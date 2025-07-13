Airbnb в Амстердамі, Нідерланди: найкращі пропозиції оренди в столиці

Столиця Нідерландів постійно очолює рейтинги найпопулярніших туристичних напрямків у Європі. Історія Амстердама сягає XIII століття; це важливий культурний центр із багатьма цікавими локаціями та вільними принципами життя. Водночас знайти житло в столиці може бути справжнім викликом, особливо якщо ви плануєте зупинитися в самому центрі. Щоб полегшити це завдання, ознайомтеся з добіркою найкращих варіантів Airbnb в Амстердамі, Нідерланди. Від сучасних лофтів до плавучих будинків і розкішних апартаментів — кожен зможе знайти ідеальне місце для своєї майбутньої подорожі. Варто зазначити, що всі пропозиції розраховані максимум на чотирьох осіб відповідно до вимог нідерландського законодавства, які застосовуються до всіх подібних помешкань у центрі столиці.

1. Плавучий будинок

Вид на річку Амстел. Джерело: Pixabay Вид на річку Амстел. Джерело: Pixabay

Коли ви думаєте про Нідерланди, одразу спадають на думку численні водні шляхи, які пронизують майже всю країну, наче артерії. Тож не дивно, що в столиці з її численними каналами можна орендувати один із плавучих будинків. Цей Airbnb в Амстердамі, Нідерланди — сучасно умебльована квартира з терасою, на якій особливо приємно проводити час у теплі сонячні дні. Будинок пропонує чудовий вид на набережну річки Амстел. Сама локація знаходиться поблизу вулиці Утрехтстраат, де зосереджено багато барів, кафе та ресторанів. Квартира в мінімалістичному стилі розрахована на чотирьох осіб і має дві спальні.

2. Готель у справжньому крані в Східних доках

Проживання через Airbnb в Амстердамі може бути досить незвичайним і креативним. Особливо це стосується номерів, облаштованих у... справжньому портовому крані на річці Ей. Цей унікальний Airbnb розташований у гавані KNSM, яка раніше була промисловим центром, а тепер є жвавим місцем, де збираються активні та творчі люди. Тут можна знайти безліч кафе, галерей, магазинів тощо. Квартира з однією спальнею розрахована на двох осіб і забезпечена всіма необхідними пристроями для комфортного перебування. Навіть якщо ви не фанат кранів, ми рекомендуємо забронювати цей незвичайний номер із розкішною ванною кімнатою та повністю обладнаною кухнею.

3. Плавучий будинок біля Олімпійського стадіону

Airbnb в Амстердамі представлені великою кількістю плавучих будинків у різних конфігураціях і стилях. Чим виділяється цей варіант? Наприклад, у ціну бронювання входять чотири велосипеди, а також, за потреби, можна орендувати дитяче крісло. Цей вид транспорту є ідеальним для пересування Нідерландами завдяки зручній інфраструктурі. Єдина порада — будьте обережні в людних туристичних зонах, де рух може бути досить небезпечним. Плавучий будинок розташований неподалік від стадіону Франса Оттена. Звідси зручно дістатися до центру столиці, озера та парку Амстердама. Двоповерхова квартира може розмістити чотирьох осіб. Є дві ванні кімнати та чудова тераса на даху.

4. Студія-оазис із видом на канал

Ця тимчасова оренда розташована в районі Старий Південь поблизу каналу Вестландграхт. Цей Airbnb біля Амстердама особливо популярний влітку, коли можна влаштовувати пікніки та купатися в прохолодних, але чистих водах. Поруч із студією розташований знаменитий Вондельпарк, найбільший у столиці. Це ідеальне місце для відпочинку на природі, де пам’ятки поєднуються з фантастичними краєвидами Амстердама. Студія, розташована на першому поверсі, може розмістити до трьох осіб завдяки великому двоспальному ліжку та одному дивану. Квартира забезпечена повністю обладнаною кухнею з усіма необхідними пристроями, а також затишним столом для двох гостей. Вітальня привертає найбільшу увагу завдяки стінам, прикрашеним роботами нідерландського вуличного художника. Є повноцінна ванна кімната з душем. У ціну бронювання входить можливість використання двох велосипедів для пересування містом, як справжній місцевий житель.

5. Будинок на мості у Віллемсбрюг

Як видно, голландці дуже раціонально використовують невелику територію своєї країни, перетворюючи різні будівлі, які колись не призначалися для проживання, на чудові готелі чи апартаменти. Це стосується і будинку мостового наглядача в Амстердамі, збудованого в 1928 році. Цей Airbnb в центрі Амстердама пропонує один із найкращих видів на канал Дам, оскільки він буквально побудований на ньому. Квартира включає одну спальню з двоспальним ліжком, ванну кімнату та кухню. Насолоджуйтесь краєвидами каналу та не забудьте помахати човнам, які постійно курсують повз старий будинок на мості. Локація знаходиться за декілька хвилин ходьби від Гарлеммербюрт, центрального району міста, тож обов’язково прогуляйтеся його мальовничими вузькими вуличками.

6. Апартаменти в Де Пейп

Один із найкращих Airbnb в Амстердамі за співвідношенням ціни та якості — це приватна квартира, розташована в самому серці району Де Пейп. Квартира простора, наповнена світлом, із зручними ліжками та приємним балконом, де в теплий сезон можна насолоджуватися сніданком на свіжому повітрі з видом на мальовничий сад. У апартаментах також є диван і телевізор. Загалом гості почуваються як удома завдяки простоті та зручності цієї квартири.

