Що особливого в масованому ударі Росії по Україні: які 'загадки' заклав ворог

У ніч проти 21 липня російські окупанти здійснили черговий масований комбінованого типу удар по території України. Крім дронів-камікадзе і приманок, РОВ активно застосовували ракети різного типу, а основною ціллю для терору було обрано Київ, а також Івано-Франківську область. Під час цієї атаки не обійшлося і без деяких особливостей.

Докладніше про це – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA і групи "Інформаційний спротив".

Передусім трохи статистики. Під час масованого нальоту і ракетних ударів по Україні в ніч на 21 липня противник застосував 426 дронів Shahed-136/"Гербера"/"Пародія", з яких було нейтралізовано 403.

Крім того, РОВ застосували 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал", 4 крилаті ракети морського базування 3М14 "Калібр", 14 КР авіаційного базування Х-101 та одну КР сухопутного базування "Іскандер-К".

А тепер безпосередньо щодо того, що ми побачили під час цього удару.

Системний терор

Росія продовжує системний терор України, що базується на виробничих можливостях країни-агресора.

З урахуванням процесу застосування і накопичення засобів ураження дронового типу, напередодні 21 липня у РОВ був готовий боєкомплект із близько 500 Shahed-136/"Гербера"/"Пародія". І застосування 426 говорить про використання можливостей виробництва по максимуму, без більш масштабного накопичення. Принаймні поки що.

З урахуванням нальоту минулої і цієї доби загальний запас Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" з вироблених і накопичених засобів може перевищувати 100 одиниць.

Також нагадаю, що в липні добова видача готової продукції Shahed-136 стала становити 100 одиниць +/- 10-15%. Добова видача готової продукції дронів-приманок "Гербера"/"Пародія" перевищує 100 одиниць, +/- 10-15%. Тобто протягом доби ворог виробляє комбінованого типу дронів у середньому близько 200 одиниць.

Це стосується і ракетних ударів, виведених також у системний терор з урахуванням як виробничих потужностей у Росії, так і можливостей щодо наявності доступних пускових.

Як ми можемо бачити, останні півтора місяця у РОВ вкрай обмежені пуски крилатих ракет – як морської, так і авіаційної компоненти. Це наслідок як операції "Павутина", що значно прорідила російську стратегічну авіацію, так і зносу самих носіїв і пускових.

Тому можна говорити, що рівень терору і його системність у РОВ безпосередньо залежать: у дронах – від виробництва, у ракетах – від носіїв і стану пускових.

Складні маршрути

Цієї ночі російські окупаційні війська для нальотів дронами обрали досить складні маршрути.

Наприклад, дрони, що залітали з боку тимчасово окупованих територій через Куп'янськ, не йшли найкоротшим маршрутом на Київ (на південь від Харкова, на північ від Полтави і через Лубни), а облітали через Дніпро, робили гак у районі Черкас і лише потім заходили на столицю між Каневом і Богуславом. Тобто дрони пролітали замість 500 км понад 750 км...

Навіть якщо говорити про взяття столиці в кільце і вихід на Київ із півдня, можна було обрати більш доступну і менш витіювату траєкторію польоту. Причому такі зигзаги були сусідами пліч-о-пліч із досить прагматичною траєкторією польотів.

Звичайно, можна послатися на те, що таким чином РОВ намагалися розосередити увагу нашої ППО, або, зустрічаючи придушення у вигляді РЕБ або засобів вогневої протидії, вони оперативно змінювали траєкторію польоту. Це вкотре наштовхує на думку, що в таких випадках перехопленням дронів противника набагато ефективніше могла б займатися легкомоторна бойова авіація.

Буквально нещодавно я якраз міркував про те, наскільки б змінився масштаб терору РОВ, якби вздовж лівого берега Дніпра чергувало 3-4 ланки турбогвинтових штурмовиків, здатних перехоплювати дрони в режимі на випередження. Але, на жаль... Замість здорового прийняття неминучого легкомоторна авіація зазнає невиправданої, непрофесійної критики вже не перший рік, результат чого ми бачимо практично щоночі.

Розсинхронізація

Цієї ночі мене здивувала розсинхронізація ракетних ударів. Раніше РОВ намагалися синхронізувати між собою характеристики ракет різного типу і призначення, щоб вони практично одночасно заходили в повітряний простір України і навіть одночасно завдавали ударів.

Не важко здогадатися, що метою була спроба прориву ППО і підвищення ефективності, коли одночасно велика група різних ракет з різними алгоритмами перехоплення атакують одне й те саме місто або область.

Цього разу ракетні удари були рваними і смиканими...

Близько 2:15 було здійснено пуск 3М14 "Калібр". Близько 2:20 здійснено пуск Х-101, але входження в повітряний простір України відбулося тільки близько 3:45. Пуски Х-47М2 здійснені близько 2:56, 3:37 і 5:58. Також варто звернути увагу на злети МіГ-31, яких за всю ніч було чотири, о 00:27, 2:52, 3:35 і 5:51.

Виникає питання: чому не підняли одночасно п'ять перехоплювачів МіГ-31К і не запустили всі п'ять ракет Х-47М2 одночасно? Чому не синхронізували між собою входження в повітряний простір України хоча б крилатих дозвукових ракет 3М14 "Калібр" і Х-101, не кажучи вже про синхронізацію всієї ракетної компоненти?

Достовірних відповідей на ці запитання на цю хвилину я не маю, а посилатися виключно на непрофесійне планування я б не став, особливо з урахуванням того, що показові синхронні ракетні удари раніше неодноразово здійснювалися.

Висновки

Системність терору України російськими окупантами триває. Характерні ознаки – концентрація основного удару на одне з міст і вторинна хвиля по іншій області, місту. Розосередження уваги засобів ППО по максимально широкій площі. Цілком прогнозовані масовані нальоти дронів із визначенням орієнтовного боєкомплекту противника.

Дивний розсинхрон ракетних ударів ще отримає пояснення, але в будь-якому разі слід говорити про те, що системний терор РОВ повинен мати системну відповідь. І тільки розширення засобів перехоплення дасть змогу доводити ефективність ППО не просто до максимального рівня, а й працювати на випередження загроз.

На завершення можу наголосити й на тому, що черговим масштабним актом терору Росія демонстративно плюнула в обличчя мирним ініціативам Дональда Трампа і його 50-денному відтермінуванню. Росія як не планувала, так і не планує не тільки припиняти війну і терор, а й навіть призупиняти їх заради елементарної імітації.

Сподіваюся, у Білому домі з цього зроблять відповідні висновки.