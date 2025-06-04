Що робити, якщо ви пропустили рейс: посібник для пасажирів, що робити у разі пропуску рейсу та коли можна отримати компенсацію

Успіх подорожі значною мірою залежить від якісного планування, яке включає багато аспектів: своєчасне бронювання квитків, вибір пункту призначення та комфортного місця проживання, розрахунок часу та бюджету тощо. Але навіть найкраща підготовка не захистить вас від можливості пропустити рейс.

Насправді ця неприємна ситуація трапляється з багатьма мандрівниками щодня. Причини можуть бути дуже різними, і передбачити все неможливо. Що станеться, якщо ви пропустите свій рейс? Чи отримаєте ви в цьому випадку компенсацію?

Головне, що потрібно від мандрівника, який зіткнувся з будь-якою перешкодою, наприклад, пропуском рейсу, – не піддаватися паніці. Якщо ви пропустили рейс, у вас все ще можуть бути варіанти вирішення проблеми та продовження подорожі. Також ви можете повернути частину грошей за пропущений рейс. Це залежить від ситуації та політики обраної авіакомпанії.

У цьому посібнику ми детально розповіли, що робити в такому випадку та коли можна отримати фінансову компенсацію за пропущений рейс.

Що робити, якщо я пропустив свій рейс?

Якщо ви пропустили рейс, негайно зверніться до своєї авіакомпанії. Джерело: Image standret/Freepik Якщо ви пропустили рейс, негайно зверніться до своєї авіакомпанії. Джерело: Image standret/Freepik

Навіть досвідчені мандрівники не застраховані від такої неприємної події. І навіть для них це може бути страшним досвідом. Що вже казати про новачків, яких пропущений рейс може просто вибити з колії. Здається, що надії на подорож немає, і про приємні враження від поїздки можна забути. Насправді у вас все ще є шанс на успіх і можливість покращити ситуацію.

Перше, що потрібно зробити, якщо ви пропустили рейс з будь-якої причини, – повідомити свою авіакомпанію. Якщо ви цього не зробите, авіакомпанія присвоїть вам статус "no-show" і скасує всі ваші подальші плани подорожі: наприклад, стикувальні рейси або зворотні рейси, якщо ви бронювали їх у цій же авіакомпанії.

Тому, щойно ви зрозуміли, що, ймовірно, пропустите рейс, зателефонуйте до авіакомпанії якомога швидше. Так у вас буде більше шансів, що авіакомпанія зможе допомогти вам продовжити подорож.

Бюджетні авіакомпанії часто мають суворіші правила щодо запізнення пасажирів на рейс. Додаткові збори за перебронювання квитка часто є їхньою частиною. Вам, можливо, доведеться витратити трохи більше грошей, щоб отримати новий квиток у бюджетних авіакомпаній.

Якщо ви вже прибули до аеропорту, але запізнилися на посадку, негайно підійдіть до стійки реєстрації та повідомте персонал авіакомпанії про ситуацію. Вони пояснять, яка у вас ситуація і що можна зробити далі.

Що станеться, якщо я пропустив свій рейс?

Ви повинні усвідомити, що оскільки багато інших пасажирів так само потребують дістатися до пункту призначення, ніхто не чекатиме на спізнілого пасажира. Рейси виконуються за суворим розкладом, тому затримка одного може вплинути на всі наступні вильоти. Тож якщо ви запізнилися на рейс, літак просто злетить без вас. А спізнілому пасажиру доведеться вживати заходів, щоб дістатися до потрібного місця.

Позитивним моментом у цій ситуації є те, що більшість авіакомпаній із розумінням ставляться до пасажирів, які запізнилися на рейс із поважних причин. Це можуть бути затори, непередбачені особисті обставини, проблеми зі здоров’ям тощо. Тому їхні співробітники намагаються одразу налагодити співпрацю з пасажиром і допомогти перебронювати найближчий доступний рейс. Тож не панікуйте, якщо пропустили рейс: можливо, ви зможете вилетіти без довгого очікування, і затримка не спричинить серйозних збоїв у ваших планах.

Але не завжди все так оптимістично. Подальша доля пасажира, який пропустив рейс, залежить від специфіки ситуації та авіакомпанії. Деякі перевізники регулюють свої дії правилами, які дозволяють пасажиру сісти на інший рейс іншого дня без додаткової плати. Інші авіакомпанії можуть перебронювати пропущений рейс, але стягують за це плату. Ще інші беруть повну плату як за пропущений рейс, так і за новий, якщо пасажир усе ще має намір продовжити подорож.

