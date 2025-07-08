Туристичні пам’ятки Риму: топ-14 найкращих місць для відвідування

Рим — історичне місто з багатим спадком

Від чарівних вулиць, наповнених архітектурними дивами Середньовіччя та Ренесансу, до атмосферних закладів, які здивують навіть гурманів, столиця Італії вражає на кожному кроці, пропонуючи всі аспекти ідеальної подорожі — від історичних до гастрономічних. Підбірка найкращих місць для відвідування в Римі допоможе вам спланувати поїздку і буде особливо корисною для тих, хто відкриває цей популярний туристичний напрямок уперше.

Колізей

Іконічний римський фасад. Джерело: Image Svetoslav Markov/Pixabay Іконічний римський фасад. Джерело: Image Svetoslav Markov/Pixabay

У Римі, Італія, пам’ятки всюди, але ніщо не символізує Вічне місто так, як знаменитий Амфітеатр Флавіїв. Історія Колізею сягає 72 року н.е. Веспасіан наказав побудувати це архітектурне диво на території Золотого дому Нерона на місці нещодавно осушеного озера.

Амфітеатр Флавіїв отримав свою нинішню назву не через розміри, а через колосальну золоту статую, що стояла неподалік, але була втрачена для майбутніх поколінь. Вражаюча арена діаметром майже третина милі могла вмістити понад 50 тисяч осіб (за деякими джерелами, до 80 тисяч!) і мала мережу виходів — воміторіїв, — які дозволяли спорожнити Колізей за десять хвилин. Сьогодні ця модель залишається основою для будівництва сучасних стадіонів. Ця топова пам’ятка Риму має бути в списку кожного туриста через її історичну цінність і унікальність. Однак Колізей — це не лише тло для сувенірних фото, але й одне з найбільших у світі місць масового винищення. Хоча професійних гладіаторів часто рятували, більшість рабів, злочинців чи інших нещасних гинули на арені. Окрім людей, на арені билися також тварини. За словами Марціала, під час відкриття амфітеатру в 80 році н.е. тут загинуло приблизно п’ять тисяч тварин. Криваве винищення тривало 100 днів.

Римський форум

Ця туристична пам’ятка Риму колись була важливим центром торгівлі, бюрократії та права. Форум Романум розташований неподалік від Колізею та Палатину, який, як вважають, дав початок італійській столиці. Поблизу площі Форуму знайдені залишки стін і примітивних будівель на вершині пагорба, що датуються восьмим століттям до н.е. Легенди кажуть, що Ромул жив в одній із хатин. Пізніше на території Палатину були побудовані розкішні палаци, що належали еліті імперії, храми, базиліки, пам’ятники тощо.

На Римському форумі зводилися арки для прославлення імператорів і полководців. Найвідоміша з них — Арка Тіта, побудована на згадку про захоплення Єрусалима. Ця пам’ятка Італії та Риму, зокрема, прикрашає вхід до Форуму і розташована на його південно-східній стороні. Всередині арки можна побачити неймовірний барельєф, що зображує тріумфальну ходу римської армії з трофеями.

Історики досі не визначилися, коли саме був побудований Римський форум. Найімовірніше, це сталося за правління Тарквінія (616–579 рр. до н.е.). Ця туристична пам’ятка Риму колись була практично болотом, але його осушили для будівництва знаменитої споруди. Центр суспільного життя не лише міста, а й усієї країни, поступово занепадав, починаючи з восьмого століття, а цінні кам’яні будівлі розбиралися місцевими жителями для матеріалів. Колись процвітаюча та гамірна площа перетворилася на місце для випасу худоби. Масштабні розкопки Форуму почалися в XIX і XX століттях, але не всі цінні артефакти минулого збереглися для майбутніх поколінь.

Сикстинська капела та музеї Ватикану

Мистецтво на кожному кроці. Джерело: Image Oliver Lechner/Pixabay Мистецтво на кожному кроці. Джерело: Image Oliver Lechner/Pixabay

Що б ви сказали Папі Римському, якби зустріли його? Найімовірніше, поговорити з ним не вдасться, але кожен має можливість записатися на аудієнцію, яка відбувається щосереди вранці. За сприятливої погоди Папа проводить загальну зустріч на площі Святого Петра. Інакше аудієнція відбувається в залі Нерві, аудиторії.

