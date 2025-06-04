Що ми маємо у підсумку після телефонної (третьої) розмови Трампа з Путіним?

На жаль, все, що прилетить цієї та наступної ночі на Україну, - це наслідок безхребетності нинішнього керівництва США.

Що ми маємо у підсумку після телефонної (третьої) розмови Трампа з Путіним?

1. Трамп визнав, що про мир на цьому етапі говорити даремно. Що в принципі було очевидним. Бо в США розуміють, що у них нема механізмів, які заставили б Путіна відмовитись від літньої кампанії.

2. Після погроз Путіна відповісти за український удар по російських аеродромах жодного застереження зі сторони Трампа не прозвучало. Значить, будуть бити. Максимальна увага до тривог! А потім Трамп напише, що Україна сама винна

3. Санкцій щодо РФ поки не буде. Бо є пункт 4.

4. Росія знову запропонувала свої "посередницькі послуги" щодо ядерного роззброєння Ірану. Це - намагання стати "корисним" для США, оскільки бізнес-проекти, які обговорювались раніше, Трамп не може реалізувати через ризик несприйняття такого кроку усім цивілізованим світом. Як то кажуть - хочеться, але колеться.

5. Чекаємо новин від нашої делегації. Можливо, вони привезуть щось добре з Вашингтону. В ідеалі - рішення щодо дозволу на купівлю американської зброї.