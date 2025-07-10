Безкоштовний Wi-Fi на борту всіх кабін China Airlines з серпня

Починаючи з серпня, пасажири, які літають із China Airlines на літаках Boeing 777, Airbus A350 та A321neo, отримають доступ до Wi-Fi на борту без додаткової плати. Послуга буде доступна як на регіональних, так і на далекомагістральних рейсах, включно з тими, що проходять через Тайбей. Вона поширюється на всі класи квитків, що робить підключення до мережі більш доступним у всій міжнародній мережі авіакомпанії.

Доступ до Wi-Fi на борту залежатиме від типу квитка:

Пасажири бізнес-класу та преміум-економкласу зможуть без обмежень користуватися інтернетом під час польоту.

Пасажири економкласу матимуть доступ до базового обміну повідомленнями через додатки, такі як LINE або Messenger.

Учасники програми лояльності зі статусом Paragon, Emerald або Gold отримають повний доступ до інтернету незалежно від класу місця.

Системи літаків було модернізовано для одночасного обслуговування більшої кількості користувачів.

Пасажири, які літають на Boeing 737-800, тепер можуть використовувати власні смартфони чи планшети для перегляду фільмів, прослуховування музики або перевірки оновлень рейсу завдяки бортовій бездротовій системі, яка працює як локальна мережа в повітрі. Подібні системи плануються для флоту Airbus A330. Ці оновлення є частиною ширшої ініціативи, спрямованої на те, щоб зробити політ більш передбачуваним, надаючи пасажирам корисну інформацію та прості розваги прямо в їхніх руках, що особливо корисно під час тривалих перельотів або з пересадками.

Додаток авіакомпанії став більш зручним і швидким, дозволяючи мандрівникам легко дістатися до своїх бронювань, сторінок реєстрації та оновлень рейсу без зайвих меню. У додатку доступний багатомовний помічник для вирішення стандартних питань щодо подорожей. Для пасажирів, які летять із Європи або продовжують подорож за межі Азії, оновлення в реальному часі через додаток або месенджери можуть допомогти тримати плани в актуальному стані у разі затримок чи змін у розкладі.

Комфортне планування на окремих типах літаків. Джерело: China Airlines Комфортне планування на окремих типах літаків. Джерело: China Airlines

Коли ви летите далеко та пересідаєте в багатолюдних аеропортах, таких як Тайбей, наявність Wi-Fi на борту та додаткові цифрові інструменти може значно зменшити стрес від необхідності розбиратися, що робити далі. Доступ до повідомлень і оновлень про подорож на борту дозволяє пасажирам швидше реагувати на затримки, перебронювання чи зміни гейтів. У контексті дедалі складніших маршрутів такі інструменти стають невід’ємною частиною міжнародних авіаперельотів.