10 найпопулярніших готелів на Кіпрі: ідеальні варіанти для сімей, друзів і пар

Кіпр, чарівний острів у Середземному морі та один із найпопулярніших туристичних напрямків, пропонує більше, ніж просто залиті сонцем пляжі та прозорі бірюзові води. Приділивши час дослідженню цього регіону, відвідувачі відкривають для себе багату культуру, просякнуту історією та міфами, приголомшливі пейзажі та унікальне поєднання кулінарних традицій. Чудовий середземноморський клімат, природна краса та велика кількість активностей на свіжому повітрі створюють незабутній відпочинок. Щоб зробити ваше перебування ще більш особливим, ми рекомендуємо зупинитися в одному з найкращих готелів Кіпру. Наступна добірка містить найпопулярніші варіанти, які підходять для пар, що шукають романтичного відпочинку, сімей із дітьми або груп друзів, які прагнуть веселощів і безтурботного часу.

Cap St. George, Пейя

Cap St. George, що нагадує окремий маленький штат, розташований на західному узбережжі острова, між Національним парком Акамас і Пафосом. Один із найкращих готелів Кіпру, він відчинив свої двері у 2022 році, пропонуючи висококласні зручності та просторі номери, які міським жителям буде важко покинути. Cap St. George пропонує широкий спектр активностей для гостей, зокрема:

Верхова їзда

Екскурсії на риболовецьких човнах

Кіносеанси просто неба (з улюбленими дитячими фільмами Disney)

Вечірки в нічному клубі з виступами популярних місцевих гуртів

Сучасні ігрові зали

Номери оформлені в ніжних бежевих тонах, але головна родзинка – це розкішні басейни, прилеглі до люксів, прямо біля порогу апартаментів.

Крім того, готель має приватний пляж протяжністю два кілометри. Зокрема, ресторан Sky7 на сьомому поверсі пропонує захоплюючі краєвиди на Середземне море. Страви тут готуються з органічних фруктів і овочів, вирощених на сусідній фермі Періволі. Ще одна особливість ресторану – його шеф-кухарі, які періодично подорожують до Криту. Гості особливо захоплюються кулінарними творіннями, створеними Вольфгангом Бекером.

Anassa, Латчі

Приватний пляж для гостей. Джерело: https://www.anassa.com/ Приватний пляж для гостей. Джерело: https://www.anassa.com/

Серед найкращих готелів не лише Кіпру, а й Європи – Anassa, яка ламає стереотипи щодо розташування. Розташована на мальовничому схилі пагорба, ця комплексна споруда складається з білосніжних будівель, басейнів і приватного пляжу. Знаходиться на північно-західному узбережжі острова, за годину їзди від аеропорту Пафосу, подорож варта очікування, особливо для любителів дайвінгу. Anassa розташована прямо на березі затоки Хріссу, що забезпечує легкий доступ до дайвінгу без необхідності далеких поїздок.

Готель приваблює покоління мандрівників, пропонуючи численні зручності для чудового відпочинку. Ідеально підходить для сімейних відпусток, він має чудовий дитячий клуб і послугу "Baby Go Lightly" на випадок, якщо ви забули необхідні речі. Дорослі можуть насолоджуватися вишуканим спа-центром із процедурами від культового бренду Tata Harper і таласотерапевтичними басейнами. Крім того, готель пропонує чотири варіанти ресторанів на території.

Almyra, Пафос

Серед найкращих сімейних готелів Кіпру – Almyra, розташований у Пафосі. Ідеальний вибір для європейської відпустки, особливо для сімей із дітьми, батьки можуть розслабитися під бугенвіліями, поки їхні діти плескаються в мілкому смарагдовому басейні або засмагають на терасі біля пляжу, забронювавши люкс Kyma, поки діти сплять удень.