7. Апартаменти біля Вондельпарку

Ця чудова квартира Airbnb в Амстердамі розташована в районі, трохи віддаленому від туристичного центру, тож це ідеальне місце для тих, хто хоче відпочити від міської метушні. Двоповерхова квартира з високими стелями ідеально підходить для романтичної відпустки, ділової поїздки або подорожі з дітьми, для яких передбачені окремі ліжка. Перевагою квартири є мальовничий приватний сад із меблями, до якого можна потрапити через кухню. Знаменитий Вондельпарк розташований поруч із квартирою, а вздовж вулиці Корнеліс Схютстраат є багато ресторанів і кафе, які варто відвідати за келихом вина.

8. Плавучий будинок на набережній

Якщо ви шукаєте найкращий Airbnb в Амстердамі, який дозволяє відчути атмосферу еклектичної столиці, цей варіант для вас. Будинок, розташований на набережній у модному районі Амстердам Північ, є спокійним оазисом із чудовими краєвидами, де приємно проводити час після прогулянок гамірним центром, завжди заповненим туристами. Квартира має одну спальню для двох осіб, ванну кімнату з тропічним душем і приватну терасу на воді. Серед переваг — безкоштовна парковка. Єдиний спосіб дістатися до плавучого будинку з центру — безкоштовним поромом. Хоча Амстердам Північ не входить до типового туристичного маршруту, у цьому районі є багато цікавих пам’яток, модних ресторанів, музеїв тощо.

9. Студія в Гарлеммердейк

Щоб опинитися в самому серці міста, поблизу найпопулярніших жвавих вулиць, варто забронювати цей Airbnb в Нідерландах, Амстердамі. Простора студія розташована на історичній вулиці Гарлеммердейк, де зосереджено безліч магазинів, кафе та ресторанів. Світла та сучасна квартира оформлена в мінімалістичному стилі, але всередині є все необхідне для комфортного перебування. Родзинкою помешкання з високими стелями є атмосферні гойдалки посеред кімнати. Особливої уваги заслуговує романтична тераса, де можна пити каву та спостерігати, як місто поступово наповнюється жвавою юрбою.

10. Розкішний люкс у центрі

Відомі канали Амстердама. Джерело: Pixabay Відомі канали Амстердама. Джерело: Pixabay

Цей Airbnb у центрі Амстердама ідеально підходить для короткострокової оренди. Приватний люкс займає перший поверх історичної будівлі та розташований у районі Йордан, у пішій доступності від центру міста та ключових пам’яток. Зокрема, неподалік знаходиться знаменитий Дім Анни Франк, а також багато затишних ресторанів і барів. Студія має одне двоспальне ліжко та зручний диван, тож може розмістити не більше трьох осіб. Квартира обладнана міні-кухнею з холодильником, кавоваркою, баром тощо. Обідній стіл для чотирьох гостей розташований біля великого вікна, тож ви можете насолоджуватися вечерею, споглядаючи еклектичне місто. Особливістю квартири є простора ванна кімната з ванною та скляними розсувними дверима, що ведуть до приватного саду.

11. Пентхаус у районі Де Пейп

Якщо ви шукаєте розкішну відпустку, рекомендуємо звернути увагу на ці дивовижні апартаменти в Амстердамі (Airbnb). Пентхаус у районі Де Пейп — це неймовірний плавучий будинок, який пропонує як фантастичні краєвиди, так і вражаючий інтер’єр. Будівля датується 1890-ми роками, і оригінальні відкриті балки збереглися в ідеальному стані. Унікальна квартира з двома спальнями розрахована на чотирьох осіб. Кімната з великими вікнами настільки світла, що здається, ніби ви перебуваєте надворі. Ще одна перевага цього Airbnb у центрі Амстердама — його вдале розташування. Район Де Пейп є справжнім мистецьким центром, тож у сусідстві розташовані найвідоміші музеї, такі як MoCo, Рейксмузеум і, найпопулярніший, Музей Ван Гога.

12. Розкішний пентхаус із видом на річку Ей

Цей ексклюзивний Airbnb в Амстердамі, Нідерланди, пропонує висококласні зручності та надзвичайні краєвиди. Завдяки панорамним вікнам від підлоги до стелі квартира наповнена світлом; через дві скляні стіни видно річку Ей і центр столиці. Спальня умебльована двоспальним ліжком і має балкон. Вітальня включає стіл, диван-ліжко та телевізор. Гості можуть скористатися численними гаджетами на повністю обладнаній кухні, а також іншими зручностями, такими як кондиціонер, пральна машина із сушаркою, ліфт у будівлі тощо. Пентхаус розташований за декілька хвилин ходьби від центру міста та Центрального вокзалу, тож це ідеальний вибір для туристів, які планують досліджувати головні пам’ятки Амстердама. Зручне розташування, широкий спектр зручностей і стильний інтер’єр роблять це помешкання Airbnb в Амстердамі одним із найпопулярніших для оренди. Крім того, тут дозволено тривале перебування. Якщо ви плануєте залишитися більше тижня, у ціну включено безкоштовне прибирання раз на сім днів.

13. Студія в історичній будівлі

Ідеальний Airbnb для Амстердама, особливо для туристів, які хочуть відвідати культові місця, — це простора квартира в самому серці міста. Крім того, студія розташована в історичній будівлі, оточеній популярними пам’ятками, каналами, магазинами та музеями. Це хороший вибір для мандрівників або невеликої сім’ї до чотирьох осіб. Якщо ви подорожуєте з дитиною, можете повідомити власника, і він із радістю надасть додаткове ліжко. Студія оформлена в яскравих кольорах, що гармоніюють із відкритою цеглою на стінах і дерев’яною підлогою. Квартира включає невелику кухню з антикварним обіднім столом, який також можна використовувати як робоче місце. Повноцінна ванна кімната має душ і стильну смарагдову плитку. Особливої уваги заслуговує маленький балкон із чудовим видом на річку Ей.