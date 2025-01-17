Україні логічно звернутися до Ірландії за миротворцями

Підписання 16 січня сторічної спілки України з Великобританією заступило іншу подію, що відбувалася у Києві. Цього дня одночасно з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером до Києва прибув і міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Важко назвати це випадковим збігом. Це явно тристороння зустріч із підготовки розміщення миротворців.

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Поскольку в парламенте Великобритании по этому вопросу почти год есть консенсус, то Стармер говорил об этом без двусмысленностей дипломатии. В Италии тема в стадии финального обсуждения и Крозетто более сдержан в публичных заявлениях. Но январская активность украинской дипломатии в Италии и синхронный приезд Стармера и Крозетто показывают – процесс запущен и обсуждается формат итальянского участия.

Стремление привлечь Италию вслед за другими крупными странами Европы к этой миротворческой миссии логично. Ему способствует явное взаимопонимание, возникшее между Трампом и Джорджией Мелони. Она вроде единственный из лидеров Европы, кто официально получил приглашение на инаугурацию к Трампу. Другие могут приехать по своему желанию, но Мелони он хочет видеть обязательно. Это означает, если в Италии примут решение участвовать в миротворческой миссии, то благодарность Трампа и республиканцев будет велика.

Однако, стоит обратить внимание и на такую небольшую, но очень интересную страну как Ирландия, притом, что она не обладает крупным военным ресурсом.

Ирландия привлекательна во многих аспектах. Есть веские основания полагать, что она может не просто согласиться участвовать в миротворческой миссии, но и оказаться одним из её локомотивов.

Принятие Дублином просьбы Киева об участии в ней существенно облегчается тремя обстоятельствами – традиционной симпатией украинцев к ирландцам и интересом к ним, а также тем, что в 2022 г. Ирландия тоже пострадала от российского вторжения в Украину. Тогда РФ отказалась вернуть свыше 400 самолётов, находившихся в аренде у её компаний. СМИ назвали это крупнейшей кражей в истории авиации. Самыми пострадавшими были авиакомпании Ирландии. Естественно, что у ирландцев, как и у украинцев, есть желание принудить РФ заплатить по счёту.

Третье обстоятельство – около 8% личного состава армии Ирландии обычно находится в миротворческих миссиях зарубежом. Это очень высокий процент. Вряд ли найдётся ещё одна такая страна.

Общая численность сухопутных войск Ирландии в 2024 г. – всего 6 тыс. 250 человек. Но есть большое число резервистов, и что важно – Ирландия не член НАТО, и сто лет заявляет о своём нейтралитете. Поэтому она не участвовала во Второй мировой войне даже в её первый период с 1939 по 1941 г., когда германо-советский блок выступил против Великобритании. Как результат в ирландских учебниках период с 1939 по 1945 г. назван "Чрезвычайной ситуацией".

Война была и была рядом, это не отрицается, но в Ирландии была лишь чрезвычайная ситуация. По этой причине в Ирландии не отмечают день окончания Второй мировой войны, подобно другим европейским нейтралам того времени – Испании, Португалии, Швеции, Швейцарии, Люксембургу и Лихтенштейну.

Нынешняя "чрезвычайная ситуация" с российскими кибератаками, порывами кабелей и трубопроводов в Балтийском море, и желанием Москвы заморозить Европу обеспокоила ирландцев ещё в 2022 г. сразу после рашистского вторжения в Украину. Соцопрос летом 2022 г., проведенный компанией Behaviour Wise, показал: 52% ирландцев резко захотели пересмотреть политику нейтралитета и вступить в НАТО.

Это столько, сколько украинцев хотело вступить в НАТО до вторжения 2022 г. Если бы Обама и НАТО в 2014 г. проявили бы большую решимость в отражении агрессии РФ, то было бы выше и доверие к Альянсу. Но теперь даже Япония официально открыла 17 января представительство при штаб-квартире НАТО в Брюсселе, притом, что как и Ирландия, сотрудничала с Альянсом по программам индивидуального партнёрства.

