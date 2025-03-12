Не дозволяйте реакції мейнстрімових ЗМІ на зустріч президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським дезінформувати. Якщо зовнішня політика Трампа під час першого терміну слугує хоч якоюсь ознакою того, наскільки "пронатовською" та "антиросійською" буде його зовнішня політика під час другого терміну, то результати переважної більшості є пронатовськими та антиросійськими.

Незважаючи на критику – здебільшого з боку постійних критиків Дональда Трампа – президент не є другом Росії, і його перший термін суттєво відображає це.

Як колишній військовий офіцер і дипломат, який служив у Східній Європі протягом більшої частини першого терміну Трампа, я особисто був свідком відчутної, невблаганної та ефективної антиросійської та пронатовської політики, яку він наказував американським дипломатам спілкуватися, впливати та здійснювати.

Нижче наведено список конкретних зовнішніх політик, свідком яких я був і підтримував їх з 2017 по 2020 рік.

Збільшення військових витрат країн НАТО до понад 2% ВВП

Ця політика була першочерговою для військових дипломатів, які служили в країнах НАТО. Політику, що піддається кількісному вимірюванню, було налаштовано на основі конкретних потреб у модернізації військової частини кожної країни НАТО. У країні, в якій я служив, Болгарії, ця політика призвела до того, що болгарський парламент схвалив закупівлю восьми американських літаків F-16 вартістю понад 1,3 мільярда доларів, оскільки ВПС Болгарії потребували кардинальної модернізації.

Більш модернізована та спроможна НАТО (керована американським дипломатичним тиском), зосереджена на збільшенні військових витрат… не підходить Росії.

Летальна допомога Україні

За президента Трампа – і на різкий контраст з українською політикою президента Барака Обами – США надали Україні смертоносну допомогу у вигляді "Джавелінів", або вбивць танків. Javelins дозволили українцям отримати бойовий шанс на східному фронті конфлікту, де вони історично програвали. Українські військові аташе, з якими я дружив і тісно співпрацював під час перебування в Болгарії, часто обіймали мене і казали: "Дякую, брате, нарешті ми маємо шанс на східному фронті".

Боєздатніша та модернізованіша українська армія, озброєна Джавелінами… не на користь Росії.

Найбільше вислання російських дипломатів в історії США

Після отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у Солсбері, Сполучене Королівство, у 2018 році російськими агентами, прем’єр-міністр Тереза ​​Мей благала президента Трампа зайняти рішучу та символічну дипломатичну позицію на підтримку Британії та суворий докір Росії. Трамп відповів: "Що я можу зробити?"

Крім того, що 60 російських дипломатів оголошено персонами нон грата і змушені покинути США, Трамп наказав остаточно закрити консульство Росії в Сіетлі, штат Вашингтон. На міжнародному фронті посольства США по всьому світу ще більше вплинули на місцеві дипломатичні дії, що призвело до кількох видворень російських дипломатів.

Віддавати наказ про найбільше дипломатичне видворення Росії в історії США... недобре для Росії.

Підсанкційний російський газопровід "Північний потік-2".

У грудні 2019 року Трамп офіційно ввів санкції проти всіх компаній, які брали участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", який мав на меті транспортувати російське паливо напряму з Росії до Німеччини через Балтійське море.

Трамп, у рамках загальної дипломатичної стратегії послаблення російського впливу в Європі, почав формувати це питання під час сніданку НАТО в Брюсселі в 2018 році, коли він відкрито заявив, що "Німеччина повністю контролюється Росією", додавши, що будівництво трубопроводу "погано для НАТО". Зрештою трубопровід так і не запрацював, а у 2022 році Nord Stream 2 оголосив про банкрутство, звільнивши всіх 106 співробітників.

Очолювати припинення російської паливної експансії в Німеччині... не на користь Росії.

Кожного разу, коли я чую безпідставну критику зовнішньої політики Трампа – особливо бездумні проросійські звинувачення – я задаюся питанням, чи є у критиків бажання вчитися на його фактичній політиці, яка була зовсім не дружньою до російського уряду.

Як точно заявив президент у своєму зверненні до Конгресу, демократи не були б щасливі, якби він знайшов ліки від смертоносної хвороби; те саме можна сказати про його зовнішньополітичних критиків. За збігом обставин, єдиний термін президентства США, коли Путін не вторгся в чужу країну, починаючи з 2008 року, був під час першого терміну Трампа.

Президент Трамп… не підходить Росії.