Очікуйте, що огляд визначних пам’яток Риму буде сповнений туристами з камерами та католицькими парафіянами. Після аудієнції ви можете дослідити дивовижну базиліку Святого Петра, побачити на власні очі фрески, створені Мікеланджело в Сикстинській капелі. Також рекомендуємо відвідати музей Піо-Клементіно, щоб побачити знамениті роботи "Лаокоон" і "Аполлон Бельведерський". Крім того, колекції Ватиканських галерей включають етруські надгробки та шматочок Місяця, подарований Ніксоном. Серед топових пам’яток Риму, Італія, є Ватиканська бібліотека. Вона була заснована в 1450 році Папою Миколою V. Колекція містить понад 100 тисяч середньовічних книг і рукописів, а також мільйони інших томів. Слід враховувати, що Ватиканська бібліотека відкрита для фахівців і докторантів, які повинні подати спеціальну заявку до приймальної комісії.

Пантеон

Місця для відвідування в Римі, Італія, включають Пантеон. Це найкраще збережена будівля столиці античного періоду. Пантеон був побудований у 128 році н.е. за наказом Адріана як храм дванадцяти найважливіших божеств.

Екстер’єр будівлі залишається незмінним і лаконічним, а оригінальні бронзові двері збереглися в майже ідеальному стані донині. Однак Пантеон особливо вражає всередині. Згідно з правилами найвидатнішого римського архітектора Вітрувія, діаметр напівсферичного купола дорівнює висоті всієї споруди і теоретично вміщує повну сферу. Ще одна особливість цієї туристичної пам’ятки Риму полягає в тому, що єдине джерело світла — круглий отвір у центрі стелі, окулюс, діаметром 30 футів. Пантеон досі є церквою, а також містить гробниці видатних італійців, зокрема Вітторіо Емануїла II, першого короля об’єднаної Італії, та художника Рафаеля.

Капітолійські музеї

Рим — це місто, де Мікеланджело плекал своє мистецтво. Капітолійські музеї — найстаріша публічна галерея не лише в країні, а й у світі. Ця римська туристична пам’ятка займає два палаци-близнюки, розташовані по обидва боки площі Кампідольо, спроектованої Мікеланджело. Галереї були відкриті для публіки в 1734 році завдяки Папі Клименту XII.

Колекція Капітолійських музеїв включає роботи Караваджо, Тіціана, Веронезе, Тінторетто, а також унікальні статуї генія Берніні. На жаль, деякі скульптури та інші шедеври залишилися без супровідної інформації, але відвідувачі можуть прослухати вичерпний аудіогід. Інші пам’ятки для відвідування в Римі під час вашої захоплюючої та надихаючої подорожі включають Національну галерею старовинного мистецтва, палац Барберіні та галерею Борґезе.

Музей мистецтва XXI століття

MAXXI — одна з найкращих пам’яток Риму, Італія. Музей мистецтва XXI століття був відкритий у 2009 році архітектурним бюро Захи Хадід. Це справжній витвір мистецтва як зовні, так і всередині. Колекція MAXXI включає роботи найвидатніших сучасних художників Італії, які виходять за межі. Також музей регулярно проводить різноманітні заходи, присвячені мистецтву та архітектурі, за участю видатних майстрів нашого часу.

Санта-Марія-ін-Віа

Історія цієї туристичної пам’ятки Риму, Італія, почалася в 1286 році, коли камінь із рукотворним зображенням обличчя Діви Марії сплив на поверхню колодязя. Пізніше за наказом Папи Олександра IV на цьому місці була побудована прекрасна церква, і місцеві жителі та численні мандрівники досі приходять сюди, щоб пити чудодійну воду, яка, як вірять, тече з цього стародавнього колодязя. Церква розташована неподалік від фонтану Треві, уздовж вулиць Віа дель Тріроне та Віа дель Корсо. Каплиця, присвячена Діві Марії, містить картини італійських художників XIII століття, а також дерев’яний Розп’яття XVI століття та вівтарні зображення Благовіщення від Кавалера д’Арпіно.

Фонтан Треві

Найвідоміший фонтан у столиці Італії. Джерело: Image Kitty/Pixabay Найвідоміший фонтан у столиці Італії. Джерело: Image Kitty/Pixabay

Туристичні пам’ятки Риму неможливо уявити без фонтану Треві, навколо якого завжди можна побачити гамірний натовп, що дивом вміщається на крихітній площі. Сама скульптура — це вражаюча сцена, що зображує тритонів, дерева та скелі. Фонтан прославився завдяки шведській актрисі Аніті Екберг, яка, одягнена в елегантну вечірню сукню без бретелей, занурилася у воду під час зйомок легендарної сцени з фільму Федеріко Фелліні "Солодке життя". Ніхто не пам’ятає, звідки пішла традиція кидати монети у фонтан, але кожен, хто приходить сюди, не може встояти перед цим повір’ям, щоб збільшити свої шанси повернутися до Вічного міста. Крім того, усі зібрані монети передаються організації Червоного Хреста в Італії. Монети збирають раз на тиждень, осушуючи воду та наповнюючи фонтан знову.