Чи зобов’язані авіакомпанії компенсувати пасажиру пропущений рейс?

Не обманюйте себе: авіакомпанії не поспішають брати на себе відповідальність за запізнення пасажира. Але люди, які працюють у цих компаніях, можуть значно полегшити вам ситуацію. Тому варто бути ввічливим і зв’язатися з ними якомога швидше, якщо ви зрозуміли, що пропустите свій рейс.

Що таке "правило спущеного колеса" (flat tire rule)?

Цей термін стосується політики авіакомпаній щодо спізнілих пасажирів. По суті, перевізник робить крок назустріч пасажиру, усвідомлюючи, що іноді трапляються речі, які пасажир не може передбачити чи контролювати. Політика "flat tire" допомагає мандрівникам забронювати місце на іншому рейсі. Тож якщо ви пропустили рейс, перевірте, чи ваша причина достатньо вагома для авіакомпанії, і чи ваше запізнення матиме менш болюче вирішення.

Наприклад, American Airlines поставить спізнілого пасажира в список очікування на найближчий доступний рейс за однієї чи кількох умов:

пасажир не зареєструвався вчасно, але прибув протягом двох годин від оголошеного часу вильоту;

пасажир має мобільний посадковий талон, але для іншого аеропорту (наприклад, прибув до аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку, хоча мав вилітати з Нью-Йорк-ЛаГуардія);

пасажир забув/втратив документи, необхідні для подорожі;

пасажир ще не отримав ESTA.

Якщо ви пропустили рейс із United Airlines, але встигли зв’язатися з авіакомпанією або квитковою касою протягом 30 хвилин після часу вильоту, вас забронюють на найближчий доступний рейс United або United Express.

Чи можу я самостійно перебронювати рейс?

Перевірте пропозиції інших авіакомпаній перед тим, як перебронювати рейс. Джерело: Image yanalya/Freepik Перевірте пропозиції інших авіакомпаній перед тим, як перебронювати рейс. Джерело: Image yanalya/Freepik

Якщо авіакомпанія не вважає ваші причини запізнення на рейс поважними та відмовляє вам у компенсації, ви можете розглянути варіанти від інших перевізників.

Наприклад, якщо найближчим часом немає доступного рейсу або політика вашої авіакомпанії сувора до спізнілих пасажирів, не пропонуючи відшкодування та вимагаючи купівлі нового квитка за повною ціною, спробуйте пошукати рейси самостійно від інших перевізників.

Іноді бронювання рейсу на бюджетній авіакомпанії в зручний для вас час коштуватиме стільки ж, скільки ваша початкова компанія вимагає за рейс у режимі очікування. Звісно, ви можете втратити певний рівень комфорту, але вам не доведеться витрачати зайві кошти, довго чекати в аеропорту та порушувати плани на відпустку.

Що робити, якщо ви запізнилися на стикувальний рейс?

Через затримку вильоту пасажири, яким потрібно зробити пересадку для подальшої подорожі, ризикують запізнитися на стикувальний рейс. У цьому випадку необхідно якомога швидше зв’язатися з представником авіакомпанії, якою ви летите. Чим раніше ви це зробите, тим більше варіантів у вас буде для планування подальшої подорожі. Представник авіакомпанії допоможе підтвердити статус вашого рейсу та місце на наступному рейсі, поставить вас на перше місце в списку очікування тощо.

Ви також можете спробувати змінити рейс онлайн. Якщо ви пропустили пересадку через скасований або затриманий рейс, спробуйте знайти інші варіанти на сайті авіакомпанії або в мобільному додатку.

Чи можу я отримати компенсацію за пропущений рейс?

Отже, якщо ви не зареєструвалися на рейс, що станеться з вашими грошима? Чи є спосіб повернути витрачені на квиток кошти або отримати компенсацію за запізнення на рейс? На жаль, переважна більшість таких ситуацій не закінчується на користь пасажира. Звісно, існує, наприклад, європейський регламент EC 261, який захищає права пасажирів у разі скасування або затримки рейсу, але його положення не передбачають захисту для пасажирів, які не прибули вчасно на рейс із різних причин.

Насправді, якщо ви не прибули до виходу на посадку вчасно, авіакомпанія не зобов’язана повертати вам гроші за квиток. Здебільшого авіаперевізники пропонують відшкодування або компенсацію лише за рейси, які вони самі скасували.

