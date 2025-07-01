7 найдоступніших країн для пенсійного життя: дешеве житло та вигідні страховки

З віком ми дедалі частіше замислюємося про пенсійні програми, які пропонує держава. Звісно, ми уявляємо, яку підтримку від країни матимемо в майбутньому, адже для нас важливо почуватися впевнено. У цій статті ми хочемо поділитися з вами інформацією про найдешевші країни для пенсійного життя, щоб ви мали чітке уявлення про це питання.

Для багатьох людей пенсія асоціюється з радикальними змінами в кар’єрі та вибором бажаної професії. З появою вільного часу активні люди намагаються приділяти більше часу улюбленій справі чи хобі.

Багато пенсіонерів шукають відповідні пенсійні спільноти в містах Європи та Америки. Джерело: Pixels Багато пенсіонерів шукають відповідні пенсійні спільноти в містах Європи та Америки. Джерело: Pixels

Багато пенсіонерів не бояться змін і сміливо дивляться в майбутнє. Дехто з них мріє не лише змінити оточення та урізноманітнити життя пригодами, а й зменшити витрати на проживання. Для цього вони планують переїзд до найдоступніших країн для пенсійного життя.

У великих містах США та інших країн світу витрати на життя значно вищі, ніж у менших містах. Тому після виходу на пенсію багато людей намагаються переїхати туди, де життя дешевше. Деякі планують заздалегідь і надають перевагу найдоступнішим країнам для пенсії.

З наближенням старості багато пенсіонерів у Європі та Америці шукають емігрантські будинки та спільноти з відповідними умовами проживання. Вибираючи найдешевше місце для пенсії у світі, слід враховувати такі фактори:

погодні умови;

розташування будинку для пенсіонерів;

доступ до медичних послуг;

знання необхідної мови;

вартість догляду;

особливості оформлення візи для подорожі до цієї країни.

Важливо: Поради щодо найдешевших місць для пенсії можна отримати від досвідчених фінансових консультантів, завзятих мандрівників і людей, які вже емігрували до інших країн. Державний департамент, Адміністрація соціального забезпечення та Податкова служба США надають усю необхідну інформацію про найдоступніші місця для пенсії.

Перейдемо до огляду країн із комфортними умовами для емігрантів, де можна значно зменшити витрати на життя.

Мексика

На південь від кордону зі Сполученими Штатами розташована Мексика з сприятливим кліматом і багатим культурним спадком. Тут чарівні міста гармонійно поєднуються з мальовничими узбережжями Карибського моря та Тихого океану. Постійний потік туристів і пенсіонерів шукає найкращі місця для бюджетного пенсійного життя.

Перш ніж оселитися в Мексиці, варто пожити тут, щоб оцінити переваги та недоліки, включно з особливостями пенсійного життя.

Житло

Мексика вважається недорогим місцем для пенсії, але важливо знати нюанси рівня життя в різних локаціях. Наприклад, у Канкуні, жвавому місті на узбережжі Карибського моря, проживання на 50% дешевше, а оренда — на 80% нижча. У Сан-Мігель-де-Альєнде, привабливому мексиканському містечку, життя коштує на 55% дешевше, ніж у Нью-Йорку, а оренда — на 75% нижча.

Мексика є чудовим варіантом для пенсійного життя. Джерело: Pixels Мексика є чудовим варіантом для пенсійного життя. Джерело: Pixels

Медицина

Мексика входить до 10 найдоступніших місць для пенсії, де медичне обслуговування надається через державні програми для людей із низькими доходами. Приватні клініки Мексики пропонують високоякісне обслуговування за доступними цінами, що робить її однією з найкращих країн для бюджетної пенсії. Багато пенсіонерів оформлюють приватну страховку або оплачують медичні послуги готівкою.

Дохід

Бажаний рівень доходу в Мексиці становить $2000–$2800. Це стосується як тимчасових, так і постійних резидентів. До банківських рахунків також висуваються вимоги — від 36 000 до 150 000 доларів США залежно від ситуації. Візу можна отримати в мексиканському консульстві.

