Американська демократія впадає у старечий маразм?

Це я не про рішення присяжних, що Д. Трамп протизаконно маніпулював фінансовими документами, щоб приховати виплати порноактрисі Стормі Деніелс. Це рішення навпаки — незалежність судової гілки влади, яку майже не обходить, хто опинився на лаві підсудних: жебрак чи мільярдер, який претендує на повернення у Білий Дім. До речі, присяжні там виносять рішення "Винний чи не винний", а вирок визначає суддя. І вирок буде оголошено наступного месяца.

Мова про реакцію американських виборців, які відразу почали люто донатити Трампа на його передвиборчу кампанію. Як так: людина визнана винною у святому для американців — мухлюванні з грошима. Але Трамп заявляє про політичні переслідування — і йому вірять! І довіряють свої гроші — щоб і далі мухлював?

Це стає занадто схожим на електоральну ситуацію в Україні. В нас теж люблять ображених. В нас теж, щоб кудись обратися, треба потерпати від влади, а краще за все бути політичним в’язнем.

При цьому українське суспільство з-за океану часто критикують за незрілість, тому що наш виборець — ти ба! — голосує емоціями, а не розумом. І тому здатен обрати то зека, то мільярдера, то артиста... Ну так Штати можуть це повторити, причому, поєднавши все разом в одному кандидаті.

У США не забороняється брати участь у виборах при наявності обвинувачувального вироку, якщо справа не пов’язана зі спробою силового захоплення влади. За іншими статтями — будь ласка! Трамп може обратися хоч з в’язниці, а після перемоги сам себе помилує.

Я не стверджую, що обрання Д. Трампа — це погано для України, а другий строк Дж. Байдена — це добре. Я про те, що навіть стала демократична система влади, як у Штатах, дає серйозні збої. Цілком можливо, її треба модернізувати, додаючи певних запобіжників проти дурнів і злодіїв, але то суто американська справа.

Але що ж тоді казати про нашу українську систему, яка недолуга від народження та ще й постійно "покращується" недоброчесними можновладцями?!