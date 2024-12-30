Трамп може купити Чукотку та Камчатку замість Гренландії

Слова Дональда Трампа про бажання купити Гренландію продовжують обговорювати і 28 грудня "Вашингтон пост" теж намагалася вгадати, що за цим криється, але не привнесла нічого нового. Сам Трамп поки що теж не розкриває, навіщо США потрібна Гренландія. Є думка, що це послання не так Копенгагену, як Москві, і купити він хоче щось інше, а не Гренландію, і це пов'язане з російсько-українською війною.

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В СМИ США утверждают, что Трамп положил глаз на Гренландию ещё в свою первую каденцию. Удивительно, но тогда это прошло совершенно незаметно, притом, что Трамп не первый президент США, которого посещала такая мысль. Но сначала следует ответить на вопрос, зачем Трампу нужна Гренландия?

Первый ответ, чтобы её не захватила РФ, заявляющая претензии на всю Арктику до Северного полюса, допустим, но не особо актуален даже в контексте экспансии Москвы в Украину и в Африку, и строительства ею военных баз в Заполярье. Второй ответ – Трамп хочет везде бурить, а по данным Геологической службы США в Гренландии есть около 17,5 млрд. баррелей нефти и 4 трлн. кубометров газ, выглядит гораздо убедительней. Но возможен и третий ответ – это зондаж, а не дать ли денег Москве, чтобы она вывела свои войска из Украины, и заодно что-то купить для США. Например, Чукотку с Камчаткой, где вводят продуктовые карточки. Такой коммерческий подход можно подкрепить ссылкой на Будапештский меморандум и историческим опытом США по покупке земель у Мексики и Испании после выигранных у них войн.

Рассмотрим тему нефти с газом и реально ли их взять с юридической, экономической и технической позиций.

Интерес к Гренландии у добывающих компаний из США, Канады, Великобритании, Норвегии и даже Индии и Тайваня, а соответственно и у их правительств, проявился в начале века в связи с активным таянием ледников. Канадцы к 2008 г. добыли 236 алмазов, на острове была рубиновая "лихорадка" и предвещали золотую, которая не случилась. В 1970-ые искали углеводороды, но безрезультатно, пять скважин оказались сухими. В 1990-ые поиски возобновили и обнаружили нефть на шельфе у острова Диско в море Баффина напротив Канады. Неудивительно, что Трамп ревнует Канаду к Гренландии и называл её 51 штатом. Географически и этнически остров ближе к Канаде, чем к США.

К 2008 г. вокруг Гренландии был геологический бум. Тогда же появились и первые заключения Геологической службы США о наличии перспективных запасов нефти и газа. Обама тогда ещё мечтал о нобелевской премии по экономике, а не за мир, и превращение Гренландии в процветающий индустриальный остров могло стать убедительной причиной для получения её. Так что, Трамп не первый президент, желающий бурить в Гренландии, но сентябрьский банковский кризис 2008 г. в США задвинул остров в планах Обамы на дальние позиции.

Однако в мае 2008 г. до кризиса всё выглядело крайне интересно – на острове прошёл референдум о расширении полномочий правительства Гренландии. В реальности всё сводилась к одному вопросу – забрать у правительства Дании выдачу лицензий на геологоразведку и добычу минеральных ресурсов и передать правительству Гренландии. В референдуме участвовало 28 тыс. гренландцев из 39 тыс. с правом голоса и 75,54% одобрили изъятие у Дании права выдачи лицензий. Всего на острове проживало 58 тыс. человек. Из них 90% составляли инуиты (эскимосы), родственные чукчам, и 10% были датчанами. На военных базах проживало от 2 до 4 тыс. солдат США.

Две партии из пяти – "Братство инуитов" и "Точка опоры" требовали независимости от Дании. За всем происходящим на острове внимательно следили не только в Копенгагене, но также в Вашингтоне, Оттаве и Москве. В начале 2009 г. Барак Обама летал в Канаду для обсуждения ситуации в Датском королевстве со Стивеном Харпером, её премьер-министром с 2006 по 2015 г. В апреле 2009 г. Оттаву посещала и госсекретарь Хиллари Клинтон. В повестке были четыре вопроса – возможный выход Гренландии из состава королевства, вероятность включения её в состав Канады или США, совместная добыча полезных ископаемых и недопуск РФ на остров.