Якщо ви хочете уникнути натовпу на одній із ключових туристичних пам’яток Риму, приходьте сюди вранці або, навпаки, якомога пізніше.

Базиліка Святого Петра

Одне з найкращих місць для відвідування в Римі — базиліка Святого Петра. Ця італійська пам’ятка насправді розташована у Ватикані, на лівому березі Тибру. Релігійна споруда світового значення була спроектована знаменитим Берніні. Щоб потрапити всередину, потрібно пройти перевірку безпеки, тому черги можуть бути досить довгими та втомливими, але очікування того варте. Також важливо поважати церкву та вірян і одягати відповідний одяг.

Одна з найбільших базилік світу була побудована імператором Костянтином. Пізніше будівля неодноразово перебудовувалася за наказом верховних ієрархів Католицької церкви. Будівництво нинішньої базиліки, яку можна побачити сьогодні, було завершено в 1626 році, а процес будівництва тривав понад століття. Серед важливих реліквій — гробниця Святого Петра. Крім того, Мікеланджело брав участь в оздобленні церкви.

Найвпізнаваніший елемент цієї знаменитої пам’ятки Риму — купол церкви, який через свої гігантські розміри видно майже з будь-якої точки столиці.

Площа Іспанії

Площа Іспанії — туристична пам’ятка Риму, Італія, яка отримала свою назву завдяки іспанському посольству у Ватикані. Однак головна визначна пам’ятка цієї локації — елегантний каскад сходів, що спускаються від церкви Трініта-деї-Монті. Scalinata di Trinità dei Monti — італійська назва цього архітектурного пам’ятника, який тепер відомий як Іспанські сходи. Біля підніжжя сходів розташований незвичайний фонтан у формі човна, занурений на рівень землі, спроектований у 1627 році Джаном Лоренцо Берніні. Найкращий час для відвідування однієї з найкращих пам’яток Риму — ранок, до прибуття гамірних натовпів туристів.

Санта-Марія-Маджоре

Неможливо уявити важливі місця для відвідування в Римі без численних релігійних споруд. Отже, ви обов’язково повинні побачити на власні очі одну з найвеличніших церков країни. Санта-Марія-Маджоре була побудована в четвертому столітті. Папу того часу відвідала Діва Марія у видінні та наказала побудувати будівлю там, де наступного дня випаде сніг. Незважаючи на те, що це сталося в серпні, наступного ранку вершина Есквілінського пагорба була білою. Саме тут з’явилася ця дивовижна базиліка.

Меса в Санта-Марія-Маджоре проводиться щодня з п’ятого століття. Ця знаменита пам’ятка Риму — справжнє архітектурне диво. Три внутрішні частини базиліки довжиною 86 метрів розділені сорока мармуровими колонами. У XIII столітті тут додали апсиду, прикрашену мозаїками із зображеннями сцен зі Старого та Нового Завітів. Підлога інкрустована каменями різних кольорів, і ця робота була виконана майстрами XII століття, які приїхали до Риму з регіону озера Комо.

На стелі можна побачити не лише найстаріші мозаїки, а й перше сяюче золото, яке прибуло з Америки до Італії.

Базиліка містить місця поховання двох пап, тому це важливе місце для паломництва. Варто враховувати, що вхід до церкви безкоштовний, але вам можуть знадобитися кілька євро, щоб краще роздивитися найважливіші твори мистецтва, зокрема детальні мозаїки.

Національний музей Кастель Сант-Анджело

Кастель Сант-Анджело — знаменита пам’ятка Риму, побудована в 135 році н.е. Розташований над Тибром, замок знаходиться неподалік від Ватикану і являє собою масивну споруду у формі барабана. Протягом тисячоліть будівля використовувалася як фортеця та папська резиденція, а останнім часом — як національний музей.

