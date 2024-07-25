Жорстокі удари по Україні скорочують Путіну можливість для маневру

Низка експертів розцінила серію жорстоких ударів по Україні як підвищення Путіним ставок перед можливим початком переговорного процесу, проте вони, навпаки, посилили позиції радикалів, які вимагають війни до переможного кінця та вважають зрадою будь-які переговори. Залежність Путіна від радикалів зменшує можливості для маневру і лише погіршує переговорні позиції Москви. Загнавши себе в колію постійної ескалації, Росія неминуче вплутається в нову гонку озброєнь, яка здатна зруйнувати її економіку, пише у своєму матеріалі Jamestown Foundation.

В начале июля Россия нанесла серию жестоких ударов по территории Украины, в результате которых десятки человек были убиты, и сотни – ранены. В том числе была разрушена главная детская больница Украины "Охматдет", где лечились в том числе онкобольные дети. Ряд обозревателей полагает, что удары по украинским городам и киевской детской больнице сделаны ради усиления путинских переговорных позиций в вопросе прекращения огня.

а первый взгляд создается впечатление, что это действительно так. Обозреватель праворадикального телеканала "Царьград" Андрей Перла не скрывал своей радости по поводу ударов хоть и отметил, что это "недостаточное воздаяние за теракт на Севастопольском пляже". При этом он открыто выразил надежду, что ряд европейских политиков на фоне последних бомбардировок смогут донести до своих коллег мысль о том, что "не нужно рассуждать о победе над Россией, а нужно как-то с этими русскими договариваться".

В последнее время не только в кругах российских "военкоров", но и военных экспертов усиливается нарратив о том, что любые переговоры приведут к капитуляции России, и единственное, на чем следует сосредоточиться – это война до победного конца. Авторы близкого к российскому Министерству обороны сайта "Военное обозрение" все чаще призывают "обезглавить укрорейх, систематически уничтожать его центры принятия решений и лично военных преступников". "Заморозка – это стратегическое поражение РФ. Антирусский, преступный режим останется на большей части Новороссии-Малороссии", – уверяют они.

Под натиском таких настроений даже те, кто ранее писал о перспективе переговоров как о желательной, начали менять или как минимум "уточнять" свою позицию. Тот же Андрей Перла на следующий день написал новую статью, где принялся рассуждать о том, что серии жестоких ударов не только нанесли ощутимый урон внешнему врагу, но и "стали одновременно ударами по внутреннему врагу", то есть по сторонникам переговоров. По словам Перлы, до тех пор, пока большинство людей мечтает и мире и не живет по законам военного времени, победа невозможна, и новые атаки стали свидетельством окончательного поражения всех, кто призывал к миру.

"Так же как врага внешнего, решительные удары лишают надежды и внутреннего врага. Россия не прогнется. Россия не остановится. Россия не согласится на ничью – со смертельным врагом не может быть ничьей", – заявляет он. Параллельно с этой риторикой набирают силу нарративы, окончательно расчеловечивающие украинцев. Комментаторы "Царьграда" прямо призывают признать, что "на той стороне нет людей", и необходимо запретить себе считать людьми всех украинцев, включая детей.

Вдохновленные ударом по детской больнице, радикал-патриоты начали перечислять новые цели российской армии. Кто-то "скромно" настаивает на скорейшем захвате Одессы, Николаева и Херсона, тогда как другие призывают готовиться к полноценной "битве за воздух" и дальнейшей эскалации. Постоянный автор "Военного обозрения" Александр Ставер и вовсе открыто призывает ликвидировать президента Зеленского. В одном все спикеры однозначно сходятся: "подписание мирного договора в существующих условиях может стать очень дорогой ошибкой для России".

Начав полномасштабную агрессию против Украины, Владимир Путин уже поставил себя в серьезную зависимость от радикалов, а потому не может не считаться с их мнением. С другой стороны, провоенные комментаторы все сильнее требуют от общества начать жить по законам военного времени, тогда как Кремль все еще старается избежать слишком сильного повышения издержек войны для основной части общества. Скорее всего, во избежание социальных потрясений, российские власти и дальше будут позволять людям дистанцироваться от войны. Это значит, что единственной "подачкой", которую режим способен будет дать радикалам, останется ужесточение ведения войны.

В то же время дальнейшая эскалация требует новых вливаний в оборонный бюджет и втягивание в долгую гонку вооружений. Автор портала Re-Russia Артем Орлов еще в 2022 году предостерегал, что "экономика войны становится еще одним вызовом для путинского режима". Эксперт прогнозировал сокращение российского экспорта и дальнейший рост бюджетного дефицита, в результате чего для граждан следующий год будет выглядеть хуже, чем предыдущий. В случае втягивания Москвы в более глобальное противостояние негативные тенденции могут развиваться гораздо быстрее, чем предсказывали аналитики.