Dalata відкриває готель у Берліні: 274 номери біля Колони Перемоги

Dalata Hotel Group відкриває готель на 274 номери в Берліні, плануючи розпочати роботу до кінця 2026 року. Об’єкт, розташований на вулиці Straße des 17. Juni, раніше функціонував як Novotel і зараз проходить масштабну реконструкцію. Після завершення робіт готель відкриється під брендом Clayton Hotels. Це буде другий готель Dalata в Німеччині та частина їхньої стратегії розширення у ключових європейських містах через довгострокові договори оренди.

Готель оновлюється відповідно до сучасних стандартів сталого розвитку. Dalata підтвердила, що будівля працюватиме без використання викопного палива для нагрівання води та матиме енергоефективні повітряні системи. На території плануються фітнес-зона, сауна, ресторан, бар і конференц-зали. Готель є частиною комплексу Tiergarten Tower і розташований поблизу основних транспортних шляхів Берліна, включно із залізничними сполученнями та доступом до аеропорту.

"Ми дуже раді оголосити про відкриття нашого першого готелю в Берліні, провідному світовому туристичному напрямку та ключовій стратегічній локації в нашій європейській експансії. Розташований неподалік від численних зон відпочинку та бізнес-центрів, повністю відремонтований готель ідеально позиціонується, щоб скористатися багатою сумішшю культурних, історичних, спортивних і ділових подій та пам’яток Берліна. Ми дуже цінуємо наші партнерства і з нетерпінням чекаємо розширення нашої присутності в Німеччині та продовження міцних відносин із Deka", — Шейн Кассерлі, заступник генерального директора Dalata Hotel Group.

За кілька хвилин пішки від готелю розташований знаменитий берлінський зоопарк, де алеї, обсаджені деревами, ведуть через відкриті вольєри з тваринами з усього світу. Поруч знаходиться концептуальний торговий центр Bikini Berlin, де мандрівники можуть відвідати бутіки або відпочити на терасі на даху з видом на зоопарк і міський горизонт. Обидва місця пропонують відкриті простори та легко доступні з готелю без необхідності перетинати жваві райони.

Неподалік розташована Колона Перемоги, що стоїть у центрі площі Großer Stern і пропонує краєвиди на Тіргартен після підйому сходами. Сама площа є перехрестям кількох основних доріг і часто слугує відправною точкою для пішохідних маршрутів Берліном. Трохи далі від Колони Перемоги розташований Берлінський акваріум, який тихо розташувався в історичній будівлі. Тут у тьмяно освітлених акваріумах можна побачити повільно плаваючих медуз, витончених рептилій і барвистих риб, що пливуть у відтворених підводних світах.

Колона Перемоги розташована за кілька хвилин від нового готелю. Джерело: unsplash Колона Перемоги розташована за кілька хвилин від нового готелю. Джерело: unsplash

У 2024 році Берлін прийняв понад 30 мільйонів ночівель, що підкреслює постійний попит на готелі в центрі міста. Додавання нового готелю в районі Тіргартен може забезпечити більшу доступність під час пікових туристичних періодів і великих подій. Для мандрівників це додає ще один варіант поблизу основних пам’яток, зменшуючи залежність від віддалених районів у періоди повної зайнятості готелів.