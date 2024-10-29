Вибори в Грузії та Молдові як відображення лінії фронту в Україні

Серед багатьох чинників, що призвели до таких результатів виборів у Молдові та Грузії, залишився майже поза увагою фактор російсько-української війни. Майже тому, що на передвиборчі білборди "Мрії" з руйнуваннями, здійсненими рашистами в Україні, звернули увагу всі. Але далі констатації факту та вираження справедливого гніву не пішли.

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Эти билборды "Мечты" очень напоминали цветные картинки разлагающихся органов людей, которые партия Зеленского стала помещать на пачках сигарет с 2023 г. уже после второго российского вторжения. И то, и другое нельзя назвать иначе как пожеланием зла и смерти. В Украине "Слуги народа" желают этого всем, кто курит и наполняет госбюджет деньгами от акциза на сигареты, а "Мечта" пожелала смерти и разрухи всем грузинам, если они за неё не проголосуют.

Очень древний маркетинговый ход, применявшийся православной и католической церквями в виде картин с изображениями Страшного суда и ада. Протестанты от этой практики отказались. Иудеи и мусульмане ею не пользовались из-за запрета на живопись и того, что в их теологии тема ада раскрыта плохо.

В католической и православной церквях к этой практике отношение неоднозначное. Ею обычно стараются не злоупотреблять и помещают адскую живопись не возле алтаря, а в укромных местах. При торговле раем и адом в одном комплекте должна выдерживаться их правильная пропорция. Фанаты адских мук среди священнослужителей встречаются, но составляют очевидное меньшинство, даже в Грузинской церкви. Если бы обстояло иначе, то стены храмов выглядели бы наглядным пособием по расчленёнке и садизму.

"Мечта" позиционирует себя как партию консерваторов и традиционалистов и на её митингах обычно присутствуют сотрудники церкви. В августе "Мечта" заявила, что хочет объявить православие государственной религией. Воспротивился даже каталикос-патриарх Илья II, имеющий дружеские отношения с Иванишвили, и попросил этот пункт из программы партии удалить. При всей схожести во взглядах церковь в Грузии не хочет становиться придатком к "Мечте" и государству, как это произошло с РПЦ в РФ.

Партия Иванишвили хотя и много кричала о своём традиционализме, противопоставляя его вольнодумству в Евросоюзе, но не рискнула по примеру Москвы устроить кампанию по борьбе с квадроберами. Притом, что Кремль рекомендовал, и лавров демонстративно приставал к Пашиняну с вопросом, если ли в Армении квадроберы. Лавров охотно задал бы этот вопрос и Иванишвили, но перед выборами им лучше было не встречаться, чтобы не светить "Мечту" как иноагентов РФ.

Москва всячески подсказывала Иванишвили, что ему надо строить предвыборную кампанию на борьбе с квадроберами и теми, кто не хочет обзаводиться детьми. Лозунгом "Мечты" должно стать – "Даёшь прямохождение и безграничное деторождение". "Путин" на саммите БРИКС даже заявил Моди, что завидует Индии, так как там рождается много детей. Можно подумать, что Моди лично к этому причастен, притом, что в Индии много лет велась кампания по сокращению деторождения и за стерилизацию женщинам давали премии.

В итоге РФ стала территорией густо населённой квадроберами. Не проходит и дня, чтобы СМИ не сообщали о новых встречах с ними на улицах, не только городов, но и сёл. Квадроберы найдены даже в Якутии. Ожидается открытие на Чукотке собачьих упряжей из детей-квадроберов. На расеи, если родина прикажет, то встанешь на четвереньки и не только залаешь, но и захрюкаешь, и детей этому научишь. Невинная забава, покажи детка, как кошечка мяукает и как жабка квакает, скоро будет объявлена тлетворным влиянием Запада. В полицию начнут поступать сигналы – у соседей вчера дочь мяукала, требую их выселения в Сибирь.

При всех своих связях с Москвой партия Иванишвили поняла, что в Грузии этот номер не пройдёт, – другой менталитет. Но как визуализировать свой традиционализм – не знала. Хорошо исламским фундаменталистам – закутал жену до глаз, сам оделся по моде времён пророка Мухаммеда, и сразу видно – традиционалист и консерватор. В христианстве так не получается. В итоге нашли выход в картинках с разрушениями в Украине, но до сцен с разлагающимися людьми, в отличие от борцов с сигаретами, не докатились.

В Молдове такие картинки развешивать на улицах под выборы не позволяла полиция. Поэтому промосковские партии были вынуждены на пальцах объяснять, что если Санду выберут на второй срок, то авиация РФ сделает из Кишинёва второй Бахмут.

В Грузии и Молдове это одинаково привело к низкой явке. Притом, что все называли эти выборы историческими и судьбоносными. В Молдове явка составила 51%. В Грузии около 59%, но поскольку компьютеры приписали много "мёртвых душ", то реально она чуть выше, чем в Молдове. В исторический момент половина грузин и молдован решила отсидеться дома и в истории не участвовать. Среди них какой-то процент составляли те, кто безотлучно работал – транспортники, продавцы и другие группы, и проголосовать не смог. Но этот процент вряд ли очень велик. Проголосовавшая половина разделилась почти пополам.

В результате имеем – две четверти людей определились, а половина не знает, и из этих цифр надо вычислить волю народа. Половина людей отказывается делать выбор и хочет, чтобы волны истории сами выбросили их на какой-нибудь берег. Мнение революционеров и демократов прошлого, что все люди правильно понимают свои интересы и ход истории, и реализовать свои чаяния им мешают лишь монархи и авторитарные власти разбивается об этот факт.

