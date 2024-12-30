''Чорні літаки'' Путіна: результат буде не зразу

ПРО "ЧОРНИХ ЛІТАКІВ"

Пропоную всім бути сучаснішими. "Чорний лебідь" — це годиться для XVIII, максимум XIX сторіччя. А ми у ХХІ живемо. Тому тільки "чорний літак".

Тим більше, що недоімперія регулярно збиває саме цивільні літаки, що призводить до важких для неї наслідків.

Збитий малайзійський МН-17 у 2014 році фактично змусив Кремль відкласти повномасштабну агресію проти України, до якої ми тоді були практично не готові. Зараз збитий азербайджанський літак створює передумови для повзучого наступу Туреччини на Кавказі з вичавлюванням звідти росії.

Точніше, не саме збиття цивільного літака, а те, як неадекватно і боягузливо поводить себе Кремль у таких ситуаціях. І реакція президента Азербайджана І. Алієва тому підтвердженням.

На жаль, результат падіння "чорних літаків" проявляється не відразу. Але злочини путінської росії накопичуються. І кількість злочинів неминуче перейде у якість вироку воєнним злочинцям.