Великий маршрут Італії: прямий шлях із Рима до Венеції

Відреставрована будівля XVII століття в центрі Рима, неподалік від площі Пьяцца делла Міневра, стала першим готелем Orient Express, який тепер відкритий для відвідувачів. Це важливий етап ширшої ініціативи, що також включає запуск розкішного поїзда, який створює нові зв’язки між Римом і Венецією. Інтеграція транспорту та розміщення має на меті змінити спосіб подорожей між найпопулярнішими історичними центрами Італії.

Нещодавно запущений поїзд La Dolce Vita дозволяє пасажирам дістатися до вокзалу Санта-Лючія у Венеції, а звідти пішки або на човні продовжити шлях до палацу Palazzo Donà Giovannelli, який перебуває на реконструкції та стане другим готелем бренду. Ця концепція пропонує мандрівникам безперервний маршрут між містами, де кожна зупинка розташована поблизу ключових історичних пам’яток. Такий підхід забезпечує структурованість і цілісність багатоденних маршрутів.

Проживання в Римі починається за кілька кроків від пам’яток. Джерело: Accor Group Проживання в Римі починається за кілька кроків від пам’яток. Джерело: Accor Group

У Римі готель La Minerva розташований за кілька хвилин ходьби від Пантеону та площі Навона. Пантеон зберіг свою архітектурну структуру з античних часів, тоді як площа Навона є одним із найкращих прикладів барокового міського планування просто неба. Ці місця – там, де минуле зустрічається із сучасністю, дозволяючи кожному, хто цікавиться історіями Рима та його життям, легко зануритися в атмосферу міста.

У Венеції майбутній Palazzo Donà Giovannelli буде розташований неподалік від історичного Єврейського гетто, одного з найстаріших у Європі, та палацу Ca’ Pesaro, де розміщений Музей сучасного мистецтва. Вийшовши з поїзда на вокзалі Санта-Лючія, гості можуть прогулятися венеційськими вуличками або сісти на невеликий човен, щоб дістатися до готелю. Така організація дозволяє не поспішити, уникнути плутанини та просто насолоджуватися тим, що перед вами, без постійного погляду на мапу чи розклад.

Поблизу Санта-Лючія: ворота до з’єднаних подорожей. Джерело: unsplash Поблизу Санта-Лючія: ворота до з’єднаних подорожей. Джерело: unsplash

Цей маршрут пропонує свіжий погляд на дослідження Італії, з’єднуючи все так зручно, що мандрівники витрачають менше часу на логістику та більше – на споглядання оточення. Якщо переміщення між містами зазвичай нагадує жонглювання, цей тип подорожі усуває хаос, дозволяючи дійсно роздивитися та насолодитися тим, заради чого ви приїхали, замість того, щоб ганятися за розкладом поїздів чи шукати наступну зупинку. Це більше схоже на плавну прогулянку Італією, ніж на головоломку, даруючи свободу без перетворення подорожі на безлад.