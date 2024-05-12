Атака на Харківщині як частина лихоманки пошуку РФ чудо-зброї

Повторне вторгнення рашистів на Харківщину прямо пов'язане з перепризначенням "путіна" та має як військовий, так і широкий політичний аспект.

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Военный аспект наступления полосой в 13 км от Стрилечи до Борисовки и второй колонной на Плетнёвку в сторону Волчанска очевиден – это стремление РФ удлинить линию фронта, чтобы вынудить задействовать резервы и не допустить контратаку ВСУ в направлении Авдеевки. Кремлёвцы логично опасаются её минимум по двум причинам – из-за восстановления снабжения из США и той неприглядной ситуации, в которую они поставили Зеленского прорывом в Авдеевке. Это помимо собственных раскладов в РФ. В связи с этим Джон Кирби заявил 10 мая, ожидаемое Пентагоном наступление рашистов на Харьков уже началось.

Удлинение линии фронта – военная классика и не удивительно, что Москва, имея численный перевес, в очередной раз прибегает к ней. Все её наступательные действия на Восточном фронте с 2022 г. имели целью, прежде всего, не допустить контрнаступления ВСУ на Южном фронте. Цель расширить зону оккупации была вторичной, кроме похода на Северодонецк летом 2022 г.

По этой же причине нынешнее вторжение на Харьковщину прошло на среднем уровне – это не рейд силами роты, но и не наступление нескольких дивизий. Всё та же классика – массированный артобстрел в комбинации с бомбометанием с удаления в 5 часов утра и затем ввод бронетехники и пехоты. Общая численность задействованных около 3-4 тыс. на полосе фронта в 13 км. Это не продвижение повзводно в лесополосах и вдоль дорог к западу от Авдеевки.

Превентивный удар по концентрации рашистами артиллерии и бронетехники напротив полосы от Стрилечи до Борисовки нанесен не был. "Проспала" его военная разведка, занятая "Майданом-3" и покушениями на своего начальника и верховного главкома, или не получила от него на это разрешение, – неизвестно. Ещё можно предположить, что превентивный удар не нанесли по дипломатическим или сентиментальным мотивам – у населённых пунктов по ту сторону границы украинские имена – Лозове, Вергиливка и Ясные Зори.

Генассамблея ООН в этот день обсуждала, как быть с Израилем и Газой, и одобрила резолюцию о повышении статуса Палестинской автономии с уровня наблюдателя в ООН до уровня члена. Но эта резолюция требует утверждения Совбеза ООН, а США сказали, что такое "не на часі", притом, что они не против поднять статус Палестины. Причина – сначала надо определиться с её границами и так, чтобы не исчез Израиль. Явно США наложат вето на эту резолюцию в Совбезе и им не хочется, чтобы в этот момент РФ вопила там, что Украина опять её незаслуженно обстреляла. Статус РФ в ООН опускается до статуса Палестины – маленькую Московию постоянно обижает огромная Украина.

Обсуждение этой резолюции в Генассамблее ООН во многом спровоцировал Нетаньяху, притом, что представители Израиля на заседании заявили – принятие резолюции поощрит боевиков Хамас, а те, кто за неё голосуют, "рвут устав ООН". В их словах есть большая доля истины, но с одной поправкой. Хамас 6 мая заявил, что согласен на условия Израиля о прекращении огня, и что "мяч теперь на стороне Израиля". Этого все долго добивались от Хамас, включая США, предостерегавших Нетаньяху от ввода войск в Рафах.

Казалось, Исмаила Ханию уговорили, и Беньямин Нетаньяху тоже согласится, за что получит заложников, захваченных 7 октября, и де-факто признание своей победы. От прекращения огня можно перейти к вводу в Газу армии Турции для гарантии Израилю, что Хамас не будет стрелять, а после этого к переговорам о границах Палестины и Израиля.

Вместо это министр нацбезопасности Израиля Итмар Бен-Гвир ответил 6 мая Хамас, что теперь мы точно войдём в Рафах и не обманул. Утром 7 мая армия Израиля заняла около 3 кв. км в Рафахе возле пункта пропуска в Египет. Сам город не заняла и до сих пор находится только в районе КПП.

Эта "грандиозная" военная операция, которой Нетаньяху два месяца пугал всех, и стала причиной срочного собрания Генассамблеи ООН. Хамас не оставил вход в Рафах без ответа и 10 мая выпустил остатки ракет по израильском городу Беэр-Шева в 40 км. Почти как от РФ до Харькова, и по странному совпадению в тот же день, что и атака рашистов в полосе от Стрилечи до Борисовки.