С конца XIX в. и до середины ХХ в. в почти всех странах Европы участие в выборах было не только правом, но и обязанностью. Сегодня это сохраняется только в Бельгии, Греции, Люксембурге, Лихтенштейне и одном из кантонов Швейцарии. Не участвовать в выборах могут лишь проживающие за границей и лица старше 70 или 75 лет. В Австралии это правило действует с 1924 г. За неучастие в выборах предусмотрен штраф 20 долларов, но на практике штрафуют редко. Участие в выборах обязательно в Турции и для мужчин в Египте. Это правило действует в Аргентине, Бразилии, Чили, ряде стран Южной Америки и Океании. Интересно, что в Венесуэле его отменили в 1993 г., и чависты это правило не восстановили. Участие в выборах обязательно в КНДР, но не обязательно в Китае. Явка в странах, где оно действует, выше 80%, что позволяет говорить – народ сделал выбор, пусть за него и отвечает.

В случае Грузии и Молдовы на решение отсидеться дома прямо повлияла ситуация на фронте в Украине. В 2022 г. люди на улицах Тбилиси бурно радовались, видя как меняется на экранах линия фронта в результате Изюмско-балаклейской операции. Но второй год она меняется, пусть и медленно, в другом направлении. Для тех, кто в Грузии и Молдове хочет под зонтик НАТО от российского империализма и авторитаризма, это плохой знак: НАТО бездействует. Естественно, грузины и молдаване примеряют ситуацию к себе и задаются отнюдь не праздным вопросом, будет ли НАТО их защищать в случае агрессии РФ или в Белом доме заявят, что хотят увидеть, как грузины разгромят все российские армии, и что не сомневаются в их победе и будут с ними столько, сколько потребуется для этого.

Результаты выборов в них – это в значительной мере отражение ситуации на фронте в Украине. Для грузин особенно. Если бы к октябрю фронт сместился ближе к границе с РФ, то адские билборды "Мечты" были бы неуместными и бесполезными. Но фронт двигается в другую сторону, а Грузия и Молдова небольшие страны с населением в 2,6 и 3,5 млн. человек. Можно сказать, в них все друг друга знают. Во всяком случае тех, кто социально активен. Соответственно, в Грузии и Молдове многие вынуждены думать о том, что в случае вторжения войск РФ их ждёт либо вторая Буча, либо быстрая эмиграция. По этой причине половина осталась дома, а кто-то ушёл в "петеновское Сопротивление" и голосовал за "Мечту".

Термин "петеновское Сопротивление" появился во Франции, когда президентом с 1981 по 1995 г. был социалист Франсу Миттеран. В 1940 г. он воевал с немцами, попал в плен, бежал и затем работал в администрации коллаборанта маршала Петена. Делала паспорта для подполья и как-то ещё помогал Сопротивлению. На выборах ему это припомнили, так как голлисты и коммунисты до сих пор воюют с петеновцами, олицетворением которых по традиции считается семья Ле Пен. При этом коммунисты забывают, что их вождь Морис Торез в 1940 г. был самым известным уклонистом. Даже Макрону в этом году не удалось на досрочных выборах сломать традицию, и его партия вынуждена балансировать между Национальным фронтом (Союзом) Ле Пен и Народным фронтом просто коммунистов, неокоммунистов и социалистов, как реликтом из 1936-1938 г. Это притом, что младшая Ле Пен давно ушла из политики, а старшая близка к этому. Французский традиционализм – это нечто.

Для Молдовы надо отметить ещё такой фактор как просоветская партия, состоящая не только из гагаузов. Если бы в Молдове в 1990-ые с ней поступили также как в Эстонии и Латвии и отстранили бы от выборов пока не выучат румынский язык, то её развитие шло бы столь же прямолинейно, как в этих странах и Литве, где значительного числа русских не было. Но так как этого не сделали, то Молдова движется зигзагами с отклонениями к коммунистам и социалистам, которые просто доморощенные авторитаристы.

В Грузии такая партия незначительна, несмотря на то, что дом-музей Сталина никак не закроют. На этих выборах выстрелил новый фактор – технические средства для подсчёта голосов, рекомендованные из самых благих побуждений ЕС. Теперь 500 наблюдателей из стран демократии сидят в Тбилиси и не понимают, где произошёл подлог. Традиционных фальсификаций мало и в ряде случае они выглядят вообще как отвлекающие действа. Все догадываются, корень зла спрятан в электронных урнах и в компьютерах, принимавших с них информацию. Но среди 500 наблюдателей нет программистов, способных выявить, где именно изменили программы так, чтобы компьютеры с урнами автоматически добавляли голоса "Мечте" за счёт тех, кто не пришёл, или другим способом.

Поэтому ждут программистов, которые докажут, что данная урна дописывала ей голоса. Похожий случай был во Флориде в 2000 г. Там с перевесом в 6 тыс. голосов победил Буш, но Демпартия взяла это под сомнение, и Верховный суд по её просьбе назначил пересчёт вручную. Однако пересчёт ближе к финалу был прекращён Верховным судом без всяких объяснений, а демократы согласились, что победил Буш, а не Гор. Возможно только одно объяснение – пересчёт выявил, что у Буша перевес намного больше, чем 6 тыс. голосов. Если бы это предали гласности, то демократы оказались бы в крайне неудобной ситуации. Поэтому они смирились с поражением и попросили суд прекратить пересчёт и не оглашать его результат.

Теперь программистам и не только предстоит вывести на чистую воду "Мечту", которая вопреки заявлениям о любви к традициям проявила нетрадиционный подход к подлогу на выборах. Вероятно, комплексный, и использовала не одну, а несколько схем.

В целом можно вывести закономерность, чем авторитарней партия, тем больше она любит разные электронные приспособления для голосования. Особенно, когда понимает, что не пользуется поддержкой. Они замечательно сокращают затраты на фальсификации и делают этот процесс почти невидимым.