На ринку комерційних авіаліній є деякі авіакомпанії, які намагаються бути більш поблажливими до пасажирів. Якщо спізнілий пасажир одразу повідомляє про свою проблему авіакомпанії, вони можуть запропонувати повернення частини грошей або навіть повну суму квитка залежно від причини затримки.

Якщо ви пропустили рейс із поважної причини, уважно ознайомтеся з політикою авіакомпанії: деякі з них пропонують фінансову компенсацію пасажирам, які запізнилися на рейс, наприклад, через сімейну надзвичайну ситуацію, спущене колесо тощо.

Чи є туристична страховка на випадок пропуску рейсу?

Так, деякі поліси туристичного страхування покривають ситуацію, як-от пропуск рейсу. Їхні умови зазвичай чітко прописують причини запізнення, які є достатньою підставою для відшкодування. Звісно, успіх у цій справі залежатиме від конкретних деталей, і зазвичай пасажиру потрібно буде надати докази того, що він пропустив рейс через указану причину.

Що станеться, якщо ви зареєструвалися, але пропустили рейс?

Подайте заяву на відшкодування за багаж, якщо ви пропустили рейс після реєстрації. Джерело: Image stocking/Freepik Подайте заяву на відшкодування за багаж, якщо ви пропустили рейс після реєстрації. Джерело: Image stocking/Freepik

Іноді обставини складаються так, що навіть після прибуття в аеропорт до вильоту літака та реєстрації пасажир може пропустити свій рейс. Ця ситуація стає особливо проблемною, коли його багаж уже на борту, тож він відлітає без власника. Тому з питанням "Що робити, якщо я пропустив рейс?" необхідно негайно звернутися до представників авіакомпанії в зоні вильоту або біля виходу на посадку. Вони не лише допоможуть перебронювати рейс, а й видадуть квитанцію на ваш багаж, щоб він не загубився та повернувся до вас.

Поширені запитання

Що станеться, якщо я пропустив рейс через затори?

Це одна з найпоширеніших причин пропуску рейсу. Вона може виникнути або через неправильний підхід пасажира до планування поїздки в аеропорт, або через обставини, які він не міг контролювати. Як і в інших ситуаціях, перше, що потрібно зробити, – зв’язатися з авіакомпанією та повідомити про запізнення. За можливості вам можуть запропонувати альтернативний рейс, щоб ви могли продовжити подорож якомога швидше. На жаль, правила багатьох авіакомпаній не вважають затори достатньою причиною для надання пасажиру компенсації чи відшкодування.

Що робити, якщо я пропустив рейс через перевірку безпеки?

Аеропорти та авіакомпанії ставлять безпеку на борту вище за все. Тож якщо ви пропустили рейс, стоячи в довгій черзі на перевірку безпеки, на жаль, ви мало що можете зробити, щоб отримати компенсацію. Авіакомпанії не беруть на себе відповідальність за це, тому пасажирам наполегливо рекомендують прибувати в аеропорт за кілька годин до рейсу. Таким чином, якщо у працівників служби безпеки будуть зауваження до вашого багажу або хтось у черзі перед вами затримуватиме перевірку, ви все одно встигнете пройти контроль вчасно.

Що робити, якщо я пропустив рейс через хворобу?

Якщо вам довелося звернутися за екстреною медичною допомогою, ви можете зв’язатися з авіакомпанією щодо компенсації. Багато авіаперевізників вважають цю причину підставою для відшкодування пасажиру за пропущений рейс.

Чи повертають авіакомпанії гроші за пропущений рейс?

Так, такі випадки не поодинокі, але вони безпосередньо залежать від політики авіакомпанії та обставин, які змусили пасажира пропустити рейс.

Що робити, щоб уникнути пропуску рейсу?

Гарантувати безпроблемну подорож надзвичайно складно. Але є кроки, які допоможуть зменшити ризики. По-перше, пакуйте валізи заздалегідь. Не відкладайте збори на останній момент: якщо в останню хвилину ви почнете думати, що саме взяти, що залишити та як усе це спакувати, у поспіху можна забути документи вдома або просто пропустити рейс. Друге обов’язкове правило для пасажирів – вирушайте в аеропорт заздалегідь, щоб у вас було щонайменше дві години до вильоту на реєстрацію, проходження перевірок безпеки тощо.