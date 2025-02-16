Український день в Мюнхені: тези Зеленського, що викликали резонанс

Український день в Мюнхені

15 лютого став своєрідним українським днем на Мюнхенській безпековій конференції. Неофіційно, звісно.

Вранці був виступ Президента Зеленського з низкою принципових заяв. Вдень відбувся "Український ланч", організований вже у восьмий раз Фондом Віктора Пінчука. На ньому виступили декілька лідерів європейських країн. Але головна увага була прикута до виступу і відповідей на запитання генерала Кіта Келлога, спецпредставника Трампа по переговорах щодо завершення російсько-української війни. А ввечері відбулась панельна дискусія про план миру в Україні, в якій взяли участь той самий Кіт Келог, а також міністри закордонних справ України (А.Сибіга), Великобританії (Д.Леммі), Польщі (Р.Сікорський). Та й взагалі саме Україна, але вже в контексті трампівських мирних ініціатив, була в центрі уваги більшості дискусій в Мюнхені.

З виступу Президента Зеленського виокремлю найбільш важливі, на мій погляд, заяви:

- "Жодних рішень щодо України без України – жодних рішень щодо Європи без Європи".

- "Будьмо відвертими – зараз ми не можемо виключати можливість того, що Америка може сказати "Ні" Європі щодо питань, які їй загрожують. Багато лідерів говорили про Європу, якій потрібні власні Збройні Сили – Армія Європи. Я вважаю, що цей час настав. Збройні Сили Європи мають бути створені".

- "Путін спробує змусити президента США стояти на Червоній площі 9 травня, але не як поважного лідера, а як реквізит у власній виставі".

- "Я не зніму питання членства України в НАТО зі столу переговорів, якщо не членство в НАТО, то умови для побудови іншого НАТО в Україні". … "найбільш впливовий член НАТО, здається, Путін, бо він має вирішальне слово – кому бути в НАТО, кому ні".

Чому звертаю увагу саме на ці тези? По-перше, тому, що саме вони викликали найбільший резонанс. По-друге, вони відображають позицію України в тих дискусіях, які ідуть в Мюнхені, і далі будуть тільки посилюватись. Тези про "Збройні Сили Європи" і НАТО я б поєднав. На мій особистий погляд, якщо Трамп послабить увагу і до НАТО і до Європи, тоді або в рамках того, що буде залишатись від НАТО, або замість нього, доведеться створювати ті самі "Збройні Сили Європи", частиною яких мають стати Збройні Сили України. І це подолає ту патову і навіть тупикову ситуацію навколо перспектив членства України в НАТО, яка існує вже більше 15 років (з 2008 року), і при президентстві Трампа може стати абсолютно глухим кутом. Тому нам треба починати думати не стільки про членство в НАТО, а про те, що в недалекому майбутньому має бути замість НАТО.

В контексті тематики ймовірних мирних переговорів дуже цікавим був виступ Кіта Келлога на "Українському ланчі". Як я вже зазначив, Келлог також ще виступив на панельній дискусії конференції, але його вечірній виступ значною мірою був повторенням того, що Келлог сказав вдень, до того ж виступ на "Українському ланчі", і особливо відповіді на запитання, були більш відвертими і інформативними.

Переказую ключові і найбільш цікаві тези того, що сказав Кіт Келлог.

Він сказав, що буде відповідати в переговорному процесі за український і європейський напрями, а Уіткофф – за російський напрям. Це підтвердило моє припущення, яке я висловлював раніше. Але Келлог пояснив для чого такий розподіл переговорних функцій – "для швидкості". Далі пряма цитата: "Я живу за часом Трампа". Він підтвердив, що наступного тижня їде до Києва, а далі в Овальному кабінеті (тобто у Трампа) будуть визначати подальші дії.

Келлог декілька раз повторював і підкреслював тезу, що Україну ніхто не виключає з переговорного процесу. Це, до речі, підкреслюють і інші представники адміністрації Трампа, які беруть участь в Мюнхенській конференції. Мені здається, їх вже дістала ця тема, але треба спростовувати той стереотип, який став поширюватись після розмови Трампа з Путіним. Між іншим, Келлог також підкреслював, що і Росію не можна виключати з переговорів. Але додам від себе, що зараз ми і так бачимо з боку США активне залучення Росії до участі в переговорах. Однак і Келлогу і іншим представникам команди Трампа доводиться постійно виправдовуватись за переговори з Росією.

Найбільш гостра дискусія виникла між Келлогом і європейськими учасниками щодо участі Європи в мирних переговорах про завершення російсько-української війни. Європейські учасники дискусії на "Українському ланчі" одностайно підтримували участь Європи в мирних переговорах (правда, чомусь не конкретизували, а хто саме має представляти Європу на цих переговорах). А от Кіт Келлог дав зрозуміти, що поки не йдеться про пряму участь Європи в мирних переговорах. Він пояснив це доволі просто: є дві воюючі країни, які мають домовитись про мир, і є посередник – США. Тобто, інших не треба (це вже від мене). І оскільки багато хто з учасників дискусії казав, що майбутні мирні переговори не мають стати "Мінськом-3", то Келлог іронічно нагадав, що в Мінських перемовинах було "багато за столом переговорів" (явний натяк на участь європейських лідерів в мінських перемовинах), але результат вийшов незадовільним.

На запитання про гарантії безпеки для України Кіт Келлог не дав відповіді, лише сказав, що "всі варіанти на столі". Але перед цим чітко заявив, що він ніколи не заступає на територію Президента США, який ухвалює рішення. А Келлог та його колеги лише радять Президенту США. Тобто, якщо перекласти на звичайну мову, то такі рішення (про гарантії безпеки для України) ухвалює лише Трамп. Дуже помітно, що зараз (при президентстві Трампа) члени нової Адміністрації США не ризикують висловлювати власну думку з деяких питань. І Україна (план миру по Україні, гарантії безпеки для України, тощо) явно належить до таких тем.

На останок ще одна цитата від Келлога: "Будьте обережні, коли ви йдете проти Трампа. Наслідки будуть негативними". По контексту це стосувалося Росії, яка може діяти всупереч мирним ініціативам Трампа. Проте, чомусь здається, що цю фразу деякі європейські лідери можуть сприйняти і на свій рахунок. Однак європейські лідери нарешті почали розуміти, що треба не просто підлаштовуватись під Трампа, Президенту США треба демонструвати спільну європейську позицію. Вже з’являється інформація, що в неділю вранці в Мюнхені відбудеться екстрена зустріч міністрів закордонних справ ЄС, а в понеділок Президент Франції Макрон скликає лідерів європейських країн до Парижу для обговорення нової політичної ситуації. Перефразовуючи відоме прислів’я, гуртом і з Трампом краще розмовляти.

Завершу про Келлога на позитиві. В своєму виступі він підкреслив: Потрібен не просто мир, треба захистити український суверенітет. Дай бог, щоб так було і насправді.