Обстрел Беэр-Шевы не сопоставим по масштабам с атакой на Стрилечу – Борисовку, но как-то изначально слишком много совпадений.

"Путин" 27 сентября 2023 г. объявил о конце украинского наступления и приказал шойгу начать собственное, что тот исполняет до сих пор. Через десять дней 7 октября по просьбе Москвы случился набег Хамас, от которого дистанцировались Иран с прокси, и который странно "проспали" армия и спецслужбы Израиля. Зато пропаганда Москвы не скрывала своего удовольствия от того, как внимание мира переключилось с Украины на Израиль. Это сохранялось до января, когда бои за Авдеевку, бюджетный марафон в США и процедура переназначения "путина" вновь вернули Украину в первые строки глобальных новостей, а рутина переговоров Израиля, Хамас и всех остальных сдвинулась на второе место.

Это естественное смещение, но неестественно выглядит стремление Нетаньяху тянуть военную "резину" в Газе, искать конфронтаций с Хезбаллой и Ираном, и портить всем этим отношения с Турцией, США, Великобританией и ЕС. Политику Нетаньяху можно объяснить стремлением не допустить внеочередных выборов в Израиль. Региональные выборы прошли 23 февраля, прошли бы и парламентские, если бы стояли в календаре. Периодические военно-информационные вспышки – это то, что удерживает политикум и гражданское общество Израиля от требования выборов в ультимативной форме.

Но это не единственное объяснение. Нетаньяху, "проспав" набег 7 октября, создал и поддерживает уже восьмой месяц на глобальном уровне точку напряжения равнозначную для ООН и мировых СМИ российско-украинской войне. Не только поддерживает, но и регулярно активирует в интересах Москвы, как показывают события в Украине, Израиле и Газе с 6 мая и по текущий момент.

Но действия Нетаньяху после 7 октября наводит на подозрение о его взаимодействии с Москвой в ряде случаев, в том числе и по российско-украинской войне, даже оставив без внимания его поведение с 2014 г. Это не означает, что Нетаньяху обязательно завербован спецслужбами РФ. Он может лишь координировать действия с Москвой, подобно тому, как Иванишвили провоцирует в Грузии восстание против закона "Об иноагентах" с целью создания точки ещё одной напряжения. Наличие тайных соглашений между Москвой и Иерусалимом по Сирии в Израиле признают. Нет оснований считать, что эта практика в отношениях Москвы с Иерусалимом не распространяется и на Украину. То, как сложно в Израиле давали разрешение США на передачу Украине элементов "Железного купола", и многое другое как раз именно это и подтверждают.

На этот ряд фактов есть смысл взглянуть в контексте той ситуации, в которой оказались сами кремлёвцы после коронации "путина" 7 мая.

Кремлёвцы совершили самую большую глупость, которую могли совершить, когда решили сохранить бренд "путин" ещё на шесть лет. "План кириенко" с Надеждиным и Даванковым открывал им широкий простор для манёвров, но 7 мая они сами перекрыли себе кислород. Теперь похоронами только одного "путина" уже не отделаться. Кремлёвцев предупреждали, что дата похорон имеет значение, но они это проигнорировали.

В качестве исторической аналогии можно привести запрет организовывать покушения на Гитлера, который Сталин дал Берии после Сталинградского сражения. Великобритания и США вели в это время переговоры с генералитетом Вермахта об убийстве ими Гитлера, денацификации Германии руками самих немцев и возврате к границам 1939 г. Для Сталина это означало потерю территориальных захватов, сделанных им в союзе с Гитлером до 1940 г. Поэтому Сталину был нужен вход Красной армии в Берлин для сохранения захваченного и по возможности ещё что-то выторговать сверх того. Это он и излагал на конференциях в Тегеране в 1943 г. и в Ялте в 1945 г. Делёж "шкуры" Третьего Рейха начался задолго до его краха, а британцы и ЦРУ продолжали устраивать покушения и заговоры против Гитлера и после отказа СССР участвовать в этом.

Кремлёвцы через своих "хороших русских" обещают смерть "путина" уже десятый год, но не заметили, как ситуация для них изменилась. Причём после инаугурации изменилась окончательно. Чем выше они поднимают цену победы Украине, тем дороже обойдётся им и РФ демонтаж путинского режима. Пятый срок "путина", которого не взорвали в прямом эфире на мавзолее, уже означает, что Москва не сможет отделаться только выводом войск из Украины, как ей предлагали сделать в 2022 и 2023 г.

