У якому разі Путін відмовиться від ядерного шантажу

Володимир Путін запевняє, що не має наміру вдаватися до ядерного удару. Проте залякування Заходу досі залишається однією із головних стратегій Кремля, пише СЕРА.

Російська пропаганда вже понад десять років загрожує Заходу завданням ядерного удару. Ще навесні 2014 року один із головних кремлівських пропагандистів Дмитро Кисельов заявив, що Росія може перетворити США на радіоактивний попіл. В останні роки заклики завдати ядерних ударів по території Великобританії, Франції, Польщі та інших країн НАТО звучать практично щодня на центральних телеканалах у топових політичних шоу.

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К пропагандистам присоединились и прокремлевские аналитики. Так, год назад почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов написал большую статью, в которой всерьез утверждал, что превентивный ядерный удар по странам Запада "может уберечь человечество от глобальной катастрофы". Следующим шагом процесса запугивания Запада стало демонстративное проведение Москвой учений с тактическим ядерным оружием, страх перед применением которого, как не раз предупреждали эксперты, уже утрачен многими российскими военачальниками.

Тем не менее, в начале июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин призвал своих наиболее радикальных последователей "не упоминать всуе" угрозу применения ядерного оружия, хотя и не исключил возможность изменения российской ядерной доктрины. Прокремлевские Телеграм-каналы сделали вывод, что данное заявление президента повлияет на нарративы военкоров и пропагандистов.

Владимир Путин выступает перед представителями информагентств на ПМЭФ. Петербург, 5 июня 2024 года

Однако не стоит надеяться, что после заявления Путина шантаж может исчезнуть из риторики кремлевских чиновников и пропагандистов. Российские военные аналитики вполне откровенно сформулировали подход Москвы к взаимодействию с западным миром, заявив, что "противник должен жить в страхе". По их словам, независимо от того, будет ли применено ядерное оружие, "необходимо дать понимание того, что любое посягательство на стратегические объекты России приведет к однозначно фатальным последствиям".

Впрочем, и среди прокремлевских военных экспертов встречаются те, кто, даже повторяя все пропагандистские штампы про зловещий Запад, мечтающий уничтожить "русский мир", настаивает на недопустимости применения ядерного оружия. По их словам, это может стать "просто праздником для наших противников", и Россия в таком случае "войдет в новый мировой порядок в ранге побежденной державы, как Япония и Германия после Второй мировой войны".

Для того, чтобы обосновать сравнение России с гитлеровской Германией, авторам пришлось перевернуть с ног на голову всю историю, утверждая, что Вторую мировую войну начали США, Британия и Франция для того, чтобы "принести в жертву" Германию, Россию и Японию. Однако при всем безумии подобных конструкций очевидно, что главный смысл таких статей – попытка предостеречь российское руководство от бряцанья "ядерной дубинкой".

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", способной нести ядерное оружие, с космодрома Плесецк на северо-западе России, 20 апреля 2022 года

Однако даже на фоне некоторого изменения пропагандистской установки и развития нарратива о недопустимости ядерных угроз российские власти тут же нашли другой способ наращивания эскалации. Так, на том же самом Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин пригрозил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, где будут наноситься чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Еще одной угрозой, которую активно эксплуатирует кремлевская пропаганда, является угроза "глобального столкновения" России и НАТО. На днях аналитики дискуссионного клуба "Валдай" опубликовали статью о том, что угрозу большой войны следует воспринимать серьезно. По их мнению, риски такой эскалации существенно растут в случае появления на территории Украины военных контингентов стран Альянса или даже использования в войне аэродромов стран НАТО. Такого рода угрозы можно также рассматривать как форму завуалированных ядерных угроз, учитывая, что Путин не раз повторял, что "глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество".

Впрочем, некоторые пропагандисты пытаются заверить россиян, что перспектива войны с Европой хоть и практически неизбежна, но не так уж и страшна. Они рассчитывают на то, что НАТО не будет заступаться за страны, которые решатся напрямую участвовать в российско-украинской войне. По их словам, задача российского руководства здесь – обеспечить "войну с отдельными европейскими странами, а не со всей зарубежной Европой", не выводя театр военных действий за пределы Украины.

В отличие от предыдущих угроз, создается впечатление, что многие в российском руководстве всерьез рассматривают подобный сценарий и считают его желательным для себя. Европейские политики не раз отмечали, что Владимир Путин постоянно пытается проверить единство НАТО, и может всерьез надеяться, что США и страны Европы не заступятся за очередных жертв его агрессии.

Другой вопрос состоит в том, выгодна ли подобная эскалация самой Москве. Даже независимые экономисты признают, что Россия способна выдерживать текущий уровень военных расходов в течение долгого времени. Это позволяет Владимиру Путину поддерживать иллюзию "осажденной крепости", одновременно не провоцируя слишком сильное недовольство населения. Очевидно, что в случае реальной войны со странами НАТО эта ситуация изменится.

Однако не стоит забывать, что российская внешняя политика напрямую зависит от внутренних обстоятельств. В случае, если "патриотический консенсус" начнет ослабевать, как это уже происходило через несколько лет после аннексии Крыма, Путину может понадобиться новый виток эскалации конфликта. В этот момент его желание попробовать на прочность единство НАТО может взять верх. Именно поэтому крайне важно демонстрировать единство Запада в отражении любых вариантов агрессии. Российское руководство должно четко понимать, что никакая эскалация конфликта не пройдет для него безнаказанно.