Бастіон захищав місто від нападів варварів за правління Авреліана. Імператор включив замок Святого Ангела в нову систему оборони, яка охороняла підходи до Риму з півночі. У Середньовіччі в часи небезпеки папи тікали сюди через секретний коридор Passetto di Borgo і зберігали свої скарби в замку.

Дістатися до фортеці можна через пішохідний міст, прикрашений статуями ангелів роботи Берніні. П’ять поверхів Кастель Сант-Анджело включають розкішні папські апартаменти, прикрашені фресками епохи Відродження, велику колекцію зброї та тюремні камери. Особливої уваги заслуговує тераса на вершині, що пропонує надзвичайні краєвиди столиці.

Пінчо

Топ-10 туристичних пам’яток Риму включають один із найстаріших садів столиці — Пінчо. Невід’ємна частина вілли Борґезе, він пропонує чудові краєвиди на площу дель Пополо. Перші сади з’явилися тут у IV столітті завдяки родині Пінчі. Сучасна версія, яку можна побачити зараз, була спроектована італійським архітектором Джузеппе Валадьє на замовлення Наполеона. З 1810 по 1819 роки сади були реконструйовані та оформлені в класичному стилі. Серед пам’яток Риму, які можна побачити тут, є наступні.

У центрі садів стоїть Обеліск, замовлений імператором Адріаном у II столітті н.е. на згадку про його покійного друга Антіноя. Спочатку пам’ятник знаходився у віллі правителя в Тіволі. Обеліск з’явився в Пінчо завдяки Папі Пію VII у 1822 році. Водяний годинник. Унікальна пам’ятка була побудована в 1867 році Джованні Ембріако як експонат на Всесвітній виставці Експо того ж року. Пізніше, у 1872 році, інша модель водяного годинника, orologio ad acqua, була встановлена в садах Пінчо на Віале дель Оролоджо.

Щодня туристи приходять сюди, щоб піднятися на оглядовий майданчик, звідки ідеально видно Ватикан і купол собору Святого Петра, який сяє золотом на заході сонця. Якщо цих краєвидів недостатньо, рекомендуємо відвідати ресторан Casina Valadier, розташований поблизу Пінчо.

Площа Навона

Серед пам’яток для відвідування в Римі — площа Навона. Площа, що відображає характерний бароковий стиль, досі має риси, типові для стадіону, побудованого тут імператором Доміціаном. У Середньовіччі ця локація використовувалася для фестивалів, кінних перегонів тощо. Пізніше стадіон був перебудований Борроміні в барокову площу.

Відомий італійський архітектор також спроектував низку сакральних будівель, палаців і, зокрема, церкву Сант-Аньєзе, розташовану на західній стороні площі Навона. Фасад базиліки, купол і дзвіниця відображають ірраціональний та експресивний характер Борроміні: переплетення опуклих і увігнутих поверхонь, вінки, фронтони та колони створюють єдиний незвичайний дизайн. У крипті церкви можна побачити роботу "Диво Святої Агнеси" (1653) Алессандро Альгарді, а також залишки стародавньої мозаїчної підлоги. Сант-Аньєзе — це барокова будівля, яка стала зразком для багатьох інших сакральних споруд не лише в Італії, а й в інших країнах.

Незважаючи на те, що площу Навона та навколишні фасади спроектував Борроміні, центральною пам’яткою та топовою визначною пам’яткою Риму є творіння його суперника Берніні. Бароковий фонтан Чотирьох річок представляє чотири річки, які вважалися найбільшими на кожному континенті на той час. Чотири різні фігури, розміщені навколо басейну, представляють Ганг, Ніл, Ріо-де-ла-Плата та Дунай. Пам’ятка також прикрашена зображеннями рослин і тварин, що представляють відповідні регіони.

Серед інших найкращих пам’яток Риму на площі — фонтан Нептуна XIX століття, прикрашений фігурою Нептуна, та фонтан Мавра XVI століття, розташований перед палацом Памфілі.

Сьогодні площа Навона щодня заповнена туристами, музикантами, вуличними художниками та місцевими жителями, а взимку тут проходить один із найкращих різдвяних ринків столиці.

Ще одна римська пам’ятка, яку варто відвідати, — церква Сан-Луїджі-деї-Франчезі, розташована між Пантеоном і площею Навона. Тут можна побачити три важливі роботи Караваджо кінця XVI століття, зокрема "Покликання святого Матвія". Окрім картин, інтер’єр церкви Сан-Луїджі-деї-Франчезі заслуговує на увагу, зокрема інкрустована мармурова підлога та вишукана стеля.