ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Війна в Україні

Україна розпочне формування демілітаризованої буферної зони на території Росії

Олександр КоваленкоОлександр Коваленко

Україна розпочне формування демілітаризованої буферної зони на території Росії
Україна розпочне формування демілітаризованої буферної зони на території Росії

У 2022 році, коли Росія розгорнула повномасштабне вторгнення в Україну, Київ після отримання перших пакетів допомоги від західних союзників звернувся з досить недвозначним запитом щодо можливості застосування західної зброї з військових об'єктів на території РФ. Але тоді відповіддю було категоричне "Ні!"

Далі текст мовою оригіналу

Киев на неофициальном уровне делал такие запросы на протяжении 2022 и 2023 годов, но только в 2024-м ситуация изменилась, и среди стран Запада в открытую стали поддерживать данную идею, что ещё два с половиной года назад было просто непозволительным. Многие настолько изменившуюся позицию союзников Украины по этому вопросу связывают с попыткой России открыть в Харьковской области новый фронт. Но на самом деле это лишь один из факторов, повлиявших на смену позиции западного политикума.

Долгий путь

На самом деле путь к получению такого разрешения был слишком долгий. Более двух лет ожиданий на право нанесения ударов по территории России кардинально влияли на реализацию многих планов Генштаба ВСУ. В свою очередь, военное сообщество стран Запада прекрасно понимало необходимость и важность воздействия на военные объекты на территории противника, но политическое сообщество демонстрировало нерешительность и страх перед возможными ответными действиями России.

Таким образом, для получения права нанесения ударов западным оружием по территории России Украине необходимо было продемонстрировать своим партнёрам и то, что российские угрозы в виде "красных линий" – это не более чем мем уровня "последнее китайское предупреждение".

Поступательно был начат процесс демонстрации слабости России в вопросах отстаивания своих заявленных позиций, в который вошли такие операции, как нанесение ударов по Керченскому мосту, системные удары по временно оккупированному полуострову Крым, налёты дронов-камикадзе на Москву, удары по российским аэродромам и уничтожение тактической и стратегической авиации, выдворение российского флота из Севастополя, системные удары по российским НПЗ и т.д.

Пожалуй, самым убедительным стал удар дроном-камикадзе по уникальной российской загоризонтной РЛС "Воронеж-ДМ", что подорвало систему ядерной безопасности РФ и на что Россия ответила… молчанием.

В то время, как Россия пыталась убедить весь мир в том, что её армия ещё имеет потенциал, буксуя в приграничной зоне Харьковской области, Украина всему миру демонстрировала, что 1 800 километров от украинской границы вглубь российской территории – это уже не глубокий тыл.

В комплексе с дипломатической работой и рейдовыми действиями российской армии в Харьковской области, с сопутствующим им террором самого Харькова посредством ракетных и бомбовых ударов россиян, это возымело должный эффект.

Удары по территории России

На самом деле подробностей относительно снятия запрета ударов по территории России западным оружием не так много, а те, что есть, даже разнятся в разрешённой глубине ударов, по одним источникам – 40 км, по другим – до 50 км.

В любом случае следует понимать, что это только первый этап в подобном разрешении. Ведь в распоряжении Украины сейчас имеются такие средства поражения, как М142 HIMARS и M270, реактивные снаряды которых преодолевают 70-80 км, GLSDB с дальностью до 160 км, ATACMS, Storm Shadow и Scalp EG с дальностью до 300 км.

Но сосредоточимся на 50-километровой зоне. Даже это ограничение позволяет СОУ в значительной степени повлиять на систему управления и систему обеспечению россиян в ближней тыловой зоне, которой фактически по территории России от границы с Украиной можно считать, что уже нет.

На вооружении СОУ стоят ствольные артиллерийские системы, которые отличаются от российских, а сейчас у русских на вооружении преимущественно снятые с хранения советские с дальностью и точностью поражения целей. В то время, как средний показатель дальности выстрела у них составляет 15-20 км, у СОУ это 30-35 км. В случае применения активно-реактивных снарядов типа Excalibur эта дальность увеличивается до 40-50 км.

Ранее в ближней тыловой зоне, вдоль границы с Украиной, российские войска размещали до 36 тысяч личного состава в Брянской, Белгородской и Курской областях. Накануне харьковской операции это количество возросло до 53 тысяч и российские подразделения себя чувствовали там в относительной безопасности. Теперь эта зона не будет безопасной и, заявляя с международной площадки в Китае и трибуны в Кремле про санитарную зону, Путин создал все условия для того, чтобы эта санитарная зона возникла в самой России.

28 июня 2022 года в интервью украинскому изданию УКРИНФОРМ я озвучил мнение о необходимости создания на границе с Россией буферной демилитаризированной зоны глубиной 50 км. Зоны, в которой присутствие любого войскового формирования и техники пресекалось бы его уничтожением на расстоянии с использованием имеющихся инструментариев эшелонированного порядка.

Эшелонированные рубежи огневого поражения представляли бы собой сосредоточение ствольных и реактивных арт-систем, таких как М777, широкая номенклатура САУ 155-мм, а так же М270 и М142.

Фактически зона до Белгорода, с охватом самого областного центра, и аналогично в Брянской и Курской областях, становится для российских войск экстремально опасной. И это прекрасно понимают в Кремле.

Джерело:minval.az

Війна в Україні