7 розкішних готелів на Багамах: від відокремлених вілл на березі океану та історичних бутиків до грандіозних курортів

Чудові Багами – один із найбажаніших напрямків для мандрівників з усього світу. Прекрасні пляжі, бірюзові води та вражаючий бар’єрний риф вміють вражати, як і розкішні готелі, які можуть стати вашим притулком на Багамах. Архіпелаг складається з 700 островів і пропонує гостям безліч можливостей для яскравих відпусток, неймовірних пригод і першокласного розміщення. Незалежно від того, чи шукаєте ви вишуканий курорт із усіма мислимими зручностями, чи бажаєте насолодитися приватністю відокремленого бутик-готелю, вибір величезний. Ця добірка найкращих готелів на Багамах втілить мрії про ідеальну відпустку.

The Ocean Club, A Four Seasons Resort, Парадайз-Айленд

Номери готелю оформлені в стилі пляжного шику. Джерело: Image Fourseasons.com Номери готелю оформлені в стилі пляжного шику. Джерело: Image Fourseasons.com

Легендарний багамський притулок із 1962 року пропонує своїм відвідувачам найкраще, що можуть надати місцеві готелі. Курорт належить мережі Four Seasons і займає 5 миль білосніжного пляжу. На 35 акрах садів і газонів у стилі Версаля розташовані просторі номери та люкси, затишні бунгало та резиденції, оточені зеленню та високими кокосовими пальмами. Атмосфера курорту відповідає класичним уявленням про багамський пляжний шик.

Гості можуть пограти в гольф або теніс, відновити сили в спа-віллах, прогулятися ярусними садами, поплескатися в океані, а потім перейти до одного з трьох басейнів, насолодитися кухнею ресторану Dune та екзотичними коктейлями в барах і лаунджах. Додайте до цього глибоководну риболовлю, дайвінг, пляжну йогу, чартери розкішних яхт і водні види спорту – відпустка в готелі на Багамах завжди сповнена можливостей.

Atlantis, Парадайз-Айленд

Один із найвідоміших місцевих курортів став майже таким же легендарним серед любителів розкішних тропічних відпусток, як і міфічне місто, на честь якого його названо. На території курорту розташовано кілька шикарних розкішних готелів, які відображають красу та культуру Багам. Інтер’єри черпають натхнення з бірюзових вод і пляжів із білим піском, що оточують острів.

Від найсвіжіших морепродуктів у ресторані Fish by José Andrés до оригінальних коктейлів в ультра-лаунджі Bar Sol – кілька вишуканих ресторанів перетворюють кожен прийом їжі на незабутній кулінарний досвід. Пригоди чекають на гостей на кожному кроці:

Понад 20 зон для плавання.

6 прекрасних пляжів завдовжки понад 6 миль.

14 унікальних басейнів.

Центром водних розваг є величезний Аквапарк Aquaventure площею 141 акр, який пропонує неймовірний досвід для відвідувачів усіх вікових груп: майже два десятки басейнів, швидкісні водні гірки, скляні тунельні гірки, річка завдовжки милю з бурхливими порогами, дитячий ігровий форт та багато іншого.

The Cove Atlantis, Парадайз-Айленд

Мандрівники, які шукають найкращі готелі на Багамах для романтичної втечі чи спокійної сімейної відпустки, можуть зупинитися в цьому елегантному притулку. Готель розташований між двома приватними пляжами, що забезпечують насолоду багамською пишнотою. Це 600-кімнатна вежа в курорті Atlantis Paradise Island із надзвичайно різноманітними активностями.

Готель поєднує розкіш, близькість до океану та розваги для дорослих і є найвишуканішим із п’яти готелів знаменитого курорту на Багамах. Раніше він був популярний серед пар і мандрівників, які шукали тихого відпочинку, але наявність сімейного басейну, двох чудових пляжів і близькість до аквапарку Aquaventure підвищили його популярність серед сімей.

У готелі 600 люксів із балконами. Якщо ви мрієте засипати під плескіт хвиль і насолоджуватися краєвидами заходу сонця над океаном, це ваш вибір. Номери дуже просторі, із гардеробними та великими ванними кімнатами. Гості мають доступ до ресторанів, спа, казино та інших активностей курорту Atlantis.

