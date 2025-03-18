Тезово про підсумки телефонної розмови Трампа і Путіна в контексті мирних переговорів

2. Іронія політичної долі – Трамп і Путін домовились про часткове виконання мирного плану Зеленського. Нагадаю, що перед переговорами в Джидді Президент Зеленський пропонував перехідне припинення вогню – на 30 днів, спочатку в повітрі, на морі і відносно ударів по енергетичних об’єктах. Зараз Трамп і Путін домовились про необхідність домовитись спочатку про припинення вогню по портах і об’єктах енергетичної інфраструктури. Звичайно, це ще треба узгодити із Зеленським, а далі узгодити саму процедуру такого припинення вогню.

3. Найближчим часом мають розпочатись технічні, експертні переговори щодо припинення вогню по портах і об’єктах енергетичної інфраструктури. І це вже мають бути прямі переговори між експертними групами Росії, України і США. США, наскільки я розумію, будуть контролером виконання угоди про припинення вогню. І це буде перший тест – наскільки швидко і результативно вдасться домовитись про таке припинення вогню. Також відбудеться практичне відпрацювання переговорних механізмів і процедур. А далі головний тест – а як ця домовленість буде виконуватись? Саме від цього залежатиме подальша доля переговорів про повне припинення вогню.

4. Дуже важливий нюанс, на який звертаю увагу: а як юридично буде оформлена ця домовленість щодо припинення вогню по портах і об’єктах енергетичної інфраструктури? І хто її буде підписуватиме? Це буде вкрай важливий прецедент на майбутнє.

5. Вимальовується певна логіка подальшого мирного процесу. Схоже, що це буде поетапне припинення вогню. Перший етап - припинення вогню по портах і об’єктах енергетичної інфраструктури. Якщо все буде гаразд, то другий етап – припинення вогню в повітрі і на морі. Третій і найбільш складний етап – припинення вогню на суходолі. Якщо буде саме так, то навряд варто чекати повного припинення вогню до Великдня. Все це розтягнеться в часі на більш тривалий період.

6. Після розмови з путіним Трамп не дав прес-конференцію (лише опублікував пост у своїй соціальній мережі) і поки що не зателефонував Президенту Зеленському, хоча і анонсував таку розмову. Мабуть дуже втомився Дональд Фредович після важкої розмови з російським диктатором. А може і не дуже задоволений, і не хоче демонструвати цю емоцію на публіку. А до розмови з Президентом України треба підготуватися, якщо мова буде йти не лише про переказ розмови з путіним.