Подібно до свого сестринського закладу Anassa, Almyra пропонує зручну послугу "Baby Go Lightly" для сімей і дитячий клуб із безліччю щоденних активностей. Навіть сніданок адаптований для молодших гостей, із безпечними пластиковими столовими приборами та спеціально розробленим меню. Не пропустіть вечерю в чудовому ресторані Notios, який пропонує ф’южн середземноморської та японської кухні. На обід відвідайте прибережну таверну Ouzeri, де можна насолодитися простою їжею в розслабленій атмосфері, милуючись незабутніми заходами сонця всією сім’єю.

Amara, Лімасол

Головною особливістю цього шикарного готелю на Кіпрі є його розкішний пляж. Крім того, кожен номер спроектовано так, щоб пропонувати 180° краєвиди на море.

Ідеально підходить для сімей і пар, які шукають релаксу, готель Amara у Лімасолі має окремий крило лише для дорослих із спа-центром і ще одне для сімей, із дитячим клубом, яслами та басейном. Апартаменти мають великі скляні двері, що виходять на балкони, дозволяючи гостям насолоджуватися неймовірними краєвидами з комфорту глибоких ванн або просторих дощових душів. Окрім приголомшливих пейзажів, кулінарні пропозиції Amara виділяються. Відвідайте ресторан Matsuhisa, до якого ведуть чорні сходи, для вишукано оформленого простору, де подають суші від знаменитого ресторатора і шеф-кухаря Нобу Мацухіси. Ще один обов’язковий пункт – ресторан із зіркою Michelin Locatelli, який пропонує найромантичніші краєвиди на острові.

Apokryfo Traditional Guesthouse, село Лофу

Альтернативою гігантам мережевих готелів є Apokryfo Traditional Guesthouse. Цей розкішний бутик-готель із краєвидами на мальовниче село Лофу розташований біля підніжжя гори Олімп. Як і багато закладів у районі Троодос, Apokryfo складається з колекції кам’яних будинків, що нагадують нерухомість в англійському Котсволді. Усередині гості знайдуть шикарні інтер’єри, деякі номери мають каміни або приватні патіо (усі номери обладнані кондиціонерами).

Влітку насолоджуйтесь вечерею при свічках у ресторані Agrino, яку подають на терасі на даху або біля басейну у дворі. Меню просте і ситне, з щедрою пропозицією кіпрських мезе. Обов’язково спробуйте традиційний десерт лукумадес, що складається з медового тіста.

Amavi MadeForTwo Hotels, Пафос

Для відпочинку без дитячих майданчиків, клубів і супутнього галасу розгляньте Amavi MadeForTwo Hotels у Пафосі. Один із найкращих готелів Кіпру, розташований уздовж прекрасного узбережжя, ідеально підходить для романтичної відпустки. Увійшовши до глянцевого лобі з вікнами від підлоги до стелі, що виходять на високі пальми, шезлонги та басейни, стає очевидним, що це ідеальний "майданчик" лише для дорослих. За кілька кроків розташований пляж, а новий Antasia Beach Club пропонує жваву атмосферу. Відпочивайте на шезлонгу, насолоджуючись коктейлями, які приносять працівники Amavi, або смакуйте найсвіжіші суші. Побалуйте себе популярною стравою японського ф’южн у розкішному ресторані на даху Immenso. Не пропустіть відвідування одного з барів, зокрема популярного Selene, із відкритими столами на свіжому повітрі та авантюрними коктейлями, поданими в мушлях або з сухим льодом.

Columbia Beach Resort

Розташований серед скель мису Аспро та захований у затоці Піссурі, Columbia Beach Resort – це ідеальне місце для пляжного відпочинку на Кіпрі. Член асоціації Small Luxury Hotels of the World, курорт випромінює розкіш і особливий шарм. Ключові зручності, доступні для гостей, включають:

Спа-центр, що отримав нагороди

Кілька ресторанів і барів

80-метровий басейн із ефектом нескінченності

Однак справжньою перлиною курорту є його надзвичайний пляж із сертифікатом Блакитного прапора. Тут гості можуть ніжитися на сонці на ексклюзивних шезлонгах, наданих Columbia Beach Resort. Для тих, хто шукає пригод, доступні водні види спорту та прогулянки на човнах.

