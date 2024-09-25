Якщо ти обираєш Кадирова, не дивуйся, що Тесла не їде

Росія: погрожує світу супер-пупер технологічною зброєю. І каже, що за три хвилини підірве Лондон страшним і технологічним Сарматом

Також Росія: веде активну дискусію з приводу того, щоб скасувати теорію еволюції Дарвіна у школі, бо це інструмент клятих англосаксів для колонізації світу. Яким чином? Та хз, Дарвін британець, то ж інструмент англосаксів. Чого вони ще футбол не заборонили, як винахід англосаксів для приниження руського миру, невідомо.

На виході: твоя супер-пупер зброя підриває себе і все навкруги під час випробувань і загрожує скоріш Воронежу, ніж Лондону.

Біда. Якщо вже рухаєшся до православного халіфату з усіма атрибутами середньовіччя, то дуже важко погрожувати світу новітньою зброєю. Бо в середньовіччі зброя була так собі. І якось на майбутнє важко уявити, як можна поєднати відсутність теорії еволюції в школі зі швидкими ракетами, що летять точно у ціль. Тим більше Радянський Союз то вже проходив, забороняючи кібернетику і генетику. З відомими наслідками.

То ж коли, обираючи між бородатим англосаксом Дарвіном і бородатим Кадировим, ти обираєш Кадирова, то потім не дивуйся, чого Тесла не їде. Або пейджери вибухають. Або ракета Сармат нікуди не летить і вибухає на старті.

І залишається тільки розсилати всім своїм посіпакам по світу методичку, де написано, що Росію перемогти неможливо, адже вона перемогла Гітлера і Наполеона. І тому дуже треба з нею замиритись. В надії, що всі злякаються і не побачать, що православний халіфат більше загрожує собі, ніж Вашингтону і Лондону.

Але це російське ноу-хау. Погрожувати світу вустами Медвєдєва й одночасно благати про помилування вустами Шрьодера, Орбана, Фіцо та інших відомих любителів конвертів із Москви й фанатів теорії, що якщо ти переміг колись двічі у війнах (та і то разом із союзниками) то потім ти ніколи не можеш програти. А це у Росії поки що є…