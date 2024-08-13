Демографічна ситуація в Україні: чи достатньо 20 млн населення

Продовжимо про демографію та "Україні досить і 20 мільйонів населення".

Яму (не помиральну) можна викопати ресурсами одного не кваліфікованого робітника і однієї лопати. Перший варіант.

А можна — за допомогою екскаватора та одного більш кваліфікованого робітника. Другий варіант.

В другому варіанті потрібен екскаватор та навчений робітник.

Другий варіант — швидше. Продуктивність праці вища.

Якщо ви держава, то екскаватор можна купити або виробити. В першому випадку — це імпорт. В другому — потенційний експорт (якщо ваш екскаватор потрібен в інших країнах).

Якщо ви копаєте дійсно помиральну яму, яка не виробляє експортну додану вартість і виробництва екскаваторів у вас немає — то ви витрачаєте валюту на імпорт, не отримуючи валюту з експорту.

В даному конкретному випадку.

Якщо ви копаєте фундамент для будівництва заводу з виробництва екскаваторів — то вірогідність отримання експортної валюти зростає. Бо ви зможете виробити екскаватор і продати його за кордон.

А разом з цим — трансформуєте не кваліфікованих робітників (з лопатами) в кваліфікованих (з екскаваторами).

В процес потрібно долучити українських науковців та інженерів.

Де взяти гроші на будівництво заводу? Надрукувати гривню, за яку купити необхідне (переважно імпортне) обладнання і (також українські) будівельні матеріали. Навчити персонал.

Або потрібен ринок капіталів.

Так от продуктивність праці.

20 мільйонів людей в різний спосіб можуть копати ями. Хтось лопатою, хтось палкою-копалкою, хтось своєю потужністю, а хтось язиком-ляпавкою.

Але їх продуктивність праці буде низькою. Відповідно — економічний ефект буде примарним. Навіщо нам стільки ям?

Паралельно з цим нам пропонують імпорт сотень тисяч не кваліфікованих кадрів з бідних країн Азії та Африки.

Щоби ми викопали ще більше ям!

Зауважу — ринок капіталів та інші обов‘язкові складові успішних економік не пропонують.

Бо окрім друку гривні з метою отримання валюти є ще такі штуки як фондовий ринок, кредитування та страхування експорту, закупівля імпортного обладнання без мит в обмін на виробництво експортної доданої вартості.

Багато чого є, чого у нас немає.

Тобто.

Хоч 10, хоч 20, хоч 50, хоч 100 мільйонів людей. Без економічних інструментів — це просто кількість людей, що потребує їжі, одягу та інших умов життя.

І всі вони копають ями лопатами.