В кремле это знают, поэтому задали себе бешенный темп из расчёта обогнать время в беге назад. Инаугурация прошла без пафоса царских коронаций с раздачей колбасы и пряников с бросанием денег в ликующий народ. Даже по советским меркам вышло серо. По случаю очередных переизбраний Брежнева генсеком на съездах КПСС тоже никогда не бывало ликований. Никто даже не подозревал, что съезд может Брежнева не переизбрать, но после съезда транслировали концерт и предприятия клялись решения съезда и новый пятилетний план выполнить и перевыполнить.

На следующий день 8 мая был запланирован юбилейный саммит ЕАЗС по случаю его десятилетия и в графике "путина" была запись "Поругаться с Пашиняном, не вусмерть". Саммит прошёл как "тайна вечеря" – больше известно о меню обеда, чем о беседе за ним. Помимо Пашиняна удалось поконфликтовать с Рахмоном из-за положения таджиков в РФ. На 9 мая было стояние под снегом на мавзолее, а 10 мая ни разу не отдохнувшая Госдума срочно переутвердила мишустина главой правительства, чем добила профессора Соловья с его пророчествами о патрушеве-младшем и переменах. В этот же день провели обстрел и захват пяти сёл в Харьковской области. Прямо по околице трёх из них проходит граница, что некоторые назвали фактором, облегчившим нападение. Рашисты продолжили атаки на этом участке фронта и 11 мая, но снизили число штурмовиков.

Эта атака вместе с нагнетанием ситуации Нетаньяху и Иванишвили, попытка намёка – Дональд Туск агент Москвы, как и Дональд Трамп, а также другие действия очень похожи на поиски кремлём "чудо-оружия" как в Третьем Рейхе перед крахом. В кремле почему-то решили, захват Харькова может стать тем "чудо-оружием", которое мигом заставит Европу и Америку отказаться от помощи Украине, не вводить новые санкции против РФ, и отдать всё, что потребуем. Откуда у кремлёвцев эта вера в "чудо-оружие" можно только гадать.

Между тем часть "хороших русских" стала резко доказывать, санкции неправильные, надо вернуть банки РФ в систему СВИФТ, чтобы через неё все деньги убежали на Запад, и советуют другие глупости. Это вызвано высоким уровнем тревоги в кремле и желанием таким примитивным способом отменить часть санкций. Из этой серии и заявление кремля: доходы от продажи нефти в 2024 г. выросли вдвое, несмотря на санкции и дроны.

Но рост указан в рубле, реальный курс его неизвестен, а Индия платила рупией через пять кругов её обмена. Китай до мая платил бартером и юанем. Такие формы платежей делают невозможным точный подсчёт дохода от продаж нефти, тем более с учётом, что часть денег осела на счетах вне РФ или как инвестиции в Индии. Можно было бы сравнить объёмы продаж в 2024 и 2023 г. в тоннах, но Москва это засекретила. У Индии и Китая есть свои причины не разглашать объёмы закупок, но можно тихо передать цифру в ЦРУ. Это означает, Белый дом держат руку на нефтяном пульсе РФ, и в кремле об этом наверняка знают.

Это знание одна из причин тревог в Москве и стимул лихорадки поиска "чудо-оружия" – военного, политического, информационного, как угодно, лишь бы переформатировать ситуацию под себя и быстро. В кремле знают не только это. Более того, все видят, как та часть ультиматума лаврова 2021 г., где он требовал "не накачивать Украину оружием", превратилась в свою противоположность, вслед за вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Сверх того, Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария заявили 6 мая о расширении связей с НАТО. Вне связи с Альянсом только Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино и Лихтенштейн. Правительства Франции и Литвы, а также Йенс Столтенберг ждут, когда правительство Украины направит официальные письма с приглашением их войскам.

В кремле явно лоханулись с переназначением "путина". Кстати, с продвижением за Авдеевку тоже. Теперь начинают это медленно понимать. Понимание ускорилось, когда ядерный шантаж перед инаугурацией не сошёл за "чудо-оружие". В результате спешат по плану выжать из бренда "путин" всё до капли и экстренно переназначили мишустина. Это как фраза киношного немецкого генерала Штирлицу о Гитлере, который тянет всех за собой на дно: "Умирать страшно в одиночестве. Скопом – пустяк, даже пошутить можно".