British Colonial Hilton, Нассау

З номерів відкривається чудовий краєвид на гавань. Джерело: Image Britishcolonial.com З номерів відкривається чудовий краєвид на гавань. Джерело: Image Britishcolonial.com

Серед найзнаковіших і найвідоміших готелів на Багамах, цей заклад має історію понад 100 років. У 1900 році Генрі М. Флаглер побудував тут готель Colonial. У 1932 році його власником став сер Гаррі Оукс: за легендою, Оукса попросили покинути готель, і він, вважаючи його вигляд неприйнятним, вирішив купити його з помсти. Він перейменував готель на British Colonial Hilton і був таємниче вбитий у 1943 році. Але готель досі носить назву, дану Оуксом.

Тепер, як частина мережі Hilton, його просторі номери та люкси вітають гостей типовими меблями та декором, а також чудовим краєвидом на місто, сад або гавань. Усі зручності готелю втілюють прагнення до спокою та релаксу:

Два чудові басейни.

Різноманітні ресторани та жваві бари.

Фітнес-центр, бар біля басейну, масажні послуги.

Щоденний сніданок у форматі шведського столу.

Приватний пляж і пляжний клуб.

Засоби для водних видів спорту.

Першокласний шопінг безмитної зони біля готелю.

Pelican Bay, острів Великий Багама

Легенда розповідає, що "першовідкривачем" цієї прекрасної затоки був старий пелікан, який заблукав під час риболовлі. Виявивши цю землю, він був настільки вражений її красою, що створив великий сідал, з якого міг милуватися заходами сонця над затокою, що й дало назву гавані. Назва перейшла до прекрасного готелю, краєвид із номерів якого підтверджує, що старий пелікан мав смак до мальовничих пейзажів.

У Pelican Bay – 183 номери з приватними балконами, а також кухні та окремі вітальні в люксах. Декор номерів поєднує класичний європейський стиль із яскравими карибськими акцентами. Гості очікують неперевершеного комфорту та зручностей, і Pelican Bay пропонує:

Три басейни із шезлонгами (і барним обслуговуванням біля двох).

Фітнес-зал.

Легкий доступ до пляжу, гольф-клубу, ринку Порт-Лукая поблизу та активностей на свіжому повітрі.

Гості також повинні завітати до ресторану Sabor на пристані готелю, щоб насолодитися острівною та міжнародною кухнею.

Coral Sands, острів Гарбор

Один із найпрекрасніших бутик-готелів на околиці 300-річного міста Данмор на острові Гарбор може похвалитися приголомшливим пляжем із рожевим піском і бірюзовою водою, відомим далеко за межами Багам. Цей невеликий відокремлений притулок нещодавно завершив масштабну реконструкцію, тож виглядає краще, ніж будь-коли.

Гості можуть обирати між:

Номерами та люксами з великими ванними та приватними балконами.

Бунгало в саду біля пляжу.

Однокімнатними котеджами на березі океану.

Чудовими резиденціями з 4 спальнями.

Дні в Coral Sands можна наповнити відпочинком біля ландшафтного басейну, масажами в номері, заняттями у фітнес-центрі та студії йоги, грою в теніс на сучасному корті, стравами одного з найкращих ресторанів на Багамах – Latitude 25, і, звісно, релаксом на знаменитому рожевому пляжі. Консьєрж готелю із радістю організує різноманітні пригоди: снорклінг, глибоководну риболовлю, екскурсії, пікніки на пляжі, оренду човнів і велосипедів, а також послуги няні за потреби.

Sandals Emerald Bay Golf, острів Велика Ексума

Найкращі курорти, що пропонують ексклюзивні зручності та розваги. Джерело: Image Sandals.com Найкращі курорти, що пропонують ексклюзивні зручності та розваги. Джерело: Image Sandals.com

Любителі ексклюзиву відкриють один із найкращих карибських готелів, розташований на острові Велика Ексума в Зовнішніх островах Багам. Пляжний курорт Sandals Emerald Bay Golf працює за системою все включено, створюючи особливий анклав безтурботної вишуканості. На території площею 500 акрів розташовані люкси та відокремлені вілли, гармонійно вписані в ландшафтні сади.

Курорт пропонує:

Три басейни (один із фірмовим баром на краю та нульовим входом).

Нагороджений спа-центр.

Гольф-поле, спроєктоване Грегом Норманом.

Небагато найкращих готелів на Багамах можуть запропонувати таку гастрономічну різноманітність, як Sandals Emerald Bay Golf: 11 чудових ресторанів зі світовою кухнею та 6 барів, включно з автентичним британським пабом. Пакет "все включено" охоплює всі страви, необмежену кількість напоїв, сертифікований дайвінг і спорядження, спорт, денні та вечірні розваги, трансфери до аеропорту та зворотний транспорт, а також усі податки та чайові.