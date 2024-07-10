Бандитська розводка Путіна-Орбана: їм потрібна капітуляція України

Атака на мирних жителів України, включно з варварським ударом по найбільшій дитячій лікарні, була свідомим політичним ходом Путіна. Кремль разом зі своїми агентами і доброзичливцями розігрує трагіфарс, мета якого примусити Україну до капітуляції. Орбан у цій постановці грає роль доброго слідчого, а Путін - злого.

Орбан, вдаючи, що він за негайний мир, намагається залякати європейців, мовляв, не підете Путіну на поступки, не погодитеся на його умови - буде ще гірше, ще більше крові. Справді, не встиг Орбан сказати в інтерв'ю Bild - "І повірте мені, наступні два-три місяці будуть набагато жорстокішими, ніж ми думаємо", - як Путін влаштував українським містам криваву баню. Далі Орбан почне скиглити: "Дивіться, я ж попереджав, треба йти Путіну на поступки".

Ніякий мир ні Путіну, ні його угорському клеврету, багато років пов'язаному з російською мафією (Семеном Могилевичем та ін.), не потрібен. Їм потрібна капітуляція України. Для цього вони й імітують "мирний процес", частина якого - вбивства мирних жителів українських міст. Таким чином вони намагаються змусити Україну піти шляхом самоздачі, а Захід - зрадити її інтереси.

Усі, хто говорить зараз про якісь неминучі поступки заради міфічної угоди з Путіним, підіграють йому. Варто тільки зробити хоч найменшу поступку бандитам, і вони будуть нагинати тебе все нижче і нижче.