У Кремлі народжують меморандум, а Трамп взяв роль акушерки

Захарова наступного дня після дзвінка Трампа 19 травня у кремль обіцяла народити меморандум про мир та передати Україні до літа. Але оскільки пологи у кремлівців йдуть туго, то Трамп взяв на себе роль акушер і обіцяє зробити кесарів розтин, якщо погано будуть тужитися.

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В результате появился мем от Трампа "путин сошёл с ума", на что песков заявил 26 мая – Трамп эмоционально перегрелся. Трамп предупредил 27 мая кремлёвцев, чтобы они "Не играли с огнём" иначе с РФ "произойдут плохие вещи". Заодно предложил кремлёвцам его поблагодарить за то, что "плохие вещи" с РФ ещё не произошли. Медведев вечером 27 мая робко ответил, – "Я знаю только одну действительно плохую вещь – это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает!". Ни слова о ядерном пепле на месте Вашингтона и о том, что у РФ есть ядерное оружие, как говорили Обаме и Байдену. Трамп из-за разницы во времени это ещё не читал, но к вечеру 28 мая или утром 29 мая обязательно ответит.

В беседе Трампа с кремлёвцами принял участие также Игорь Брусило, один из замов Ермака, заявивший 27 мая, что в Москве могут не тужится с меморандумом, если в нём будет написано, что Крым, Запорожье, Херсонщина, Донетчина и Луганщина – это РФ. В Украине такое обсуждать не намерены и следовательно, встреча в Стамбуле не состоится.

Похоже, на это и рассчитывают в кремле, чтобы сказать – Украина от переговоров сама отказалась и выбросила наш меморандум в окно. Но этот расчёт содержит две просчёта.

Просчёт первый – США, Европа и Украина требуют от Московии прекращения огня на месяц без всяких условий, и лишь после этого согласны обсуждать её меморандумы. Но в кремле юлят, прикидываются тупыми и рисуют схему – сначала согласие на меморандум и лишь затем прекращение огня, если согласитесь с нашим условиями. Если нет, то и нет смысла говорить о прекращении огня. Де-факто это диктат, а де-юре ультиматум. Но это идёт в разрез с линией Трампа, и тому в итоге ничего не останется как показать в натуре РФ "плохие вещи".

Второй просчёт – кремлёвцам предстоит не только родить на днях свой меморандум, но и передать его Украине. То есть, предать его гласности. Лавровскую формулу про "реалии на земле" в него вписать нельзя. Нужно вписывать конкретные земли, которые РФ хочет отнять у Украины, а это означает саморазоблачение. Такое, которое нельзя прикрыть воем о некоем русском языке и прочей лабудой. После этого Трампу останется лишь положить рядом с их меморандумом Будапештский меморандум и подчеркнуть в нём пункт, где записано: РФ является одним из гарантов территориальной целостности Украины. Ничего себе "гарант", претендующий минимум на 20% территории.

Республиканской партии будет несложно опубликовать в США оба меморандума, что она с удовольствие и сделает, с прицелом на промежуточные выборы в Конгресс осенью 2026 г. Сделает и задаст вопрос, кто агент кремля – Трамп или Обама? Естественно, это не единственная причина у администрации Трампа для популяризации "хотелок" Москвы.

В этой ситуации Трамп получит карт-бланш заявить Европе, какие санкции?! Полный запрет на торговлю с РФ до вывода оккупационных войск из Украины. То есть, эмбарго, как говорят на расеи. Трампу сделать это будет легко, так как торговый оборот США с РФ в 2024 г. был чуть выше 600 млн. долларов. При этом США купили у РФ всё, что хотели с запасом, и не проблема больше ничего не покупать.

Московиты после такого могут быстро согласиться на 30-дневное прекращение огня без всяких меморандумов и вычеркнуть из своей конституции пять регионов Украины. Но это уже может не удовлетворить Трампа, и он начнёт поднимать ставки, как после казуса в Овальном кабинете с договором о редкоземельных металлах. Для прояснения сознания кремлёвцам Шестой флот США с 5 по 17 июня примет участие в учениях на Балтике 14 стран с использованием 45 кораблей и 75 самолётов.

Трамп готовится выйти из переговоров и полноценно войти в роль акушера. Москва сама напросилась, объявив о родах меморандума, вместо того, чтобы в мае подписать соглашение о 30-дневном прекращении огня. Долго рожать меморандум в кремле не смогут, так как взвинтили Трампа болтовнёй пескова и медведева.

Если не начнут откатывать назад, то придётся кроме меморандума рожать и большую мобилизацию в РФ, а с ней и ещё что-то. В частности, уже рожают закон, запрещающий выдавать кредиты физлицам, якобы в целях борьбы с мошенниками. Может появиться и закон об изъятии автомобилей в целях устранения автоаварий. Замораживание личных счетов, о котором полгода говорит профессор Соловей, тоже может стать реальностью при подготовке РФ к третьей мировой войне, которую ей обещает медведев. В этом случае Трампу ничего другого не останется как переквалифицироваться из акушера в хирурга и прооперировать РФ без анестезии.