Упороті булгаковці в пориві своєї креольської упоротості не здатні провести щодо свого любімого Міші Булгакова дуже просту паралель.

Уявімо таке. В окупований Маріуполь із далекої Бурятії причвалав ісконний бурят, осів у Маріуполі й там наклепав отприска. Питання до упоротих: чи вважається ісконним маріупольцем оцей самий отприск бурята-окупанта тільки на тій підставі, що його зачали й виродили в окупованому Маріуполі?

Оце і є вся генеалогія Міхаїла Афанасьєвича Булгакова – сина заїжджого московита з Орловської губернії Афанасія Булгакова, який від імені метропольного уряду в окупованому Кієві працював офіційним цензором. Безумовно, Булгаков – номінально киянин, який від свого папаші народився й виріс у Києві й навіть міг його любити. Але в Булгакові стільки само українського, скільки і в потомку окупанта-бурята в Маріуполі.

От і вся дискусія.

Булгаков – син окупанта, який народився в місті окупації й сповідував русоімперські погляди, що не викликає жодного подиву, позаяк було б дивно, якби синуля рускомірного цензора раптом став українським просвітником.

Булгаковці дружними шеренгами йдуть на 3 веселі букви зі своїм синдромом колонізованого. Читати будь-які книги може будь-хто будь-де і при цьому не мітити простір уриною руского міра.