Olympic Lagoon Resort Айя-Напа

Один із найкращих готелів Кіпру – п’ятизірковий Olympic Lagoon Resort Айя-Напа, де гості будь-якого віку знайдуть щось для себе. Розташований на східному узбережжі острова, цей розкішний комплекс пропонує сучасні зручності, зокрема:

Сім басейнів у формі лагун, з’єднаних ледачою річкою

Водні гірки

Сім ресторанів

Працюючи за системою "все включено", курорт гарантує гостям доступ до їжі, закусок, напоїв і необмеженої кількості морозива без турбот про гаманець. Дитячі клуби обслуговують молодших гостей, пропонуючи понад 150 активностей, від занять із приготування моктейлів до сімейних кіновечорів під зірками з попкорном і смачними закусками. Увечері сім’ї можуть насолоджуватися бродвейськими шоу або захоплюючими цирковими виступами в Xperience Arena.

Casale Panayiotis

Фантастичні краєвиди в горах Троодос. Джерело: https://www.casalepanayiotis.com/ Фантастичні краєвиди в горах Троодос. Джерело: https://www.casalepanayiotis.com/

Для тих, хто шукає перепочинку від гамірного шуму переповнених пляжних курортів, Casale Panayiotis – ідеальний притулок. Розташований у спокійних горах Троодос на Кіпрі, цей готель є чудовим вибором для розслабленого та романтичного відпочинку, часто обирається для медового місяця. Комплекс складається з семи кам’яних будинків, розкиданих по мальовничому селі Калопанайотіс у долині Маратаса. Тут гості можуть забронювати затишний номер-студію або елегантний люкс для двох.

Що стосується харчування, гості отримають справжнє задоволення. Фрукти та овочі постачаються безпосередньо з власних садів Casale Panayiotis. Готель пропонує кілька варіантів ресторанів, зокрема:

Byzantino , грецький ресторан, що подає смачні чізкейки з медом

, грецький ресторан, що подає смачні чізкейки з медом Loutraki , із вишуканим меню

, із вишуканим меню Kava, де гості можуть насолодитися приватною вечерею для двох

Після дослідження мальовничих ландшафтів через численні пішохідні стежки та активності на свіжому повітрі гості можуть розслабитися в розкішному спа-центрі Myrianthousa. Спа-центр пропонує приватні гідромасажні ванни, басейн для гідротерапії, грязьову кімнату та широкий вибір процедур. Крім того, персонал готелю може допомогти в організації екскурсій або інших активностей, таких як дегустація вин або майстер-клас із приготування халлумі.

Four Seasons

Список 10 найкращих готелів Кіпру заслужено включає Four Seasons. Цей п’ятизірковий розкішний заклад розташований прямо на піщаному пляжі поруч із Лімасолом. Готель приймав відомих знаменитостей протягом багатьох років, але кожен відвідувач може розраховувати на найвищий рівень сервісу. Four Seasons – це рай для гурманів, які можуть насолоджуватися різноманітними вишуканими стравами. Від ресторанів із меню, розробленими шеф-кухарями із зірками Michelin, до відкритих обідніх зон – тут є щось для кожного. На території комплексу є кілька басейнів із прісною водою, за кілька кроків від приватного пляжу готелю.

Також варто відзначити висококласний спа-центр Four Seasons, який пропонує повний спектр унікальних процедур для максимального розслаблення. Готель однаково підходить як для романтичних відпусток, так і для сімейного відпочинку. Для молодших гостей є кілька дитячих клубів із розвагами, відповідними до віку, тож поки вони веселяться, дорослі можуть насолоджуватися компанією одне одного в комфортних люксах.