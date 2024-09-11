Дебати Трампа і Гарріс: що було сказано про Україну

Дебати Камали Гарріс і Дональда Трампа закінчились - як і очікувалось, динаміка була геть іншою, ніж на попередніх дебатах між Трампом і Байденом. Не буду вдаватися в деталі - це ми проаналізували в ефірі Голосу Америки (лінк додам), але виділю найголовніше, що стосується України. Цьому на дебатах присвятили окремий блок. Далі - переказ основного, що сказали кандидати.

Ведучий (до Дональда Трампа): Я хочу поставити вам дуже просте запитання. Чи хочете ви, щоб Україна перемогла у цій війні?

Трамп: Я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу врятувати життя. Людей вбивають мільйонами. Це значно гірше, ніж ті числа, які вони вам показують. І ми витратили 250 млрд чи більше - тому що Байден і Камала не мають сміливості сказати Європі, як я сказав НАТО: "або ви платите, або ми не будемо вас захищати". … Я дуже добре знаю Зеленського, я дуже добре знаю Путіна. У мене хороші відносини з ними,і вони мене поважають. Вони не поважають Байдена. З якого дива його поважати? … Я вирішу це ще до того, як стану президентом, якщо переможу. Я поговорю з одним, я поговорю з іншим, я зберу їх докупи. Цієї війни ніколи б не сталось. Байден не мав уявлення, як це зупинити, і тепер загинули мільйони людей, і стає тільки гірше. Це може призвести до Третьої світової - а ми навіть не знаємо, де наш президент. Вони викинули його з кампанії, наче пса. Ми навіть не знаємо, чи досі він президент!

Ведучий: Хочу уточнити: чи вважаєте ви, що перемога України - в найкращих інтересах США?

Трамп: В найкращих інтересах США - закінчити цю війну, вирішити її, домовитися про угоду. Ми повинні зупинити знищення всіх цих людських життів.

Ведучий (до Камали Гарріс): Як головнокомандувачка, в разі свого обрання, як би ви поводилися з Путіним, і чи відрізнялися б ваша політика від того, що ми бачимо від президента Байдена?

Камала: Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, тому що він просто її здасть. І це не те, ким ми є як американці. Давайте розберемося. Я бачилася із Зеленським за кілька днів до вторгнення Росії. ​​Я поділилася з ними даними американської розвідки про те, як він міг захиститися. Кілька днів потому я вирушила на східний фланг НАТО, до Польщі та Румунії, і ми об’єднали 50 країн, щоб підтримати Україну в її праведному захисті. І завдяки нашій підтримці, завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, Джавелінам, Абрамсам, які ми надали, Україна стоїть як незалежна і вільна країна. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би в Києві, поглядаючи на решту Європи, починаючи з Польщі.

Трамп (у відповідь): Путін сидів би у Москві. Він би не втратив 300 тисяч чоловіків і жінок, а сидів би в Москві набагато щасливішим, ніж зараз. Але зрештою, у нього є те, чого немає в інших, у нього ядерна зброя - і ніхто про це не говорить! І можливо, він її використає. Але щоб ви зрозуміли: вони послали Камалу на мирні переговори ще до початку війни. Через три дні Путін вторгся - бо все, що вона говорила, було слабким і дурним. Вона була посланцем! Її послали на переговори з Зеленським і Путіним, а через три дні почалася війна, такий-от у неї талант. На мій погляд, вона гірша за Байдена. Вона жахлива переговірниця.

Камала (у відповідь): Коли я їздила на зустріч із Зеленським, а я зустрічалася з ним уже п’ять разів… Це було про те, що Америка має бути лідером, який дотримується міжнародних правил. Лідером, який виявляє силу, розуміючи, що альянси в усьому світі залежать від нашої здатності піклуватися про друзів, а не віддавати перевагу нашим ворогам. ... Президент США є головнокомандувачем, і американський народ має право покладатися на президента, який розуміє важливість ролі та відповідальності Америки - і відстоює наші принципи, а не продає їх заради особистих лестощів.

Ось основне, на мій погляд, з українського блоку. Були також інші згадки про Україну в іншій частині дебатів - Камала сказала, що світові лідери насміхаються над Дональдом Трампом. На що той згадав про Віктора Орбана і його слова про те, що Трампа поважали в Китаї, Північній Кореї та Росії - на відміну від Джо Байдена. І нагадав заяву Путіна про підтримку Камали Гарріс на цих виборах.