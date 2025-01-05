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Війна в Україні

Українські "Трембіти" битимуть по Москві

Віталій ПортніковВіталій Портніков

Українські 'Трембіти' битимуть по Москві
Українські ''Трембіти'' битимуть по Москві

Видання The Telegraph підкреслює, що Україна продовжує працювати над власною далекобійною зброєю на випадок, якщо Сполучені Штати та інші західні країни відмовлять їй у подальшій військовій допомозі або ж не зможуть вчасно надавати зброю, потрібну Україні для опору російській агресії

І як важливу частину таких зусиль, видання виділяє ракету "Трембіта", яка зараз при вартості усього у 10 тис. доларів здатна бити ворога на відстань не менше ніж 144 км. Але водночас видання підкреслює, що сьогодні українські конструктори працюють над новою версією "Трембіти", яка зможе долати відстань у 650 км, і таким чином буде здатна знищувати потрібні об'єкти у столиці Росії Москві.

Звичайно, це буде дорожча ракета, ніж та, над якою зараз працюють українські конструктори й виробники, але вона може значно погіршити ситуацію у таких містах, як Москва, і створити серйозні проблеми для російського політичного і військового керівництва.

Звісно, така ракета не може бити по цілях, розташованих глибоко під землею. Вони будуть і надалі знищуватися ракетами західного виробництва такими, скажімо, як Storm Shadow.

Однак в будь-якому разі, сам факт появи в України власної далекобійної зброї може змінити характер війни. І в цій ситуації Росія вже не зможе залякувати західні країни тим, що їхня допомога Україні може призвести до безпосереднього конфлікту між Російською Федерацією і блоком НАТО. А, як відомо, це є одним з головних елементів шантажу, який використовує російський президент Володимир Путін у своєму намаганні зупинити західну допомогу.

Робота України над власною далекобійною зброю також свідчить, що насправді у Києві ніхто серйозно не сприймає зусилля нового американського президента Дональда Трампа, попри всі компліменти, які Трампу та його команді доводиться останніми тижнями чути від українських чиновників.

У Києві усвідомили, що новий американський президент потребує постійних слів подяки на свою адресу, і саме це є стилем спілкування із ним, як для найближчих співробітників Трампа, так і для західних лідерів, які б хотіли встановити якісь контакти із новою командою, яка з'явиться у Білому домі вже 20 січня.

Однак щодо реалістичності поглядів Трампа на закінчення російсько-української війни, як відомо, існують серйозні сумніви й у Сполучених Штатах, і в Україні, і, що найголовніше, у Росії, де президент Володимир Путін не збирається погоджуватися із пропозиціями, які не дозволять йому знищити Україну і продовжувати зусилля з послаблення Сполучених Штатів та усього блоку НАТО. І таким чином реальність полягає в тому, що Україна готується до тривалої війни з Російською Федерацією.

Якщо погодимося із тим, що далекобійна ракета "Трембіта", здатна бити по цілях вглиб території Російської Федерації, буде готовою тільки у 2026 році, ми можемо реалістично оцінити час, коли буде продовжуватися російсько-українська війна, і коли в Москві, цій самій Москві, яка може стати ціллю для "Трембіти", дійсно почнуть замислюватися над необхідністю призупинення бойових дій на російсько-українському фронті.

Але навіть якщо уявити, що Дональд Трамп може досягти певних успіхів у діалозі із Володимиром Путіним, і два лідери зможуть домовитися щодо певних варіантів припинення вогню, які не продемонструють гнітючої поразки цивілізованого світу у зіткненні з диктатурами, в будь-якому разі небезпека російсько-української війни все одно залишатиметься головним випробуванням для України.

Адже ані Дональд Трамп, ані інші керівники країн-членів НАТО не готові надати Україні такі гарантії безпеки, які б виключили можливість нового російського нападу вже найближчими роками, коли Москва відновить свій потенціал або просто вирішить, що прийшов слушний момент для нової війни з Україною.

До речі, таким слушним моментом може стати закінчення політичної кар'єри самого Трампа, який, як відомо, якщо не відбудеться різких конституційних зсувів у Сполучених Штатах, які своєю чергою можуть призвести до дестабілізації самої цієї держави, відбуває у Білому домі свою останню каденцію.

І, звичайно, ідея в тому, що нова спроба захоплення України може відбутися саме у зв'язку зі зміною влади у Білому домі може стати ще однією важливою версією розвитку подій для президента Росії Володимира Путіна та його оточення.

Для того, щоб ця відкладена війна у 2029 році, навіть якщо вона закінчиться у 2025 чи 2026, не стала сумною реальністю для України, Україна має мати таку зброю, яка дійсно буде загрожувати не просто Російській Федерації, а конкретно російські столиці. Адже, як відомо, саме стабільність у Москві є головною метою будь-якого російського керівництва і в часи Радянського Союзу, і в часи путінського режиму. І загроза нестабільності у Москві, загроза обстрілу російської столиці, загроза ударів по так званих центрах ухвалення рішень, серед яких можуть бути Кремль і міністерство оборони Російської Федерації разом із головним центром — Федеральною службою безпеки, може зупинити військові приготування Володимира Путіна і примусити російського президента перейти до варіанту політичної й економічної дестабілізації України — варіант, який, як ми розуміємо, почнеться вже наступного дня після припинення або призупинення російсько-української війни та стане ще одним важливим випробуванням на міцність української державності в період між миром і новими спробами почати силовий конфлікт.

Але в будь-якому разі виграти у Росії в ситуації, коли в Москві борються на політичному й економічному полі, в України набагато більше шансів, ніж у багаторічній війні на виснаження, яка сьогодні є головною тактикою для російського керівництва.

І саме тому далекобійні ракети мають переконати Володимира Путіна та його оточення, що їм варто перестати сподіватися на перемогу в цій війні на знищення української державності, перестати сподіватися на те, заради чого у лютому 2022 року Путін почав свою війну з Україною, яка продовжується вже три непрості роки.

Джерело:youtube.com

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