Еквадор

Одне з найкращих місць для бюджетного пенсійного життя у світі — Еквадор, розташований поблизу Галапагоських островів. Мандрівників завжди приваблює мальовниче тихоокеанське узбережжя країни та діючий вулкан. Тут проживають кілька емігрантських спільнот. У країні багато англомовних жителів, а валютою є долари США.

Житло

Еквадор не випадково входить до списку дешевих місць для пенсії за кордоном. Витрати на життя тут на 50% нижчі, ніж у США. Рекомендуємо звернути увагу на місто Куенка, яке часто відвідують туристи. Це одне з найкращих недорогих місць для постійного проживання. Економія на щоденних витратах тут становить понад 60% порівняно з Нью-Йорком. Примітно, що Куенка внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто розташоване в природній зоні з помірним кліматом, що дозволяє зменшити витрати на опалення та обслуговування спліт-систем. Місцеві жителі та гості заощаджують до 88% на оренді нерухомості в Еквадорі порівняно з Нью-Йорком.

Медицина

У клініках Еквадору фахівці надають професійні послуги за більш доступними цінами, ніж у США. Обслуговування доступне не лише місцевим жителям, а й емігрантам. Це одна з причин включення цієї екзотичної країни до списку найкращих доступних місць для пенсії. У країні діє державна система охорони здоров’я. Повне покриття передбачає невеликі щомісячні внески близько 100 доларів. Приватна страховка також дозволяє заощадити на медичних послугах.

Документи

Для отримання документів на постійне проживання в Еквадорі, одному з найкращих дешевих місць для пенсії, іноземці повинні прожити щонайменше 21 місяць за тимчасовою візою. Для отримання тимчасової візи потрібні дані про мінімальний дохід особи, яка переїжджає, а також інвестиції в нерухомість або банківські депозити.

Коста-Рика

До списку 15 найдоступніших країн для пенсії заслужено входить "темпераментна" країна Центральної Америки — Коста-Рика. Вона займає велику територію від тихоокеанського узбережжя до Карибського моря. Країна являє собою гармонійну мозаїку з непрохідних джунглів, тропічних лісів, стильних архітектурних споруд і просторих пляжів.

Житло

Варто зазначити, що клімат в одній із найдоступніших країн для пенсіонерів варіюється залежно від локації, як і витрати на проживання. Одне можна сказати напевно — костариканці витрачають на їжу та житло на 40% менше, ніж американці. Комунальні послуги тут коштують на 70% дешевше, ніж у США, тому країна часто входить до списку найдоступніших місць для пенсії у світі. Багато хто обирає жвавий Сан-Хосе, розташований у мальовничій долині, як постійне місце проживання. Витрати на їжу та комунальні послуги тут приблизно на 50% нижчі, ніж у мегаполісах США. Люди пенсійного віку обирають як великі міста, так і гірські передмістя в одній із найдоступніших країн для пенсії. Головне, що різні локації пропонують комфортні умови проживання без великих фінансових вкладень.

Важливо: Для проживання в Коста-Риці, де можна недорого вийти на пенсію за кордоном, потрібна віза Pensionado. Вона передбачає отримання постійного доходу в розмірі 1000 доларів на банківську картку. За програмою Rentista потрібен дохід від 2500 доларів і більше щонайменше протягом 2 років, а на банківському рахунку має бути щонайменше 60 000 доларів.

Медицина

Завдяки державним і приватним програмам витрати на медичні послуги в найекономнішому місці для пенсії значно знижуються. Країна пропонує якісні медичні послуги за вигідними цінами. Пенсіонери можуть обирати клініки для лікування, які пропонують першокласне приватне обслуговування. Також можливе оформлення приватної страховки.

Португалія

Ще одна локація, яку варто розглянути серед найкращих і найдоступніших місць для пенсії, — Португалія. Її регулярно відвідують люди з усього світу, насолоджуючись приголомшливими пейзажами, теплим кліматом, мальовничими містами та смачною їжею з акцентом на морепродукти.

Житло

Португалія — одна з країн із низькими витратами на життя, де проживання на 35% дешевше, ніж у Нью-Йорку. Нерухомість тут на 50% дешевша, ніж в Америці. У Лісабоні можна орендувати житло на рекордні 70% дешевше, ніж у США.

