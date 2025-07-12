EDITION виходить за межі готелів із серією пляжних подій на Ібіці

З 15 по 31 серпня 2025 року на пляжному майданчику El Silencio, розташованому на західному узбережжі Ібіци в районі Кала Молі, відбудеться двотижнева програма публічних заходів. Проєкт, розроблений у партнерстві з міжнародною групою готельного бізнесу EDITION, включає заходи на свіжому повітрі, присвячені оздоровленню, музиці та сезонній їжі. Подія, відома як The Summer EDITION, є частиною ширшої серії активностей бренду, що проводяться поза готельними локаціями під час пікових туристичних місяців.

За словами організаторів, тимчасовий формат складатиметься з нерезидентських активностей, доступних у денний час. Програма включає наступні елементи:

Сесії йоги на відкритому повітрі;

Класи керованої дихальної практики;

Підібрані саундтреки по всьому майданчику;

Живі музичні виступи;

Неформальне обслуговування їжі та напоїв.

Для участі не потрібне бронювання проживання чи попередня реєстрація. Подія описується як короткостроковий тестовий проєкт, спрямований на надання денних активностей, до яких легко приєднатися як місцевим жителям, так і іноземним відвідувачам.

За коротку прогулянку від майданчика розташована пляжна зона Кала Молі, де смуга дрібного каміння простягається між крутими скелястими стінами вздовж узбережжя. Пляж має спокійну, прозору воду і зазвичай залишається тихим навіть у літні місяці. Поруч, Mirador de Cala Molí пропонує підняту оглядову точку, звідки відвідувачі можуть безперешкодно бачити узбережжя та відкрите море. Обидва місця доступні пішки, що дозволяє проводити час на природі без потреби в транспорті, бронюванні чи фіксованих розкладах.

Трохи далі вздовж берега Кала Кодолар має широкі плоскі скелі та мілку воду, що зазвичай використовується для вечірніх купань або тихого засмагання. Ес Пужолетс, розташований на півночі, є маловідвідуваною ділянкою з нерівними скелястими стежками та відкритими видами на море, яку часто обирають для тихих піших маршрутів уздовж узбережжя. Ці місця розташовані в тій же зоні, що й майданчик, і не потребують обладнання чи гідів для дослідження.

Резиденція в Кала Молі знаменує перший етап того, що, як очікується, стане регулярною серією сезонних активностей, які проводитиме EDITION у різних напрямках. У рамках напруженого літнього розкладу Ібіци ця ініціатива додає ще один денний варіант у періоди високої кількості відвідувачів. Формат може підійти самостійним мандрівникам, які зупиняються в приватних орендованих помешканнях або невеликих готелях і віддають перевагу гнучким культурним активностям без необхідності попереднього бронювання.