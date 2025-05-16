8 приголомшливих готельних басейнів по всьому світу, від тропічного оазису посеред мегаполісу до безкрайніх ландшафтних басейнів у джунглях

Якщо ви вирушаєте у відпустку, години під теплим сонцем біля блискучого басейну з коктейлем у руці вже підсвідомо вбудовані у ваш щоденний розпорядок, чи не так? Найкращі готелі світу давно взяли цю тезу до серця і зробили мальовничі басейни частиною досвіду. Вони можуть бути ідеальними місцями для плавання, з захоплюючими краєвидами, вражаючими зонами відпочинку або прекрасними інтер’єрами. Ми пропонуємо вам список найгарніших басейнів у готелях по всьому світу, тож беріть купальники та сонцезахисний крем і готуйтеся до освіжаючого занурення.

Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо, Італія

За синім – зелень, Grand Hotel Tremezzo. Джерело: https://www.grandhoteltremezzo.com/en/ За синім – зелень, Grand Hotel Tremezzo. Джерело: https://www.grandhoteltremezzo.com/en/

Цей чудовий готель у стилі ліберті з приголомшливими краєвидами на озеро Комо розташований неподалік від вілли Карлотта та її прекрасного ботанічного саду. Він пропонує гостям сучасний оздоровчий центр, численні бари та ресторани, а також три басейни. Гостей вражають сходи з червоною доріжкою, старовинні дзеркала в позолочених рамах і мармурові ванні кімнати. Але справжньою перлиною готелю, безсумнівно, є один із найнезвичайніших басейнів у готелях – плавучий ставок на озері. Басейн здається зануреним у його води, які відокремлені дерев’яним пірсом по периметру. А берегова лінія поруч із шикарними шезлонгами на замовлення та яскравими помаранчево-білими парасолями створює справді кінематографічну картину.

Manon Les Suites, Копенгаген, Данія

Цей ексклюзивний 5-зірковий готель створює справжній тропічний рай для своїх гостей із вишукано облаштованими люксами, чарівною терасою на даху та низкою фітнес-зручностей. Manon Les Suites розташований за один кілометр від Центрального вокзалу Копенгагена. Його переобладнали з колишньої фабрики в стильний притулок із шістьма поверхами вишуканих апартаментів із балконами та садом у дворі. Але саме його фірмовий басейн у стилі джунглів визначає новий рівень досвіду. У центрі пишного оазису ви можете пірнути в кришталеву воду з відблисками квітів і зелених рослин або влаштуватися в затишних лаундж-кріслах і попивати коктейль чи каву, насолоджуючись розслаблюючою атмосферою. Басейн безкоштовний для гостей готелю, а інші відвідувачі можуть придбати сезонний абонемент.

Miramonti Boutique Hotel, Мерано, Італія

Прекрасно оформлений басейн, що ніби виринає з гроту. Джерело: Image hotel-miramonti.com Прекрасно оформлений басейн, що ніби виринає з гроту. Джерело: Image hotel-miramonti.com

Гірський спа-курорт, розташований у Доломітових Альпах, може похвалитися одним із найгарніших готелів Італії та двома приголомшливими ландшафтними басейнами. Курорт на краю лісу на висоті 1230 метрів більше схожий на скандинавський готель, ніж на типовий шале, а його головний пейзажний басейн зачаровує чудовим краєвидом на місто Меран і величні вершини. Басейн має довжину 16 метрів і ширину 5 метрів і нагадує печеру, що трансформується у вражаючий панорамний ландшафт. Він відкритий цілий рік, щоб гості готелю могли насолоджуватися цілющою солоною водою, яка підтримується при температурі 32 °C. У готелі також є ще один прекрасно оформлений басейн онсен, що поєднує альпійський релакс із японськими ритуалами купання.

Hotel Oderberger, Берлін, Німеччина

Центральним елементом одного з найкращих готелів Берліна є історичний басейн, спроектований архітектором Людвігом Гофманом у 1898 році як розкішна громадська лазня. Ці шикарні простори з часом перетворилися на вишуканий бутик-готель, зберігши деякі історичні елементи під час реконструкції. Басейн із підігрівом має довжину 65 футів і високе склепінчасте стельове покриття. По периметру його оточують масивні кам’яні арки та величезні арочні вікна, що наповнюють простір сонячним світлом. Гості готелю можуть поплавати без попереднього запису, достатньо лише звернутися до рецепції на місці. Приголомшливі басейни в готелях по всьому світу можуть стати особливим досвідом для гостей, і Oderberger це знає. Вони пропонують незабутній вечір у басейні та сауні наодинці або ексклюзивне нічне купання з 22:00 до 00:00 зі спеціальним освітленням разом із вашою половинкою, насолоджуючись пляшкою ігристого вина від виноробні Marbé Sans.