Важливо: Для отримання документів на постійне проживання спочатку необхідно отримати посвідку на проживання на 5 років. У Португалії, найдешевшому місці для пенсії, діє вигідна програма "Золота віза", за якою кошти інвестуються в покупку нерухомості або наукові дослідження країни.

Житло в Лісабоні на 70% дешевше, ніж у Сполучених Штатах. Джерело: Freepik Житло в Лісабоні на 70% дешевше, ніж у Сполучених Штатах. Джерело: Freepik

Медицина

Португалія, країна з найнижчими витратами на життя для пенсіонерів, надає кваліфіковані медичні послуги. Для їх отримання за доступною ціною необхідно зареєструватися в Національній службі охорони здоров’я. Це дає доступ до медичних клінік із широким спектром послуг. У державі також надаються послуги приватного страхування, які можна отримати з посвідкою на проживання.

Панама

Панама завжди входить до топ-10 найдоступніших місць для пенсії. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів завдяки зручному розташуванню поблизу США та чудовим умовам для подорожей.

Житло

За аналітичними даними, житло тут коштує на 55% дешевше, ніж в Америці, а життя загалом на 30% дешевше. Орендувати квартиру можна за вигідною ціною, приблизно на 70% нижчою, ніж у США.

Важливо: Віза Pensionado додає кілька переваг до проживання в Панамі, одній із 10 найдоступніших країн для пенсії. Однією з умов її отримання є щомісячний пенсійний дохід щонайменше 1000 доларів. Вона допомагає отримувати знижки та звільняє від податків на імпортовані побутові товари. З такою візою гості можуть перебувати в Панамі до трьох місяців. Усі питання щодо оформлення документів на постійне проживання допомагають вирішити місцеві імміграційні адвокати.

Медицина

Панама входить до списку доступних країн для пенсії. Тут діє дворівнева система охорони здоров’я, що дозволяє отримувати медичні послуги в клініках і центрах за вигідними цінами. Багато пенсіонерів надають перевагу приватній страховці, яка значно економить на медичних витратах.

Чорногорія

Одне з найкращих і найдоступніших місць для пенсії у світі — казкова Чорногорія. Це мальовничий туристичний напрямок, омитий теплими водами Адріатичного моря. Вона славиться приголомшливими пейзажами з білосніжними пляжами. Мандрівників завжди приваблює вдале розташування країни та можливість недорого вийти на пенсію за кордоном.

Житло

Порівнюючи зі США, можна зробити висновок, що життя тут на 50% дешевше. Орендувати нерухомість вдається за привабливою ціною, яка на 75% нижча, ніж у США. Уряд Чорногорії, найкращої дешевої країни для пенсії, пропонує різні типи віз. Також можливе отримання документів на постійне проживання. Важливі переваги життя в країні — можливість покупки житла іноземцями та отримання пільг за інвестиції. Чорногорія є членом НАТО та планує приєднатися до Європейського Союзу найближчим часом.

Медицина

У країні діють як державна, так і приватна системи охорони здоров’я. В одному з 10 найдоступніших місць для пенсії можна придбати приватну страховку, яка включає послуги медичної евакуації. Це дозволяє отримувати якісні послуги в інших країнах.

Колумбія

Одна з популярних країн для активних подорожей — Колумбія. Ця країна міцно займає місце в списку найкращих місць у світі для бюджетного пенсійного життя. Від велопрогулянок до вражаючих виступів популярних музикантів — тут є калейдоскоп активностей для туристів.

Житло

У Колумбії, найкращому недорогому місці для пенсії, витрати на життя в середньому на 60% нижчі, ніж в Америці. Вартість оренди нерухомості тут на 80% нижча, ніж у США. Одне з популярних міст для проживання іноземців — Богота з вигідними умовами життя.

Медицина

Приватні та державні клініки в Колумбії надають якісні медичні послуги. Обслуговування отримують як жителі країни, так і особи з національним посвідченням особи, включно з іноземцями, які оплатили страховку. Приватна страховка також доступна.

Ми підготували для вас детальний огляд найкращих економічних місць для пенсії. Тепер вам буде легше визначитися, куди переїхати на пенсії, щоб насолоджуватися осінню свого життя.