Атака на ядерну тріаду РФ – три групи висновків

Україна атакувала аеродроми базування стратегічної авіації РФ/ Це стало повною несподіванкою для російських військових та Кремля. Характер атаки, її специфіка та вибір цілей дозволяє припустити, що результати виявляться відразу в кількох галузях — від настроїв у суспільстві до міжнародної політики. Чому так? Давайте розбиратися

Суть цілей та специфіка атаки.

Станом на сьогодні (16-02, 1.06) відомо про атаку на п'ять аеродромів і, можливо, пункт базування ядерних підводних човнів Північного Флоту РФ. Тобто, це атака на "ядерну тріаду Росії". При цьому для атаки використовувалися "контейнери-матки" - контейнери з безліччю дронов FPV всередині. Які, власне, атакували цілі на території РФ.

При цьому російська система ППО на аеродромах виявилася абсолютно безсилою - ЗРК "Панцир" проти FPV неефективний, кошти РЕБ або були відсутні або не працювали.

В результаті на момент написання тексту повідомлено про поразку щонайменше 27 літаків Ту-95. І.. можливо ядерного ракетного крейсера в Північноморську. А також пошкодження кількох А-50 і Ту-22М3.

Для розуміння болю атаки наведу дані про кількість таких літаків на озброєнні РФ. Вся авіаційна складова російської ядерної тріади складається (або складалася) з 58 літаків Ту-95, 16 Ту-160 та 58 Ту-22М3. Літаків ДРЛО А-50 на озброєнні РФ було 10 штук (різних модифікацій).

Тобто удар дуже болісний.

Перший результат – російсько-українська війна.

Для ракетних атак РФ використовувала наземні комплекси (ті ж Іскандер), а також авіацію. Але ракет до комплексів Іскандер не так багато. Росії доводиться закуповувати ракетні комплекси та боєприпаси у КНДР та Ірані. З корабельними запусками теж не все гладко — чорноморський флот РФ змушений був тікати із Севастополя до Новоросійська. А там інфраструктура гірша. У тому числі й щодо обслуговування ракетного озброєння кораблів.

Залишалася авіація як найбільш гнучка система планування та завдання ракетних ударів. Зрештою, саме Росія змогла налагодити щодо масового випуску саме ракет авіаційного базування. Зрештою, вони дешевші за ракети "Іскандер" або "Калібр".

Тобто Росія змушена буде шукати інших варіантів для організації повітряних атак на Україну.

Другий результат - громадська думка в РФ.

Удар по аеродромах стратегічної авіації (а можливо, і удар по базах підводних човнів) — це удар по самолюбству "пересічного росіянина". І за своїми потенційними масштабами він перевищує вибух дрону над Кремлем чи навіть атаку на Курську область. Громадяни РФ звикли "пишатися" своєю країною як ядерною державою, вважаючи, що ядерна тріада Росії (як комплекс систем озброєння) — невразлива і сильна. Але в один день їхня країна втратила суттєву частину цієї системи. Причому в місцях базування, які більш ніж на 4 тисячі кілометрів віддалені від кордону з Україною. Це ляпас, який російська пропаганда змушена буде купірувати досить довго. Якщо не вийде - один із факторів (але не основний і не єдиний - тут не варто видавати бажане за дійсне) для можливої дестабілізації ситуації. Або, як мінімум, зменшення рівня довіри до політичного та військового керівництва.

Крім того, атака з використанням "контейнерів-маток" - це фактор розширення істерії та шпигунства. Простіше кажучи, рядовий росіянин навіть у глибині своєї країни не впевнений, що його місто не опиниться під атакою.

Те саме стосується вищого керівництва країни. Адже немає гарантії, що схожий контейнер не стоїть на якомусь майданчику, наприклад, на Валдаї чи на складах на Рублівці.

І, нарешті, третій результат – геополітичний

Російські амбіції на статус глобальної супердержави ґрунтувалися на міфі про "другу армію світу". Те, що РФ "зав'язла" в Україні, вже принесло результати. Наприклад:

Туреччина активно розширила свою зону впливу на Кавказі, Сирії, в Африканських країнах.

Китай де-факто видавив РФ із Центральної Азії та суттєво обмежив російську експансію в Африці.

Зрештою, Китай та США готують ґрунт до діалогу про майбутнє багатополярного світу. Але якщо у 2021 році і у Вашингтоні, і в Пекіні розглядали Москву як один із полюсів нового світопорядку, то сьогодні лише як регіональну супердержаву.

Проте в Росії залишався ще один козир — ядерна зброя та російська ядерна тріада. Атака на стратегічну авіацію РФ, якщо підтвердитися виведення з ладу хоча б 20 бортів Ту-95, вже позбавляє Росію переваги перед КНР за кількістю бортів стратегічної авіації. (Переваги перед США Росія і так не мала). Повторення таких атак знижує рівень російської ядерної загрози. Кремль може козиряти кількістю боєголовок. Але якщо немає засобів їх доставки, ядерна зброя перетворюється на склад майбутніх ядерних відходів. Це чудово розуміють і у Вашингтоні, і в Пекіні. Тому, гадаю, активно аналізують характер та ефективність української атаки. А пізніше вноситимуть зміни до своїх планів на випадок ескалації. Наприклад, розроблення механізмів знищення носіїв ядерної зброї. Тих же китайських контейнерів на російській території миттєво перебуває кілька десятків тисяч штук.

З іншого боку, всім ядерних держав постає питання захисту своїх об'єктів. А це робота на роки вперед. Просто змінюється характер сучасної війни, і Україна це вкотре продемонструвала.

І нарешті переговори 2 червня. Думаю, ви здогадалися, що прогресу там точно не буде. Ідеальний для нас варіант – вихід РФ із процесу. Але росіяни цього навряд чи підуть. З іншого боку, їх шантаж літньою кампанією та посиленням тиску на фронті виглядає вже інакше. Адже можуть бути нові асиметричні дії української сторони.

Але що точно буде — масована ракетна атака найближчими днями. Тому уважно до сигналів повітряної тривоги.