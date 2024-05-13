Заміна Шойгу Білоусовим – це ставка Путіна на наведення 'економічного' порядку у військах

Цікавий факт. На міністерській посаді Шойгу перебував більше, ніж Путін на президентській - 18 років він очолював Міністерство надзвичайних ситуацій і 12 років Міністерство оборони. Загалом - 30 років.

Звичайно, за усі ці роки, сидячи на ресурсних міністерствах, у Сергія Кужугетовича є не один скелет у шафі. І нещодавній арешт його заступника - Тимура Іванова (що не могло статися без вказівки "зверху), напряму стосується і системи, яку вибудував Шойгу. Іванов, до слова, став заступником міністра оборони ще у 2016 році, і, як повідомляється у прес-релізах, "відігравав важливу роль у проєктах реконструкції Маріуполя". Тобто, заробляв на військовому бюджеті.

Прихід нового очільника в Міноборони - Андрія Білоусова - це ставка Путіна на наведення "економічного" порядку у військах. Велика "радянська армія" з Білоусовим буде намагатися перебудувати свою економіку більш ефективно, щоб задіювати більші ресурси і правильно їх менеджерити. Тому для нас зміна управителя в МО РФ - додатковий стимул передивитися ефективність наших управлінських кадрів і їх здатність конкурувати з російськими. Бо коли війна - на виснаження, треба брати якщо не ресурсами, то інтелектом.