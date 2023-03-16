FAVBET – найкращий букмекер України? Дізналися думку досвідчених гравців

Спитайте тисячу українських фанів, де вони зробили свою першу ставку, і більшість з них відповість – "На Фавбет".

Заснований у 1999 році, FAVBET без перебільшення стояв у витоків азартних розваг в Україні та зробив багато для того, щоб вони врешті здобули у нашій країні легального статусу.

І навіть в умовах шаленої конкуренції, "Фавбет" залишається лідером букмекерського ринку та одним з найпопулярніших ліцензійних БК. В чому секрет? Розпитали про це досвідчених гравців платформи та об’єднали їх у цей короткий огляд.

Збалансована пропозиція

На думку багатьох гравців, FAVBET не може похвалитися надвисокими коефіцієнтами або потужним розписом на менш популярні види спорту, однак вдало тримається золотої середини, пропонуючи достатньо цікавих та вигідних варіантів, що спираються на якісну аналітику.

Те ж саме стосується й лінії букмекера – вона не перенасичена подіями за принципом "щоб було", але при цьому має більшість видів спорту та змагань, які користувачі можуть очікувати від провідного букмекера. Зараз FAVBET пропонує парі на понад 30 видів спорту, в тому числі й на кіберспортивні дисципліни, а також досить нішеві змагання на кшталт дартсу або регбі.

Функціональний мінімалізм

Дизайн – не найголовніша річ в букмекерській конторі, однак саме його дуже часто згадують, коли мова заходить про FAVBET. Кілька років тому в компанії переосмислили оформлення та інтерфейс своєї платформи, зробивши ставку на мінімалізм та стриманість, чим заробили багато схвальних відгуків від регулярних користувачів. Навігація на сайті та в додатках стала значно легше, а процес ставок набагато простіше та інтуїтивніше. При цьому функціонал букмекера від цього не постраждав, а навіть збільшився.

Загалом, FAVBET уважно ставиться до користувацького досвіду та швидкo реагує на запити гравців. Так, наприклад, на платформах БК з’явилась темна тема, а нещодавно в компанії розробили полегшений режим для додатків, який дозволяє їм працювати навіть в умовах поганого з’єднання через відключення світла.

Надійність та безпека

"Які б питання у мене не були до FAVBET, я точно знаю, що вони працювали вчора і працюватимуть завтра, післязавтра та через рік", пише один з давніх користувачів компанії. І в цьому, мабуть, одна з головних переваг цього БК.

"Фавбет" працює вже 23 роки, а тому навіть найсильніші критики компанії погоджуються, що це одне з найбільш безпечних місць для укладання спортивних парі. Впевненості й додає наявність діючої ліцензії на букмекерську діяльність, а отже все добре й з зобов’язання щодо чесної гри не лише перед гравцями, але й перед регуляторами.

Втім, не можемо оминути негативні сторони, про які згадують регулярні користувачі. Зокрема, це стосується збоїв при авторизації та затримки виплат. В компанії пов’язують ці проблеми із регулярними блекаутами і супутніми технологічними викликами та обіцяють вирівняти ситуацію найближчим часом. На щастя, букмекер має якісну службу підтримки та допомагає вирішувати як технічні, так і фінансові питання. Зв’язатися з нею можна як через онлайн-чат на сайті та й за телефоном гарячої лінії.

В цілому можна зробити висновок, що FAVBET досі залишається в топі серед українських користувачів та активно працює над тим, щоб утримувати репутацію лідера – серед перших отримав державну ліцензію, регулярно оновлює платформи, приваблює гравців багатьма вигідними бонусами та акціями. Звісно, існують і певні проблеми, але компанія відкрито про них говорить та оперативно усуває, що служить додатковим джерелом довіри серед гравців.