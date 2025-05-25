Трамп підставив Україну під удар

Трамп, відмовившись від своєї публічної вимоги перемир'я на користь поєднання цинічного продовження російського наступу в Україні з порожніми переговорами України з путінською Росією, сильно підставив Україну під удар. Таким чином, Трамп залишив Україну віч-на-віч з Росією, таємно сподіваючись, що за те, що залишилося до нового 2026 року. Путін розгромить українську армію чи змусить офіс Зеленського та змученою війною громадянське населення України здатися на ласку переможцю, щоб не терпіти далі такі страшні страждання.

А якщо у Путіна вдасться успішний наступ у глиб України, то він зможе спробувати, без серйозної реакції Трампа, провести нову мікро спецоперацію – СВО у зоні країн Скандинавії, Балтики чи фінському "фронті", щоб з'єднати Білорусь із Калінінградом.

Гостра проблема Путіна в тому, що Росія швидко втрачає Балтійське море. І доки він намагається пробитися до Європи через Україну, він може остаточно втратити єдиний вигідний морський шлях для своїх підпільних нафтотанкерів через Балтійське море, яке швидко стає внутрішнім морем НАТО.

Путіну доведеться вирішити для себе, що йому важливіше за літо 2025 року захопити ще 100 км української землі, втративши 200 тис. людина або провести швидку спецоперацію проти країн Балтики чи Фінляндії, серйозно підірвавши потенціал та єдність НАТО.

Тому реально Трамп "дав" Путіну півроку для примусу України до капітуляції і відкрив можливість Кремлю здійснити військову провокацію проти країн НАТО в Балтиці. Якщо цього не вийде, то США через волю Конгресу знову почнуть допомагати Україні. І тоді можна сподіватися, що ситуація зміниться докорінно на користь України. Але ці півроку 2025 року будуть для України, ЗСУ, населення та влади Зеленського найнебезпечнішими за всю війну з російським агресором. Якщо ми витримаємо, США почнуть нам допомагати. Якщо ми зазнаємо поразки, то Трамп, як завжди, приєднається до переможця. Це не стратегія США, але це стиль президента Трампа.