У Росії танки не закінчаться ніколи?

Станом на кінець 2024 року на зберіганні центральних база резерву танків по Росії ситуація така.

Більшу частину запасів російських ЦБРТ вигріблено ґрунтовно! Зокрема, на зберіганні ЦБРТ 187, 230, 240, 245, 246, 295, 330, 342, 835, 7033 станом на зараз перебуває 0 танків. Нуль! Тобто вигребені повністю!

На 239 (Т-80БВ), 1295 (Т-55/62/80БВ) і 7035 (Т-72Б) ЦБРТ залишилося не більше ротного комплекту танків.

За батальйонним комплектом залишилося на 943 (Т-72Б) і 6018 (Т-72/80БВ) ЦБРТ.

За бригадним комплектом на 22 (Т-72Б/80БВ/У/90) і 904 (Т-72Б) ЦБРТ.

За рештою ЦБРТ на зберіганні залишилося менше ніж 3 000 танків, з яких до половини це танки Т-55/Т-62!

Так само важливе уточнення, в залишку перебувають танки, які складніше відновлювати і вимагають більше часу на ремонтних підприємствах, через свій вкрай гнітючий стан. Тобто, середній термін відновлення 1 ОБТ збільшується в середньому в 3 рази. Частину танків неможливо відновити взагалі.

Окремо зазначу, що крім відновлення і ремонту з ЦБРТ є ще одна категорія - ремонтовані пошкоджені в боях танки. Але це вже інша категорія і зовсім інша тема, про яку погоримо згодом.