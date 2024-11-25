Вибух літака у повітряному просторі Литви. Хто стоїть за терористичним актом?

Тим часом у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL впав на двоповерховий житловий будинок, спричинивши сильну пожежу. На борту перебували два пілоти і два співробітники.

Показово, що ще не пройшло і місяця з повідомлення польської прокуратури про підготовку росіянами терактів на рейсах тієї ж компанії DHL, що мали відбуватися у напрямку США та Великобританії. І от літак DHL вибухає у небі Литви.

Минулого тижня, після інформації про дозвіл завдавати удари західними ракетами по РФ, я прогнозував на радіо саме таку "відповідь" з боку росіян. Нарощування тероризму у державах НАТО.

Це абсолютно вписується у логіку терористичної російської держави. Завдавати пряму відповідь ракетами вони поки що бояться. Хоча і кричать скрізь про "вступ у війну з НАТО". Тому будуть накручувати маховик тероризму. Можете не сумніватися. І до цивільних літаків, різанин у людних місцях та вибухів будинків дійде.

А головний російський терорист, у властивій для нього манері, буде висловлювати "співчуття" та "шкодувати" щодо того, що "політичні розбіжності не дають їм разом з західними державами боротися проти тероризму".

Україна домагається давно визнання Росії "державою – спонсором тероризму". Це може зробити Білий Дім, але не хоче. Бо "не на часі", і взагалі "не треба закривати шляхи дипломатії".

Тому навіть такий відвертий теракт як удар по "Охматдиту" вони воліли не помічати. Хоча навіть матеріалів, зібраних ДБР та СБУ більш ніж досить, аби все було зрозуміло. Зрозуміло, що це теракт, здійснений з метою залякування цивільних українців.

"Захід" займав просту позицію. Так, це теракти. Але теракти "усього лише" проти українців. Тому можна не зважати. Вони думали, що терористи обмежаться Україною, і знову помилилися. Починається терористична війна Росії проти НАТО. І це якраз той формат війни, де РФ сповнена професіоналів та кваліфікованих фахівців. Вони вміють це робити. Можете навіть не сумніватися. Технологію відпрацьовували не одне десятиліття. І що на це відповісти? Це ж треба буде доводити. Знаходити докази. А вал паніки буде ширитися, і саме на нього буде спиратися раш-м.

Не можна ігнорувати тероризм. Навіть якщо цей тероризм "усього лише" проти України. Адже цей тероризм прийде і до вас.