В апреле 2009 г. в Дании происходила смена правительств – либерал Андрес Фог Расмуссен передавал полномочия премьера Ларсе Лёкке Расмуссену из социал-демократической партии. В мае второй Расмуссен и парламент утвердили результаты референдума, приняли новый закон об автономии Гренландии, но также и новый закон о лицензиях на геологоразведку и добычу, который оставлял последнее слово за Данией.

Поэтому, когда сейчас премьер Дании Метте Фредериксен говорит, что в 2025 г. купит два патрульных катера, две собачьи упряжки и два дрона дальнего полёта и ещё расширит взлётные полосы на аэродромах в Гренландии из-за слов Трампа, то это не о войне. Это о наблюдении, чтобы никто не бурил, ссылаясь на лицензии правительства Гренландии, но без лицензии Дании.

При этом Дания ещё в июне 2021 г. прекратила навсегда выдачу лицензий на разведку и добычу нефти, газа и урана в Гренландии. Фредериксен мотивировала это тем, что в ЕС идёт "зелёный переход" в энергетике, экологий и желанием сохранить традиционный быт на острове. Но забыла, что Гренландия в 1985 г. на референдуме вышла из ЕС. Правда, опрос в 2024 г. показал, что 60% её жителей хотят вернуться в ЕС.

Интересно, что через месяц после того, как Дания в 2021 г. приняла решение не искать и не добывать углеводороды, Байден подписал с Меркель декларацию об энергетической независимости ЕС от РФ, о "Северном потоке-2" и газотранспортной системе Украины. Похоже, не только Обама и Трамп думали о бурении в Гренландии.

Поскольку Фредериксен принципиально отказывается бурить, то у Трампа есть два пути – убедить её, короля Дании и правительство Гренландии продать остров, или доказать им, что Гренландия – это Америка, а не Европа, и не член ЕС, и поэтому в ней бурить можно. Первое выглядит более реалистично при всей фантастичности.

Здесь нужно вернуться в 2008 год, во времена геологического бума и референдума.

Оба правительства Дании, либерально-консервативное и социал-демократическое, тогда правильно поняли, что те инуиты, которые требовали независимости или права выдавать лицензии, хотели просто продать остров целиком или в розницу добывающим компаниям. Нарисовалось повторение истории о том, как в 1626 г. индейцы племени канарси продали голландцам остров Манхэттен за рыболовные крючки и мешок с бусами стоимостью 60 гульденов. То есть за 1,8 кг серебра. Голландцы построили там город Новый Амстердам, но после войны 1665-1667 г. с Англией вынужденно уступили его в обмен на Суринам, и город был переименован в Нью-Йорк. Менее известно то, что канарси, продавшие остров, были не его владельцами, а лишь арендовали его у другого племени для добычи ракушек, заменявших им деньги. Голландцы и шведы, поселившиеся на острове, тоже их добывали первое время для торговли с индейцами.

После референдума 2008 г. датчане твёрдо решили, что они по пути канарси не пойдут, и инуитам не позволят. Притом, что нефтедобывающие компании, готовы дать инуитам за лицензии не только самые лучшие рыболовные крючки и не по два кг серебра на всех, а каждому из 58 тыс. жителей по два кг в одни руки. Дания в 2008 г. выделяла гренландцам 3,2 млрд. крон, около 430 млн. евро, из своего госбюджета. Ни один из регионов РФ не имеет таких дотаций от Москвы пропорционально своему населению. Гренландия – это скала, о которую развиваются все стереотипы об ограблении колонистами коренного населения. Если назвать её колонией ради прибыли, то это глубоко убыточный проект.

Но можно ли назвать её колонией Дании, если никто не может однозначно ответить на простой вопрос – что такое Гренландия в юридическом аспекте и можно ли считать её государством.

