Швидка зупинка, великий рахунок: плата за висадку зростає в аеропортах Великої Британії

Подорожуючі через великі аеропорти Великої Британії цього літа можуть зіткнутися з вищими витратами ще до входу в термінал. За даними дослідження RAC, більше половини з 20 найзавантаженіших аеропортів підняли плату за висадку пасажирів з липня минулого року. Гатвік, Бристоль, Лідс-Бредфорд, Саутгемптон і Станстед тепер стягують сім фунтів за кілька хвилин зупинки. Хітроу, Единбург і Ліверпуль підвищили ціни до шести фунтів за короткі зупинки біля входів до терміналів.

На противагу цьому, більшість провідних аеропортів Європейського Союзу продовжують пропонувати безкоштовну висадку. Схіпхол в Амстердамі – єдиний серед десяти найзавантаженіших аеропортів ЄС, який стягує плату, наразі встановлену на рівні двох з половиною євро. У Великій Британії уникнення плати часто означає паркування далеко від терміналу та пересадку на шатл, щоб дістатися до аеропорту. Проходження через такі системи може здаватися невеликою смугою перешкод, особливо якщо ви тягнете валізи, поспішаєте чи просто хочете, щоб усе було простіше.

Ці зростаючі витрати виникають на тлі переповнених терміналів і обмеженого простору в аеропортах Великої Британії. Замість полегшення подорожей, пасажири стикаються з додатковими витратами, такими як:

Переповнені входи в аеропортах, як-от Манчестер, Лутон, Бірмінгем і Хітроу

Обмежений простір біля тротуарів, що сповільнює доступ автомобілів

Додаткові плати за пересадки між терміналами під час стикувальних рейсів

Зростання часу очікування та заторів біля входів до терміналів

Те, що раніше було простим, тепер вимагає додаткового планування та витрат для пасажирів.

Аеропорти часто стверджують, що ці збори допомагають зменшити трафік і забруднення, але для багатьох мандрівників важко помітити, де саме відбуваються ці покращення. Чіткіші вказівники, розширені шатлові сервіси чи кращі маршрути доступу не з’явилися повсюдно. Для багатьох подорожуючих зростання витрат здається відірваним від якості послуг. Для тих, хто часто користується зонами висадки, здається, що їхні гроші просто зникають без реальних покращень.

Для тих, хто літає влітку, навіть зупинка біля тротуару тепер вимагає більше уваги, ніж раніше. Перевірка місцевих правил заздалегідь допомагає уникнути затримок чи несподіваних сюрпризів. Навіть швидка висадка тепер потребує часу, уваги та додаткових коштів. Зростання плати відображає зміну в тому, як аеропорти контролюють доступ, і як мандрівникам доводиться адаптуватися ще до початку подорожі.