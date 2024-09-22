Війни російської псевдоопозиції: хай чубляться

Не слідкую за розвитком конфлікту в стані російської псевдоліберальної псевдоопозиції. Але щиро бажаю завзяття усім сторонам

1. Відповідно до моєї класифікації росіян на корисних, шкідливих та решту неважливих, російська псевдоліберальна псевдоопозиція відноситься до шкідливих, оскільки підтримує на Заході шкідливий міф про можливість демократизації російської імперії, який породжує системні дії Заходу задля збереження російської державності в імперському форматі.

2. Ворогом України є не Путін, ворогом України є Російська імперія.

Демократизація імперії неможлива, єдиний шлях до змін -- це деімперіалізація й деколонізація, і це зазначено в резолюціях Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ.

Попри ці резолюції, чимало політиків на Заході живуть міфом про "прекрасну Росію майбутнього". Це породжує стримування України, щоб не завдати Росії нищівної поразки.

3. Вищезазначені росіяни є псевдолібералами, бо ліберал відзначається підтримкою прав людини й прав народів, а вони є прихильниками імперського формату держави. Також вони є псевдоопозицією, бо фактично грають на боці путінського режиму -- чи свідомо, чи несвідомо, не має значення.