Hotel du Cap-Eden-Roc, Антіб, Франція

Чи то насолода духом Рив’єри, сніданок на терасі з прекрасним краєвидом, гра в теніс, догляд за собою в спа-центрі Dior чи дослідження барвистих історичних сіл, перебування в цьому приголомшливому французькому готелі буде наповнене ексклюзивними враженнями та незабутніми моментами. Ідеальним доповненням до ідеальної літньої відпустки в Hotel du Cap-Eden-Roc є купання в одному з найкращих басейнів у світі з приголомшливими краєвидами. Цей ландшафтний оазис із морською водою висічений у прибережній базальтовій скелі. Гості можуть обрати спокійне плавання або стрибнути з давньої вежі, щоб додати гострих відчуттів. У будь-якому разі чудовий краєвид на безкраю блакитну воду гарантований. Поруч із басейном є літній бар, тож оригінальні коктейлі можуть принести прямо до вашого шезлонга.

Nobu Hotel Ibiza Bay, Ібіца, Іспанія

Готель у затоці Таламанка є втіленням естетики заміського клубу: ви можете вийти з номера прямо на піщаний пляж, подалі від метушні, або сісти на яхту, прогулятися набережною та за пару хвилин дістатися до модних бутиків і ресторанів старого міста. Активний відпочинок на воді легко чергувати з купанням в одному з найрозслаблюючих басейнів, які є в готелях. Він розташований за пару кроків від пляжу, тож ви відпочиватимете на терасі, сховавшись у тіні парасоль, під саундтрек хвиль, що б’ються об берег. Басейн призначений для дорослих і оточений шезлонгами та великими диванами, а також є повноцінний бар із повним меню. Тут можна насолоджуватися краєвидами моря та вишуканими яхтами. У готелі також є інший басейн – сімейний, із затишними кабінками для перевдягання. Він розташований поруч із дитячим клубом, що особливо оцінять мандрівники з дітьми.

Alila Ubud, Балі, Індонезія

Оазис посеред джунглів, ідеальний для усамітненого відпочинку. Джерело: Image Alilahotels.com Оазис посеред джунглів, ідеальний для усамітненого відпочинку. Джерело: Image Alilahotels.com

Краса басейнів у багатьох топ-готелях чудово доповнюється приголомшливою навколишньою природою, як у випадку з курортом Alila Ubud. Розташований на схилі пагорба високо над річкою Аюнг у центральних передгір’ях Балі, це спокійний, усамітнений оазис із захоплюючими краєвидами на густі джунглі та плантації аланг-алангу в долині. Номери та вілли над ущелиною з балконами та терасами створюють відчуття повного спокою. Воно не покидає гостей ні на мить, а навпаки, посилюється під час розслаблюючих і відновлювальних процедур спа-центру та масажних сеансів на відкритому повітрі. "Родзинкою" готелю, прекрасний ландшафтний басейн, піднімає відчуття релаксу на новий рівень. Нагадуючи безкрайній аквамариновий оазис, він ніби зливається з ландшафтом долини. Гості можуть плавати та відпочивати біля басейну на шезлонгах під парасолями.

Marina Bay Sands, Сінгапур

Вершину найкращих готелів із басейнами неможливо уявити без знаменитого курорту Marina Bay Sands, де панує неперевершена розкіш на кожному кроці. Його слава також пов’язана з відомим нагородженим ландшафтним басейном на даху, серед іншого. Це місце змусить вас відчути безкінечність на висоті 57 поверхів. Басейн довжиною 150 метрів розташований на консольній платформі, що нависає над готелем. Поруч є білі м’які шезлонги, де можна розслабитися в тіні пальм. Доступ ексклюзивний для гостей готелю, а рушники, вода та безкоштовний сонцезахисний крем надаються в зоні басейну, щоб ніщо не заважало відпочинку. Їжа та напої також доступні протягом усього дня.