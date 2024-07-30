Вдалий момент для поїздок до Китаю

Спершу кілька процесів, про які писали українські ЗМІ.

1. Риторика Зеленського щодо завершення війни стала більш обтічною. Зокрема, президент України допускає швидке завершення "гарячої фази" війни. Що можна трактувати як варіант при якому бойові дії або стають не інтенсивними або припиняються тимчасово. З недавньої історії аналог АТО

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2. Вероятность "Трампа" и разговоры о возможном "завершении войны". И, как производная, телефонный разговор президента Украины с кандидатом на пост президента США

3.Изменение риторики Путина, который с одной стороны выставляя ультиматум Украине уйти из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. С другой стороны вброс через "оппозиционные СМИ" инсайдов суть которых допускает передачу последних двух назад "при условии сохранения коридора в Крым" - это попытка обозначить границы компромиссов

4. Активизация потенциальных посредников. Речь идёт, как минимум, о Венгрии, Саудовской Аравии (которая демонстративно приехала на Саммит Мира).

5. Демонстративные кульбиты Лукашенко, который лихорадочно пытается деэскаллировать ситуацию на границе и подаёт сигналы о готовности к диалогу с западом (обращения министра иностранных дел к Польше, первый за 3 года случай массового освобождения политзаключённых и анонс дальнейшего "помилования", изменение риторики в отношении Зеленского)

То есть мы имеем непривычную для более ранних этапов активность сразу многих акторов. При этом Россия, естественно, пытается использовать момент для создания удобных для себя стартовых позиций на возможных переговорах. Речь идёт о:

давлении на фронте — Путину крайне необходима "большая победа". То есть захват внушительных территорий либо относительно крупного населённого пункта.

попытках уничтожения гражданской инфраструктуры. Тут концентрация была на энергосистеме, газовых хранилищах, что скажется на характере отопительного сезона. А так же новая волна атак на портовую инфраструктуру.

активизация российских информационных операций по раскачке ситуации внутри Украины. В первую очередь используя управленческие провалы украинских властей (в том числе местных) Кремль пытается вызвать тотальное недоверие системе государственного управления.

И тут возникает вопрос Китая. Достаточно интересный кейс. Напомню, что так называемый "китайский план урегулирования" был трансформирован в "китайско-бразильский алгоритм". Причём КНР демонстрирует готовность к коррекции предложений исходя из ситуации и позиции сторон. Последние месяцы Пекин активно работает над набором "голосов в поддержку" своего плана. Это не саммит мира, просто руководители стран, сотрудничающих с Китаем высказываются "за", о чём регулярно подчёркивают "Жэньминь Жибао" и "Синхуа". Причём достаточно специфично — информация подаётся в русскоязычной и англоязычной версиях (китайская содержит несколько иные посылы). Кстати, упомянутый Лукашенко публично заявил о поддержке китайского плана на саммите ШОС, а его министр иностранных дел сделал то же во время визита в Пекин.

В отношении России Китай продолжает проводить политику попыток получить максимальное число выгодных для себя уступок в экономике. Причём явно спешит, периодически, используя публичную демонстрацию, списывая это на страх "вторичных санкций". Речь идёт о:

переводе расчётов в юани ("вторичные санкции в отношении транзакций в долларах выглядят правдоподобно, а вот по российскому рублю смешно),

участие китайских компаний в работе ТОС (территории опережающего развития),

вопросы по реке Туманная, где РФ согласилась на судоходство но не спешит демонтировать (либо перестраивать мост) который этому мешает.

цен на углеводороды и другое сырьё. КНР заинтересована в сохранении статуса "покупателя последней надежды", поэтому, например, легко пошла на срыв строительства Арктик-СПГ2. Естественно, заявив, что опасается "вторичных санкций". Да только китайские корабли развернулись на следующий день после того как Кремль сказал "нет" в ответ на очередные предложения что делать с мостом, упомянутым в предыдущем пункте.

Можно упомянуть ещё с десяток пунктов, но суть в том, что Китай резко усилил давление в продвижении своих интересов. Как будто он ограничен во времени.

С другой стороны РФ демонстрирует неуступчивость, что в условиях дальнейшего продолжения изоляции со стороны Запада выглядит странным. Если только не предположить, что в Кремле рассчитывают на изменение ситуации на протяжении ближайших 8-10 месяцев. В том числе Путин во время визита в КНДР и Вьетнам дважды публично назвал китайский "план урегулирования" неприемлемым для России.

Таким образом, есть движение к началу консультаций о переговорах (пока не самих переговорах), есть необходимость вовлечения в процесс Китая (она была изначально и признавалась как Украиной так и США). У Украины, увы, накоплен достаточно большой багаж проблемных вопросов в отношениях с Китайской Народной Республикой. Начиная от как минимум шести крупных кейсов, берущих начало в 2012-15 годах, Мотор-сичью, заканчивая комментариями отдельных чиновников 2023 года касательно фамилии китайского посланника. (конфликтную базу описал ещё в 2021 в тексте "Українсько-китайські відносини: що означає нове перезавантаження"). Фон не лучший.

Но тут подходим к моменту и интересам. Имеем условно ситуацию когда "чёрная кошка, пробежавшая между Москвой и Пекином". Имеем интересы КНР по завершению войны в Украине обусловленные развитием китайских проектов в регионе. Одним словом, имеем удачный момент, когда интересы превалируют над негативным багажом. И это возможность донести свою позицию и быть услышанным.

Поэтому, в том числе как демонстрация готовности Китая быть вовлечённым в процесс урегулирования (а так же как сигнал России), впервые с 2012 года министр иностранных дел Украины летит в Пекин. Поездка не перевернёт китайскую позицию и не приведёт к тому что Си подпишется под "формулой Зеленского" во всей её полноте. Этого не сделали даже участники "Саммита мира". Но она крайне важна, поскольку может сместить позицию Китая в сторону большего учёта украинских интересов при возможном обсуждении формата приостановки боевых действий. Насколько существенным будет этот сдвиг, зависит от того, насколько перспективными для КНР покажутся будущие контакты (и проекты) с Украиной. И тут имеем ещё один удачный момент. Речь идёт о позиции США, которые (в отличие от наших европейских партнёров) крайне резко пытаются удержать Украину от развития совместных проектов с Китаем. Кстати, торговля идёт, но без институциональной базы в виде устойчивых форматов сотрудничества, что крайне странно, если не сказать абсурдно, учитывая, что КНР — торговый партнёр №1 для Украины.

Таким образом, визит Кулебы в КНР — это не только вопросы возможных мирных переговоров. Это вопросы того, что будет "после войны". Договорённостей "тут и сейчас" не будет. Но такие визиты создают базу. В том числе для будущей институализации сотрудничества. Что само собой делает КНР заинтересованным в сохранении и развитии украинской государственности.