Гренландия не является членом ООН, но имеет собственное представительство в ЕС, подобно Лихтенштейну. Гренландия не имеет своего министерства иностранных дел – внешняя политика возложена на Данию, как и защита острова, которую та осуществляет вместе с США. Договор о совместной с США обороне её оккупированная немцами Дания подписала "подпольно" в 1940 г., а в 1945 г. продлила. При этом Дания член НАТО, а Гренландия формально нет. Остров пример того, как войска НАТО находятся в стране, не являющейся членом Альянса. У Гренландии нет своих посольств и консульств, но с 2014 г. у неё есть свое представительство в США в Вашингтоне и уполномоченный по связям с Тайванем в Канаде. Гренландия не суверенное государство, но полноправный член таких международных организаций как Арктический и Северный советы, а также Китобойной комиссии.

Вряд ли юристы придут к единому мнению, можно её считать государством или нет. По подобным причинам Чарльз Тилли писал, что в средневековой Европе могло быть не меньше 80, но и не больше 500 государств, в зависимости о того, что считать государством и как считать. Датчане называют Гренландию самоуправляющейся территорией, и никогда не называли её, в отличие от московитов, ни Новой, ни Малой, ни Белой Гренландией, и не отрицали существование инуитов и их языка. Даже не ставили под сомнение их право выйти не только из ЕС, но и из Датского королевства.

За идею выхода в Гренландии не сажали в тюрьму, а избирали в парламент. Тюрьма на острове была открыта только в 1976 г. До этого правонарушителей отправляли к рыбакам на исправление. В 2008 г. тюрьма работала в режиме ремесленного училища с 6.30 до 21.30 и заключенные ночевали дома. Выходных не было, но два раза в неделю можно было сходить на рыбалку с охранником. Осуждённых было 128, а мест в тюрьме 123, и пятерым приходилось звонить и узнавать, когда освободится место. В 2011 г. Дания планировала даже выпустить особую валюту для Гренландии, но передумала.

Премьер-министр острова Муте Эгеде из партии убеждённых националистов "Братство инуитов", сейчас ответил Трампу, что Гренландия не продаётся. Явно инуиты согласились с датчанами, что не надо спешить. Но стоит учесть ещё и мнение геологов.

В 2012 г. датская госкомпания Nunaoil, долго искавшая углеводороды в Гренландии, оптимистично заявила, несмотря на климатические и другие трудности, добычу можно будет начать через 10 лет. Скептики из британской Shell говорили, не раньше, чем через 20 лет. Но к 2021 г. никто не добыл ни бочки коммерческой нефти. После 2018 г., когда Дания свернула госпрограмму по поискам нефти, некоторые компании заявляли о готовности продать свои лицензии. Но правительство Дании продолжало сохранять суммарные 52% долей в заявленных месторождениях, однако снижало долю своей Nunaoil в лицензиях на геологоразведку.

В связи с этим возникает вопрос: какие реальные запасы нефти и газа в Гренландии и насколько выгодно их добывать? Возможно, их добыча будет требовать дотаций, подобно добыче угля на многих шахтах Донбасса, и нерентабельна. Возможно, это геологический и коммерческий пузырь, надутый, чтобы дороже продать остров или права на добычу, тому же Трампу, рвущемуся бурить везде. Открытые источники не дают ответа, как и на вопрос, Трамп хочет купить Гренландию, чтобы бурить, или это его оригинальный медийный ход с прицелом на РФ в контексте российско-украинской войны.

Последнее не выглядит чем-то невероятным. Московия в 1867 г. продала США за 7,2 млн. долларов Аляску. При весе в 26,73 г доллара США чеканки 1861-1867 гг. это около 192,5 тонн серебра. США после войны 1898 г. с Испанией заплатили ей 20 млн. долларов за Филиппины, Кубу, Гуам и Пуэрто-Рико.

Юридические и технические сложности с бурением в Гренландии наводят на мысль, что Трамп, более вероятно, начал разговор о покупке в поисках ответа на вопрос, дать кремлёвцам немного денег сейчас, чтобы они ушли в 24 часа из Украины, или набить им морду и дать больше денег, но взять за это Чукотку, Камчатку и что-то ещё.