В 2024 г. "чрезвычайна ситуация", созданная РФ, стала особенно серьёзно беспокоить либерально-консервативное правительство Ирландии, состоявшее из двух крупных партий – "Фианна Файл" (Солдаты судьбы) и "Фине Гэл" (Семья Ирландия). Беспокойство было вызвано тем, что 75% газа Ирландия получает по трубам из Британии, её продовольственная безопасность зависит от поставок морем, и ситуации с морскими кабелями связи напряжена, так как вокруг стали кружить подводные лодки и корабли РФ. По этим кабелям связь с США осуществляет и Британия, к которой очень неравнодушны в Москве. В результате летом 2024 г. Ирландия обратилась к НАТО с просьбой расширить совместное патрулирование моря вблизи острова.

Крупная партия "Шинн фейн" (Мы сами) иронизировала над опасениями правительства, но больше потому, что к этому обязывал статус оппозиционной партии, чем уверенность, что ирландцы смогут сами справиться с новой "чрезвычайной ситуацией". Подлинные и традиционные разногласия между партиями находятся в других сферах, а не в отношении к российско-украинской войне, которая с февраля 2022 г. явно совсем переросла во вторую "холодную войну".

Ирландские рыбаки ещё в январе 2022 г. протестовали на воде против учений военных кораблей РФ вблизи острова. В феврале накануне вторжения они заявляли, что отправятся ловить рыбу в Чёрное море к берегам Одесской и Николаевской области, объявленных РФ с 13 по 19 февраля закрытой зоной из-за её военных учений. Ирландские рыбаки точнее оценивали ситуацию, чем суперменеджеры с Банковой, и стремились что-то сделать. Они подобные акции проводили в 2022 г. и позже, если корабли РФ появлялись у ирландских берегов.

"Шинн фей" давно является самой крупной в нише демократических партий Ирландии и не будет долго игнорировать массовую поддержку Украины в стране, лишь наперекор своим политическим оппонентам. К тому же, среди них есть те, кто как Чарли Фланаган, экс-министр из "Фине Гэл", разделяет их точку зрения на аборты и по другим вопросам, и при этом решительно поддерживает Украину. Весной 2023 г. он требовал высылки посла РФ, заявившего официальный протест Ирландии за то, что глава её МИД Майкл Мартин пришёл на похороны Финбара Кефферки, ирландского добровольца, погибшего защищая Украину от рашистской агрессии.

Москва тогда вменяла правительству Ирландии, что оно якобы поощряет своих граждан ехать защищать Украину. Но ирландцы и без подсказок правительства отлично понимают украинцев и твёрдо знают, на чьей стороне правда в этой войне. Ирландцы ещё в 1825 г. воевали на стороне Симона Боливара, добивавшегося независимости Венесуэлы от короля Испании, а царь Николай I тогда носился с идеей отправки в Америку для подавления восстания русских и прусских армий. Неудивительно, что ирландцы и сейчас активно участвуют в миротворческих миссиях по всему миру или едут добровольцами в Украину.

Настолько активно, что правительство ввело временный мораторий на участие в них Ирландии. С апреля 2024 г. Чарли Фланаган неоднократно призывал правительство его отменить ещё до окончания срока своих полномочий. В ноябре прошли внеочередные выборы, по итогам которых 15 января 2025 г. достигнуто соглашение о коалиционном правительства из двух и раньше формировавших его партий – "Солдаты судьбы" и "Семья Ирландия", плюс девять независимых депутатов. Партия "Мы сами" снова в оппозиции.

Очевидно, что в текущей "чрезвычайной ситуации" мораторий на участие Ирландии в миротворческих миссиях вскоре снимут. Обе партии близки по взглядам к республиканцам США и "Солдаты судьбы" даже добавляют к своему названию "Республиканская партия". Но желательно заручится и поддержкой оппозиционной "Мы сами", что упростит процесс отправки ирландских миротворцев в Украину.

Поскольку Ирландия не член НАТО, и вряд ли вступит в Альянс в ближайшее время, то участие её в миротворческой миссии наглядно разрушит многие пропагандистские мифы Москвы. Искренняя и естественная симпатия ирландцев к украинцам не требует длинных пояснений и это веский аргумент для стран вне Альянса, которые захотят присоединиться к миссии. Есть и лингвистический аргумент – большинство ирландцев свободно владеют английским языком, а украинцам, похоже, таки придётся сжечь Москву или распустить РФ, чтобы без вопросов пользоваться по привычке российским языком.