''Пекельні борошна-2'': ботоферми росіян запрацювали на повну силу

"Краще б оці гроші, що на війну йдуть, віддали людям і вже заключали мир"; "Захід нас продав, треба шукати миру" – колега Євген Плінський днями звернув увагу на те, як в усіх соцмережах побільшало таких, написаних як під копірку, коментарів.

Очевидно, що ботоферми росіян запрацювали на повну силу на українських ресурсах. Коментарі вже не такі недолугі, як на початку повномасштабної. "Пекельного борошна" ви тут вже не побачите.

Наскільки мені відомо, ворог активно використовує для написання коментарів штучний інтелект, тому маскується більш вдало. Але загальний наратив зрозумілий – критика влади і вимога негайно кинутись в обійми Росії.

Вступати з такими коментаторами у суперечку чи доводити їм, що сама Росія ні на який мир йти не збирається – це що називається зайвий раз "годувати троля". Але зафіксувати таку активність потрібно. Тим більше активували не тільки ботоферми: останніми тижнями ворог "змахнув пилюку" і з деяких зацвілих "політологів і експертів", які вже понесли у своїх постах і ефірах проросійські тези.

Про таку спробу РФ качати суспільні настрої в Україні вчора попередили і у СБУ, яка фіксує активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі. У Службі нагадують, що дії в інтересах держави агресора можуть бути кваліфіковані, як державна зрада.

І я б на місці тих, хто зараз рахує рублі, вже б "сушив сухарі". Бо СБУ Малюка справді гарантує: всі, хто спробує працювати на ворога в Україні сядуть за ґрати. Служба системно знищує російську "5 колону" в Україні.

Практика останніх років демонструє, що хто б ти не був – нардеп, митрополит УПЦ МП чи експерт на зарплаті ґкремля – до всіх підхід один: працюєш на ворога – сядеш за ґрати. І кожен зрадник, незалежно від статусу і зв’язків, отримає покарання. Це лише питання часу, який треба на збір якісною доказової бази. За ґратами вже проросійські нардепи Дубінський, Пономарьов, Шуфрич, Шевченко. Всі вони були викриті Службою і чекають вироку.

"Експерти" Кремля можуть також згадати прізвище своїх колег Макса Назарова (Діордіци) або політексперта від "пулу Медведчука" Корнійчука. Це якраз люди, які думали, що зможуть безкарно розганяти наративи Москви, але були викриті підлеглими Малюка. І можна не сумніватись, що посадки блогерів, які працюють на Кремль, триватимуть. СБУ попередила, що їм світить тюрма.

Розумію, що більшість з нових-старих облич "кремлівського пулу" зараз перебувають за кордоном (у РФ чи країнах ЄС) і думають, що можуть спокійно отримувати російські рублі. Думаю, що Ілля Ківа міг би дати цим експертам декілька порад, щодо безпеки. Хоча ні. Ілля, на щастя, вже не зможе.

Одним словом, нічого більш небезпечного ніж зраджувати свою країну і працювати за російські рублі у цьому світі немає.