и не торопятся штурмовать Суджу с её установками для перекачки газа. Кремлёвцам также удобно успокаивать обывателя, что брать Суджу будут корейцы, а их надо обучить. Если кому-то медлительность корейцев не нравится, то может лично подписать контракт на штурм Суджи.