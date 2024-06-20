Вояж Путіна в КНДР: про що мовчать російські пропагандисти

Візит путіна в КНДР вже породив цілу низку чудових історій, за результатами зустрічей і підписання деяких папірців, які, до речі, Пхеньяном ніколи не дотримувалися. Що найцікавіше, породжують ці історії насамперед російські пропагандисти, а жалісливі місцеві графомани їх затягують у наш інформаційний простір.

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Например, вот КНДР и рф заключили договор "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников, а это значит, сейчас как поедут 200 тысяч, или нет, 500 тысяч отборных северокорейских спецназовцев в Украину воевать и будет Киев за три дня!

Хочу напомнить, что истории про то, как северокорейский спецназ едет в Украину, мы слышим уже не в первый раз и ретранслируют их в первую очередь российские говорящие головы, которые и до 2022-го года не особо отличались здравомыслием и логикой заявлений. К тому же, знание корейского среди российского офицерского состава выведено же на уровень базовых знаний, правда же? А вообще, сама мифология этого вброса весьма забавна, ведь она подчёркивает тот факт, что у РОВ проблемы с людским ресурсом.

Но, не тысячи корейских спецназовцев пополнят РОВ, а сотни тысяч и даже миллионы боеприпасов. Это очевидно. Поставки артиллерийских боеприпасов 152-мм и 122-мм, реактивных снарядов 122-мм, мин 120-мм и 82-мм продолжатся. И тут российская пропаганда опять выступает на передний край, особенно после того как ряд профильных площадок и экспертов артиллеристов в деталях разъяснили, почему северокорейские снаряды – это хлам. В обязанности пропагандистов вошло пояснить потребителю информационного фаст-фуда, что это гениальная сделка, поскольку Украина такого количества от своих партнёров никогда не получит, а количество всегда побеждает качество.

Правда, российские пропагандисты забывают упоминать по какой цене Ким Чен Ын их гению многоходовочек продаёт этот хлам.

Но, меньше всего в информационном пространстве говорят о том, что путин договаривался с Ким Чен Ыном и о поставках техники. Военно техники. И эта позиция в переговорах была одной из самых важных!

В настоящее время практически все российские склады и центры хранения техники опустошены. В этом году у россии закончатся запасы советской техники, оставшейся ей по наследству, в тех количествах, которые могли бы позволить компенсировать каждый месяц потери в ноль. Российская армия по потерям техники будет уходить в минус и процесс её истощения и ослабления только ускорится.

С начала 2024 года россия по всему миру ищет страны, пользователи советской и российской техники, готовые её продавать рф. И одной из наиболее перспективных стран в поставках данной позиции является КНДР.

В российских меди разносят бредни про 100500 корейских спецназовцев и превозносят поставки снарядов и ракет в россию, но умалчивают факт переговоров о технике. Поскольку если его упомянуть, то таким образом признать опустошение складов и близость к полному истощению.

У КНДР на вооружении стоит линейка танков Т-54/55 (до 2 тысяч) и Т-62 в местном варианте Чхонма-хо. Стволы 115-мм 2А20 и 125-мм 2А46 (модификация Согнун-915) под выстрелы 115-мм и 125-мм.

Так же у КНДР обширная линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждаются РОВ. Помимо ствольной артиллерии имеется и 122-мм РСЗО - аналоги БМ-21 "Град" и до 10 тыс миномётов калибров 120-мм, 82-мм и т.д.

Кроме того армия КНДР имеет на вооружении тысячи разных модификаций как колёсных так и гусеничных ББМ. Интерес россии относительно данного типа техники присутствует, особенно с учётом её ежемесячных потерь в зоне БД.

Конечно, Ким Чен Ын не предоставит путину столько, сколько тот просит. Одна из причин – Ын параноик, который верит в опасность для него от Японии, ЮК и США, а потому ему самому эта технику нужна для защиты. Но поделиться, по запредельной цене, конечно по-братски он сможет несколькими сотнями танков и даже тысячью-другой ББМ, требующих ремонта и давно не эксплуатируемых. Ну, а как же, брат брата не обманет!